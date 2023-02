Ana María Alvarado: entre el conflicto con Raquel Bigorra y los pleitos con Maxine Woodside y Gustavo Adolfo Infante

Ana María Alvarado ha sido objeto de algunas polémicas a lo largo de su trayectoria (Foto: Instagram)

La tarde de este martes 31 de enero la periodista de espectáculos Ana María Alvarado dio a conocer que fue despedida por Maxine Woodside del programa radiofónico y televisivo Todo para la mujer, espacio en el cual laboró por más de 30 años junto a la llamada “reina de la radio”.

Maxine Woodside negó que corriera a Ana María Alvarado de Todo para la Mujer: “La esperamos el martes” Al borde del llanto, Alvarado comunicó su despido del programa de “la reina de la radio”; sin embargo, horas después la periodista desmintió lo dicho por “Anita” VER NOTA

Sin especificar en qué condiciones se dio el despido y cuáles fueron las palabras con que la veterana periodista le dio “el adiós” a la colaboradora con quien trabajó de cerca durante tres décadas, “Anita” comunicó a sus seguidores que se sentía muy dolida por la decisión de Maxine.

“Me quedé sin trabajo, me quedé sin este proyecto de vida que me ha acompañado desde que inicié mi carrera”, expresó en un video de casi 15 minutos.

Tras 32 años de ser "su brazo derecho", Ana María comunicó que Maxine la despidió (Foto: Instagram)

“Me han corrido, me pusieron de patitas a la calle, como le quieran poner. Estaba a un paso de la salida, es obvio que Maxine ya no me quería ahí. Estoy sin trabajo. Es el profesionalismo que entregué, pero bueno así es la vida. Los que me conocen saben que soy una persona de paz, cuando te despiden injustificadamente sólo es apelar por lo justo”, añadió.

Maxine Woodside despidió a Ana María Alvarado de Todo para la Mujer: “El peor día de mi vida” "Anita" se mantuvo por 32 años al aire de la mano de Maxine, quien este día decidió prescindir de los servicios de la comunicadora de espectáculos VER NOTA

Ana María expresó que ante su inesperado despido sólo deseaba ser liquidada conforme a la ley y que se le respetaran sus años de antigüedad, y destacó que lo que más le dolió “en el corazón” fue la actitud de Woodside tomó con ella de unas semanas a la fecha.

“Lo único que pedí es que se respete mi antigüedad, que se respete como debe ser, que cumpla las medidas necesarias en paz y tranquilos. Y como ella siempre me dijo ‘nada es personal’ y esa frase la llevo muy grabada. Lo único que quiero es platicar. Que se llegue a lo que es justo”, aseguró.

Ana María Alvarado y el exabrupto al aire de Gustavo Adolfo Infante

Esta no ha sido la única polémica en que se ha visto envuelta “Anita, la más bonita”, como le llama Maxine Woodside, pues apenas en septiembre de 2022, la periodista se vio en aprietos cuando su compañero Gustavo Adolfo Infante arremetió contra ella y contra Joanna Vega-Biestro al aire en el programa Sale el sol.

Poncho Vera incomodó en vivo a Mónica Noguera al recordarle su matrimonio con Memo del Bosque Los presentadores discutieron ya que Vera aseguró que su compañera tuvo su primer programa gracias a su romance con el productor VER NOTA

Fue durante la sección de espectáculos “Pájaros en el alambre” donde el periodista acusó a sus compañeras de querer desacreditarlo en la información que rutinariamente presenta en la emisión.

Y aunque las conductoras le repitieron varias veces que tener distintos puntos de vista no significa atacarlo, Gustavo estalló contra ellas y las acusó de no hacer un buen trabajo.

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el Sol” si no depedían a Joanna Vega-Biestro (Video: Sale el sol)

“El hecho que yo tenga las fuentes muchas veces que ustedes no tienen, pues perdón. No se ardan, yo sí tengo las notas y ustedes no las tienen casi nunca, esa es la realidad...pónganse a trabajar, saquen sus notas, no las tienen, aquí el que trae las exclusivas soy yo y esa es la realidad”, dijo Gustavo Adolfo visiblemente alterado.

“Joanna, tú no has tenido una exclusiva desde que yo estoy aquí. Una sola nunca has tenido (...) Ya me cayeron gordas, la neta, ya me cayeron mal que siempre estén desacreditando mi trabajo”, añadió el periodista.

“Creo que no es el espacio adecuado ni la forma de decirlo, pero es que tú no respetas nuestras opiniones... es que tú siempre lo cambias a tu conveniencia, pero es que no se hace al aire”, contestó Ana María Alvarado.

Infante fue muy criticado por menospreciar el trabajo de sus compañeras (Video: Sale el sol)

Tras el exabrupto, el comunicador fue muy criticado, y tiempo después incluso ofreció una disculpa a sus compañeras. El segmento de espectáculos ha seguido adelante y, aunque en un un principio la tensión e incomodidad eran evidentes, “Pájaros en el alambre” prosiguió con normalidad.

Despedida por culpa de Raquel Bigorra

Por otra parte, fue en 2012 cuando Ana María Alvarado fue despedida de la noche a la mañana del matutino de TV Azteca Venga la alegría, donde había permanecido por 12 años al frente de la sección de espectáculos.

Y es que tras una vacaciones en España, la comunicadora recibió una llamada de la producción del programa donde le notificaron que su participación ya había terminado. En aquel entonces, Ana María, en medio del desconcierto, se incorporó al programa Al extremo, donde duró poco tiempo y terminó por dejar TV Azteca.

Ana María Alvarado es crítica de espectáculos, pero también ha sido protagonista de escándalos (Foto: Instagram)

En aquel entonces se rumoró que el despido de Alvarado del matutino se debió a que otros famosos “pidieron su cabeza”: Daniel Bisogno y Raquel Bigorra, dado que Ana María no le caía bien al conductor de espectáculos, aunque no sabía que lo mismo pensaba la cubana.

“También la involucraron y según yo tenía una buena relación con ella, no sé si ella haya podido opinar que me quitaran y le haya hecho caso Roberto”, dijo entonces Alvarado refiriéndose a Roberto Romagnoli, quien fungía como Director de Entretenimiento y promoción en la televisora.

Fue hasta 2019 cuando Ana María Alvarado habló abiertamente y confirmó que gracias a la petición de Raquel Bigorra había sido despedida de Venga la alegría tras más de una década de labor.

La reconocida conductora cubana fue la culpable de la salida de Ana María de Venga la alegría, según la propia periodista (Foto: Instagram / @rbigorra)

“Ella habló muy mal de mí cuando yo me llevaba muy bien con ella y ella influyó para que me despidieran del programa en el que estaba. Las cosas pasan y todo se acomoda y si varios alzaron la mano para hablar mal de ella es porque algo hay”, dijo Ana María ya en su faceta como conductora de Sale el sol.