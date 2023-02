Cecilia Gabriela lamentó discriminación por ser “güerita de ojo claro” y mandó mensaje a Tenoch Huerta

Cecilia comparó su caso de discriminación con lo que ha expuesto Tenoch Huerta (Foto: Instagram)

Recientemente la actriz Cecilia Gabriela tocó el tema de la discriminación, pero contrario a defender la postura de quienes consideran que se les ha marginado por su tono de tez oscura en proyectos televisivos o artísticos, la histrionisa afirmó que no solamente la gente morena es susceptible se sufrir este tipo de distinciones.

La actriz de telenovelas como Niña amada mía y La madrastra contó que ella también ha sido relegada de proyectos en teatro y actualmente en plataformas digitales, donde, a su decir, los repartos están conformados por actores de piel morena.

Asimismo, Cecilia Gabriela le envió un mensaje a Tenoch Huerta, quien desde hace un tiempo a la fecha ha alzado la voz para visibilizar la causa anti racista y anti clasista, pero en su caso, la famosa que cuenta con 40 años de trayectoria en la escena artísitca, destacó la “discriminación a la inversa”.

Cecilia Gabriela ingresó al CEA de Televisa en 1985 y desde entonces ha continuado su carrera en la empresa (Foto: Instagram@ceciliagabrielaoficial)

“Lamentablemente para mí, contra lo que pudiera creer mucha gente, el hecho de ser medio güerita de ojo claro, resulta que ahora, más que nunca, estoy teniendo dificultades para poder trabajar por ejemplo en las plataformas (digitales)”, aseguró en un reciente encuentro con los medios.

Cecilia Gabriela refirió lo difícil que le ha parecido obtener oportunidades actualmente para actuar en proyectos para plataformas, como series o películas de transmisión vía streaming.

“Si se fijan, los elencos de los contenidos que se están haciendo en las plataformas son más del tipo latino, del tipo mexicano. Entonces, hoy más que nunca, yo ya no entro. Entonces, estoy teniendo serias dificultades para poder trabajar en un contenido nuevo”, agregó.

Con su declaración, la actriz de 61 años dejó claro que no únicamente el hecho de tener piel clara le ha cerrado la puerta de oportunidades, sino también otros aspectos como la edad han repercutido en su desarrollo profesional en los foros y escenarios, por los que la industria la ha estereotipado.

“Se cambiaron los papeles. Ya le mandé a decir a Tenoch Huerta que, si él se quejaba, que escuche mi historia porque es lo mismo. Yo he tenido problemas para entrar al mundo del cine, porque no me desnudo, porque no consumo drogas, porque soy de Televisa, al mundo del teatro. Solamente pude ir a un Festival Cervantino, nada más”, expresó en referencia a las puertas que se le han cerrado al paso de los años.

Tenoch Huerta ha visibilizado la lucha contra la discriminación racial desde su posición como figura del entretenimiento (Foto AP/Chris Pizzello)

Además, la actriz que debutó en 1985 en la telenovela Tú o nadie aseguró que en su día día el tener tez clara también le ha representado un problema.

“Fíjate que sí, contra lo que alguien pudiera imaginarse y en la vida normal, del diario, me quieren ver la cara con los precios, me aumentan los precios, me dan mal el cambio, no es tan fácil vivir así de güerita de ojo claro”, expresó la actriz que en sus declaraciones volvió a referirse a Tenoch Huerta.

“Está justificado porque le había tocado un camino muy difícil. A lo mejor mientras a él (Tenoch) le tocaba el camino difícil, para mí era fácil en la televisión, pero no pude salir al cine ni al teatro… Al teatro sí, pero no al que me hubiera encantado, no pude entrar a la Compañía Nacional de Teatro, en fin, ese tipo de cosas”, comentó.

Cecilia Gabriela lamentó no haber podido hacer carrera en el cine ni en circuitos de teatro cultural (Foto: Instagram@ceciliagabrielaoficial)

Por último, la actriz pidió “que seamos empáticos con todos los colores y formas de los actores, y las edades; porque siempre puede haber un papel y un personaje en las historias, creo que ahora los productores deben empezar a hacer historias de gente que es más grande, porque finalmente todos podemos amar y ser amados, no importa la edad y me parece que es un tema tema interesantísimo, así que pido mano”.