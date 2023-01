El Güero Castro se negó rotundamente a producir bioserie de Angélica Rivera

José Alberto Castro reveló que Angélica Rivera se encuentra preparándose para su regreso a la televisión (Foto: Instagram)

José Alberto El güero Castro es uno de los productores más prolíficos de Televisa y al paso de los años ha realizado exitosos proyectos como La que no podía amar y Corona de lágrimas. En plena efervescencia de las series biográficas para televisión, el realizador contó si está entre sus planes un proyecto de este tipo a producir en Televisa, la que ha sido su casa durante años.

“Yo creo que lo haría el día que tenga una bioserie que me llame la atención y que la pueda hacer. Por ahorita no, ahorita estoy muy concentrado en las novelas que estoy preparando, viene ahorita una nueva historia que tengo que hacer, de campo, luego viene El maleficio, y una nueva historia que tengo que hacer para finales de año”, contó el realizador para las cámaras de Imagen Televisión.

Sin embargo, el ex esposo de Angélica Rivera no descartó producir un proyecto de este tipo, pero lo hará en cuanto se presten las condiciones pertinentes:

Angélica Rivera se encuentra alejada de los medios de comunicación desde hace cuatro años, cuando se divorció de EPN (Foto: Instagram)

“Hasta ahí, en eso voy, no me he puesto a buscar o a pensar en algo así, en el momento que haya oportunidad, lo haré”, añadió.

Y es que desde hace algún tiempo se ha rumoreado que Angélica Rivera estaría interesada en llevar a la pantalla chica una historia que cuente su vida como actriz, personaje público y primera dama, proyecto en el que se abordarían sus peripecias como esposa del ex presidente Enrique Peña Nieto y las polémicas derivadas de ello.

La propia “Gaviota” no ha dado mayor información al respecto, aunque personas cercanas a ella han revelado que la actriz ya prepara su regreso a las telenovelas, género que la proyectó ante los ojos del público desde la década de los 90 con melodramas como Destilando amor y Mariana de la noche.

Rivera causó polémica por presuntamente haberse sometido a tratamientos estéticos (Foto Instagram: @juansousaofficial)

Sobre la posibilidad de llevar a la pantalla la historia de su ex esposa y madre de sus tres hijas, José Alberto Castro expresó: “Mira, la realidad es que no me metería realmente a producir algo que tuviera que ver con una cercanía con mi familia, con mi persona, porque sería erróneo y estaría sesgado. Entonces, creo que no sería correcto”.

Al recibir la observación de que en sus manos la historia estaría “mejor contada”, el Güero Castro contestó: “Eso no sé, pero bueno, en ese caso por nadie cercano a mi familia, ni de Verónica, ni de ella, ni...al contrario, creo que no sería correcto ni estaría bien, pero si lo hacen un día, qué padre”, destacó.

A la familia se le vio muy unida en la pasada Navidad de 2022 (Foto Instagram: @sofia_96castro)

Desde que Angélica Rivera se divorció de Enrique Peña Nieto al terminar su sexenio presidencial, ha trascendido la estupenda relación que la protagonista de La dueña sostiene con José Alberto, pues sus reencuentros del 2022 dejaron entrever que continúan siendo muy buenos amigos a 14 años de su divorcio.

Fue en diciembre cuando El Güero, sus hijas y Angélica hicieron un viaje familiar y se tomaron fotografías navideñas, dando cuenta de la cercanía que tienen pese a ya no estar juntos como pareja. Al respecto, el productor de Pasión y poder comentó en enero de este 2023:

“La pasamos muy a gusto en Navidad, procuramos estar esa fecha siempre en familia y muy contentos [...] Es un festejo que últimamente han amado mucho mis hijas en las últimas navidades, es una manera de poder juntarnos en una fecha tan especial”.

Asimismo, habló de la posibilidad de producir una telenovela para Angélica, quien se dice ya se ha sometido a tratamientos estéticos para lucir radiante en su próximo regreso a la televisión.

“El día que tenga una historia para ella sí sería maravilloso. Es una gran actriz y es bueno que regrese a la pantalla. Entiendo que ella está viendo propuestas, entiendo que está preparando cosas para ella. No sé si vaya a ser aquí en México, pero sí está activa y espero que pronto pueda regresar a trabajar”, contó entonces.