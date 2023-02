INE negó nuevas medidas cautelares contra “corcholatas”, pero sancionó a Morena por anomalías en Tamaulipas

Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto López no recibirán nuevas medidas cautelares del INE (Epigmenio Ibarra)

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó imponer nuevas medidas cautelares en contra de los funcionarios y militantes de Morena, denominados “corcholatas” —que buscan competir por la presidencia de la República en 2024— luego de las denuncias promovidas en su contra por presuntos actos anticipados de campaña.

Ricardo Monreal descartó ser una ‘corcholata’ de Morena: “No quiero ofender a nadie” El senador, además, negó que abandonará al partido para impulsar su candidatura a la presidencia con la oposición, pero aseguró que no va a dejar de tener criterio propio VER NOTA

De este modo, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López no recibirán tutela preventiva, pues no cometieron falta alguna, según el INE. No obstante, la autoridad electoral sí sancionó a Morena por irregularidades en los informes de ingresos y gastos en la precampaña para la elección extraordinaria en Tamaulipas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no será acreedora a medidas por los espectaculares que fueron montados en diversas ciudades del país, los cuales fueron pagados por diversos diputados federales, entre quienes se encuentran Miguel Torruco, Patricia Armendariz y Aleida Alavez.

✍🏻 #BoletínINE | Sanciona INE a Morena por irregularidades en sus informes de ingresos y gastos de precampaña en la elección extraordinaria de #Tamaulipas. https://t.co/rdeMH6q7eg pic.twitter.com/FAiqTBGQYt — @INEMexico (@INEMexico) February 1, 2023

Fue hace algunas semanas que dicho grupo de morenistas decidió apoyar a la mandataria capitalina y promover su imagen en todo el país; no obstante, ante los señalamientos y llamados de atención, los espectaculares fueron retirados. Aun así, el PAN, PRI y PRD interpusieron denuncias contra Sheinbaum y los legisladores responsables.

Morena lanzará en julio la convocatoria para 2024; el método será la encuesta Durante la reunión plenaria de los senadores de Morena, Mario Delgado adelantó que los aspirantes deben comprometerse a aceptar “la decisión del pueblo” a través de una encuesta VER NOTA

Sin embargo, el INE resolvió que no se cometió infracción alguna. “La Comisión determinó como improcedente la medida cautelar respecto del retiro de los anuncios espectaculares alusivos al #EsClaudia en distintas entidades de la República, ya que se está en presencia de actos consumados de forma irreparable”, comunicó el instituto.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, tampoco será sancionado por la presunta celebración y asistencia al evento llamado “Instalación del Comité Estatal Chihuahua Morena Progresista” y publicarlo en redes sociales, ante la queja promovida por Rodrigo Antonio Pérez Roldán.

El partido liderado por Mario Delgado fue acreedor a un multa del INE por irregularidades en precampaña de Tamaulipas (Mario Delgado)

El INE resolvió que “no se advierte la urgencia o peligro en la demora que justifique la medida cautelar para retirar las publicaciones en redes sociales y medios informativos del evento”, pues tampoco se confirmó que fuera un evento recurrente.

Marcelo Ebrard fue recibido con mariachis en Plenaria de Morena Al secretario de Relaciones Exteriores le entregaron peluches de él y AMLO tras reunirse con morenistas en San Lázaro VER NOTA

En tanto, también fueron negadas las medidas en contra del secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, por la colación de espectaculares en los municipios de Veracruz y Boca del Río, en los que se ve el rostro y nombre del funcionario.

El árbitro electoral dio a conocer la improcedencia de la queja, pues “se trata de actos consumados, ya que se advierte que la publicidad denunciada no se encuentra visible, por lo que se está frente a actos consumados de manera irreparable”.

Por otra parte, con respecto a la precampaña en Tamaulipas para la elección de un nuevo senador, luego de que Américo Villarreal fue electo gobernador de la entidad, el INE impuso una sanción a Morena por un monto de 551 mil pesos por varias irregularidades en el reporte de gastos correspondiente al Proceso Electoral Federal Extraordinario 2022-2023 en el estado.

La cuarta reunión plenaria de Morena se convirtió en una "pasarela de corcholatas", pues contó con la presencia de todos los aspirantes a la candidatura presidencial (Canal del Congreso)

Además, también se tomó la decisión de retirarle el derecho de registro como candidatos a José Francisco Chavira Martínez y a Mario Alberto López Hernández por no haber presentar sus informes de precampaña.

El titular de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera Velázquez, destacó que —aunque no hubo registros formales de precandidatos por parte de ningún partido— se tienen observadas ciertas actividades de aspirantes morenistas que implicaron gastos, los cuales no fueron reportados.

La consejera electoral Carla Humphrey, esposa del morenista Santiago Nieto, se manifestó a favor de la multa a Morena, pues aseveró que el no presentar reporte de gastos —o hacerlo de forma extemporánea— obstaculizan los procesos de fiscalización.

Por su parte, la consejera Adriana Favela cuestionó el hecho de que los partidos no registren a nadie en las precandidaturas, pero, llegada la hora, sí presentan a sus candidatos.