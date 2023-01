De un mezcal a declararse fan del Real Madrid: así fue el encuentro de Capi Pérez y David Beckham en CDMX

(Foto Instagram: @elcapiperez)

Carlos Alberto Pérez Ibarra -mejor conocido en el mundo del entretenimiento como Capi- sorprendió a sus seguidores de redes sociales con unas fotografías y videos que tomó durante su encuentro con nada más ni nada menos que David Beckham. Y es que el querido conductor de Venga la Alegría tuvo la oportunidad de convivir con el astro del futbol inglés durante su reciente visita a la Ciudad de México.

Carlos Slim, Salma Hayek y todos los famosos en la boda de Marc Anthony, de 54 años y Nadia Ferreira, de 23 El ex esposo de Jennifer Lopez se casó por cuarta vez con la ex Miss Universo Paraguay 2021 el pasado sábado 28 de enero, día en el que el empresario mexicano cumplió 83 años de edad VER NOTA

Fue durante la noche del lunes 30 de enero cuando el comediante oriundo de Aguascalientes recurrió a sus historias de Instagram para presumir que estaba con el exdelantero en una tienda de artículos deportivos ubicada en la CDMX: “Venimos a una tienda de Adidas para conocer a alguien muy especial, se los voy a mostrar, no les voy a decir ni quién es, se los voy a mostrar. Chéquense esa presencia celestial”.

(Captura Instagram: @elcapiperez)

Muy a su estilo, el comediante posteó un video donde presumió que a unos cuantos pasos estaba David Beckham saludando a otras personas que se encontraban en el establecimiento. Y es que musicalizó el fragmento con Close to you -una romántica canción que lanzó The Carpenters en 1970- y bromeó mostrando un semblante “enamorado”.

Nadia Ferreira recurrió a exclusiva diseñadora que también vistió a Jennifer Lopez para su vestido de boda con Marc Anthony La dueña de la exclusiva firma de moda ha creado diseños personalizados para celebridades internacionales como Paris Hilton y Beyoncé VER NOTA

Pero eso no fue todo, pues al cabo de unos segundos se acercó a David Beckham para saludarlo y brindar con un mezcal. El colaborador de TV Azteca brindó con el exdelantero y comentó que vivió un momento incómodo cuando estiró su mano para decir ¡salud!, pues: “El otro señor pensó que se lo saba a él”.

(Captura Instagram: @elcapiperez)

Finalmente, Capi Pérez sacó una camiseta del Real Madrid para que fuera autografiada por David Beckham. Tras lo sucedido, el conductor se declaró fan de dicho equipo de fútbol español. Cabe recordar que el exdelantero inglés perteneció a las filas de dicho equipo por muchos años y consiguió varios campeonatos.

(Captura Instagram: @elcapiperez)

David Beckham habría comido hormigas chicatanas

El astro del futbol europeo visitó México durante los últimos días de enero de 2023 como parte de una actividad laboral con Adidas. Desde que llegó a la Ciudad de México sorprendió a sus seguidores de Instagram con unas fotografías que se tomó en un balcón del Centro Histórico, su estancia en un restaurante donde habría comido hormigas chicatanas y su paso por el bosque de Chapultepec.

¡Por poco opaca a la novia! Salma Hayek y su espectacular vestido en la boda de Marc Anthony con Nadia Ferreira La actriz mexicana formó parte del selecto grupo de famosos que asistieron al evento nupcial latino del momento e incluso la actual esposa del cantante ya reaccionó a su look VER NOTA

Para comenzar, publicó una selfie donde se pudo apreciar que estaba muy cerca del Museo del Estanquillo. Después subió una serie fotográfica que tomó de varios platillos que prepararon en un restaurante exclusivamente para él: tortillas azules, salsa de molcajete, guacamole, ensalada, hormigas chicatanas y arroz con leche.

(Fotos Instagram: @davidbeckham)

Durante la mañana del martes 31 de enero reapareció en sus instastories para dejar al descubierto que estaba en el bosque de Chapultepec. Fue sobre esa imagen donde confesó su aprecio por el país: “Días!! México te quiero mucho”.

Como era de esperarse, los fanáticos mexicanos del fútbol llenaron la sección de comentarios de su publicación con un sinfín de halagos, muestras de cariño, recomendaciones y alguna que otra invitación, pues varios usuarios se ofrecieron para ser su guía turística por la CDMX y llevarlo a disfrutar de los mejores platillos a puestos.

“¡Hola! Lo que se te ofrezca por acá con toda confianza, un Uber o algo, me mandas mensajito”. “Cartera y celular ya te la sabes mi David!!!”. “El Papu en México”. “Lánzate a por unas miches a Tepito campeón”. “Chingate unos de tripa bien dorada ahí por Isabel la Católica”. “Vamos a echar la reta”. “No te merecemos Sir David”. “A la orden, carnal, lo que se ofrezca. Ya te la sabes”. “Saldrás por el pan? A que hr?”, fueron algunas reacciones en Instagram.