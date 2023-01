Mario Delgado se lanzó contra Lorenzo Córdova: “Lo único que le falta al INE es prohibir que se vote por Morena”

Mario Delgado calificó de "vulgares a los consejeros del INE (Twitter/@mario_delgado/CUARTOSCURO)

El presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, expresó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha orquestado un plan para que el partido guinda se vea imposibilitado de distintas acciones electorales tras remitir diferentes restricciones. De acuerdo con el líder del partido, el órgano electoral ha perdido autonomía con el fin de desprestigiar al partido creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que los consejeros, en especial el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, fueron considerados por Mario Delgado como funcionarios al servicio de los grupos opositores tras realizar una supuesta “campaña en contra” de Morena olvidado sus tareas apartidistas.

Fue durante declaraciones ante medios que este 30 de enero el líder morenista refirió que las autoridades del INE se han posicionado como “vulgares opositores” que violan las garantías individuales establecidas en la Constitución.

“Ya no quieren que vaya a eventos, ya no quieren que escriba cartas. Lo único que le falta al INE es prohibir que se vote por Morena, porque están ya como vulgares opositores, ya no son funcionarios del Instituto Electoral, están claramente en la oposición”, indicó Mario Delgado ante los cuestionamientos.

#VIDEO | ‘Lo único que le falta al INE es prohibir que se vote por Morena’: Mario Delgado@mario_delgado dijo que los consejeros del @INEMexico están haciendo una "campaña en contra" de Morena; respaldó lo dicho por @lopezobrador_ que “algunos” de ellos son "farsantes". pic.twitter.com/k2X3hTVg4E — LA OCTAVA (@laoctavadigital) January 31, 2023

Por otra parte, el presidente de Morena cuestionó la postura del órgano electoral tras haber anunciado que iniciará acciones legales para “impugnar” el Plan B electoral impulsado por el primer mandatario del país.

Recientemente, Lorenzo Córdova, y más consejeros del INE, presentaron un informe detallado de los supuestos impactos que conllevaría la recién aprobada reforma secundaria en materia electoral en el Congreso de la Unión.

Y es que, de acuerdo con el consejero presidente, esta iniciativa afectaría “profundamente” la estructura y funcionamiento de la dependencia, razón por la cual iniciará procesos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir dicha reforma.

Lorenzo Córdova y Ciro Murayama presentaron su libro sobre la democracia electoral en México y exhortaron a la ciudadanía a pronunciarse en contra del Plan B electoral (Foto: Twitter / @lorenzocordovav)

Ante este hecho, Mario Delgado rechazó la postura del órgano electoral por no apegarse a las normas constitutivas que rigen a las dependencias autónomas, pues, según el morenista, desde que el Poder Legislativo aprobó la reforma del presidente Andrés Manuel, el INE debió aceptar lo legalmente votado y abstenerse de acciones a consideración personal.

“(Impugnar el Plan B) eso no lo hace una autoridad. La autoridad debe apegarse a lo que decida el Poder Legislativo. Tenemos una legitimidad autentica que proviene de las urnas”

Cabe mencionar que el Plan B electoral fue aprobado en la Cámara de Diputados tras una controversial votación el pasado mes de diciembre, en donde se orquestó una disputa entre el oficialismo y los partidos del bando opositor, de la cual salió victoriosa Morena con ayuda de los partidos aliados (Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Ahora que las normas está próximas a ser votadas en el Senado y casi a punto de entrar en vigor, los bandos opositores han implementado acciones legales para frenar las reformas, hechos a los cuales se ha sumado el órgano electoral que, incluso, ha exhortado a la ciudadanía a también pronunciarse en contra de la iniciativa presidencial.

AMLO calificó al INE de estar conformado por consejeros del bando opositor (INE y Presidencia)

Para Mario Delgado, y para el titular del Ejecutivo federal, la postura del INE es producto de un pacto entre los partidos PRI, PRD y PAN, para buscar ventaja en las próximas elecciones de los periodos 2023 y 2024.

Cabe mencionar que el presidente del país desaprobó las “nuevas formas” que rigen al INE actualmente ya que consideró que sus integrantes, en especial el presidente de la dependencia, son funcionarios “sin principios”, “sin ideales” y como” farsantes”

“Es que el INE desde hace mucho tiempo esta tomado por el bloque conservador”, indicó el presidente López Obrador en su mañanera de este 30 de enero en Palacio Nacional.