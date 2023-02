Asesinaron a balazos a director de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Michoacán en Uruapan

El alto mando policial se encontraba en una lavandería cuando fue atacado a tiros por sujetos armados. Foto: Twitter/MICHOACANSSP

El director de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Michoacán en Uruapan, José Javier Hernández Hernández, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 1 de febrero.

De acuerdo con los primeros reportes del hecho, el alto mando policial se encontraba en una lavandería, ubicada sobre la calle Villamar, de la colonia La Hacienda, cuando fue atacado a tiros por sujetos armados.

La Fiscalía General de Michoacán informó en sus redes sociales que ya se realizan actos de investigación por el homicidio y señaló que se ha desplegado un operativo que conduzca al esclarecimiento de los hechos.

#FGEMich realiza actos de investigación por el homicidio del director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, José Javier Hernández Hernández. — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) February 1, 2023

Los reportes del asesinato señalan que el violento hecho ocurrió a unos cuantos pasos de sus oficinas y del Centro de Reinserción Social de Uruapan. Durante el hecho, una mujer que se encontraba en el mismo sitio resultó lesionada y requirió traslado a un hospital.

CJNG y Cárteles Unidos se pelean la plaza

El homicidio del director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan se da un mes después de que un presunto jefe de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se presentara a través de un video.

En la grabación aparece un sujeto sentado en una mesa negra mientras seis hombres con armas de alto poder lo rodean. El presunto integrante del CJNG, quien se presentó como El Yogurt, señaló a otra persona que estaría ayudando a Cárteles Unidos.

“Como andas Gabriel aquí andamos en Uruapan, andamos encargados nomás para ver si va estar con nosotros o no porque anda usted ayudando a los Cárteles Unidos y le mandamos el mensaje de que se acomode con nosotros o se acomode bien con ellos porque los v*rgazos van bien, aquí estamos en Los Bancos pá que sepa nomás y no me escondo”, dijo el presunto líder del CJNG.

Cárteles Unidos, organización formada por distintos grupos delincuenciales, busca arrebatar poder y territorio al CJNG.