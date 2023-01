Encontraron a una mujer muerta en Oaxaca, temen que sea Andrea Itzel, de 17 años, quien desapareció en su domicilio

Aún falta que las autoridades confirmen que el cuerpo de la mujer encontrado corresponde al de Andrea Itzel (foto: Cari G/Twitter)

Han pasado once días desde la desaparición de la joven de 17 años de edad, quien responde al nombre de Andrea Itzel Martínez Castellanos, misma que fue vista por última vez en Santiago Suchilquitongo, Oaxaca y que hasta el momento no han encontrado rastros de ella. Sin embargo este sábado 28 de enero se dio a conocer que habían localizado los restos de una mujer en uno de los parajes de Santiago, por tal motivo temen que se trate de la menor de edad.

Durante las primeras horas del 28 de enero se informó el hallazgo de los restos humanos de una fémina en un paraje de Suchilquitongo, ubicado en el municipio de los Valles Centrales del estado de Oaxaca, sitio en el cual desde el pasado 17 de enero se continua buscando a Andrea.

De acuerdo con el informe preliminar, se localizó en el Camino Viejo, dentro del territorio del municipio anteriormente mencionado y en los límites con San Pablo Huitzo, demarcación en la que se ha estado llevando a cabo la indagación de la adolescente, de quien se desconoce su paradero desde hace más de una semana.

#EnVideo 🎥 || 👇🏻Catalina María Castellanos Cruz, madre de Andrea Itzel, informó que aún no hay certeza que los restos hallados en el paraje Los Pirules de Santiago Suchilquitongo #Etla, #Oaxaca, sean de su hija, por lo que su búsqueda continúa. 🔎 @FISCALIA_GobOax @AeiFgeo pic.twitter.com/98toS47MUR — Del Valle Noticias (@DelValleNot) January 28, 2023

Según los datos proporcionados por la colectiva feminista Marea Verde Mixteca, el cuerpo podría corresponder al de Andrea Itzel, puesto que aparentemente fue localizado junto con sus pertenencias, por lo que mencionaron que había “terminado la penosa búsqueda”, acompañado del siguiente mensaje: “Oaxaca feminicida”.

¿Qué paso con Andrea Martínez?

De acuerdo con su ficha de búsqueda, la joven desapareció el pasado martes 17 de enero de 2023, fue vista por última vez en la calle El Calvario en el Barrio del Peñasco, en Suchilquitongo, Etla.

En ese momento la fémina vestía una chamarra color negro, una playera color blanca, pantalón de mezclilla negro y tenis tipo converse del mismo color. Los únicos datos que se conocen del día que desapareció es que se había quedado sola en su casa, puesto que ambos padres salieron a trabajar, la última persona en tener contacto con ella fue su hermano cuando salió a la secundaria, por tal motivo se consideró que pudo haber sido sustraída en su propio domicilio.

‼️Ayúdanos a localizarla‼️

Andrea Itzel Martínez Castellanos fue vista por última vez el 17 de enero en #Suchilquitongo #Etla. Catalina mamá de la joven solicita del apoyo de las y los ciudadanos@FISCALIA_GobOax@salomonj @GobOax@Elisa_ZepedaOax @SEGO_Oax @SM_GobOax pic.twitter.com/mmMOuzdLfp — ✍️ Cari G (@CariGarcias) January 20, 2023

Asimismo, su madre, la señora Catalina María, a través de un video compartido en múltiples redes sociales, realizó un llamado a toda la población y a las autoridades solicitando ayuda para poder encontrar a su hija.

Dentro de su clip se le pudo escuchar pidiendo cualquier tipo de detalles referente al paradero de su hija, por más pequeño que fuera, con la esperanza de que esa información le pudiera auxiliar a localizar a la joven Itzel.

“Hemos estado perdiendo mucho tiempo y para mi hija es menos tiempo de vida. Pido la colaboración de todas las personas que nos ven para que me puedan ayudarla a localizarla (...) yo no se que está pasando con ella si la tienen bien o cómo está, yo no se si come o toma agua. No puedo dormir porque no sé cómo está mi hija, yo no tengo los recursos económicos, nosotros somos humildes”, detalló en su grabación.

Así lucía la ficha de búsqueda (foto: Las brujas del mar/ Twitter)

A lo que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) contestó que ya habían solicitado el apoyo del resto de las fiscalías del país, procuradurías, Comisiones de Búsqueda y a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro para continuar con las labores de investigación y de búsqueda para dar con el paradero de la menor de edad.

De tal forma que personas de investigación obtuvieron videos de vigilancia para conocer más datos que permitan ubicar a la muchacha de 17 años, así como que el Centro de Atención a Víctimas brindó apoyo a la familia de la víctima.