NFL desearía traer el duelo Dallas Cowboys vs Steelers de Pittsburg a México para 2024

American Football - NFL - Arizona Cardinals v San Francisco 49ers - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 21, 2022 General view of the fans flashing their phones during the match REUTERS/Henry Romero

Con total incertidumbre por la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá para el 2026, la National Football League (NFL) tendría contemplado en su tentativo regreso traer a la Ciudad de México el duelo entre Dallas Cowboys vs Steelers de Pittsburg para el 2024.

Esto debido en gran parte a que durante el calendario presentador para la temporada 2024, los Cowboys de Dallas deben visitar a los Steelers de Pittsburgh, por lo que la Liga contempla que ese sea el juego de su regreso a México, así lo reportó El Universal.

Cabe recordar que un equipo habitual en tierras aztecas son los Dallas Cowboys, su primera visita data de 1994 cuando se enfrentaron a los Houston Oilers. Por su parte, los acereros de Pittsburgh llegaron a México en el 2000 cuando encararon Indianápolis.

El receptor de los Cowboys de Dallas CeeDee Lamb corre con el balón mientras lo defienden el defensive end Jordan Willis y el cornerback Deommodore Lenoir de los 49ers de San Francisco en el encuentro del domingo 22 de enero del 2023. (AP Foto/Josie Lepe)

México ocupa el cuarto lugar, fuera de Estados Unidos, en cuanto a recibir juegos de la NFL ya sea Pretemporada o temporada regular, sólo por detrás de Inglaterra, Japón y Canadá.

Para la edición 2023 la NFL anunció por medio de un comunicado que México no sería parte de la gira que hacen año con año para llevar un juego de temporada regular a diferentes partes del mundo, esto debido a las remodelaciones que sufrirá el Estadio Azteca.

Para este 2023 la NFL anunció que los juegos que tendrá en el extranjero serán tres, con la novedad que los Kansas City Chiefs y los New England Patriots debutarán en Alemania. Por su parte, los Buffalo Bills, Tennessee Titans y los Jacksonville Jaguars disputarán sus juegos en Londres, Inglaterra.

Nov 21, 2022; Mexico City, MEXICO; A general view inside Estadio Azteca as the national anthems are played prior to the Monday Night Football game between the Arizona Cardinals and the San Francisco 49ers. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY

La NFL pondrá una pausa de poco más un lustro de venir a en México de manera ininterrumpida con un encuentro de fase regular, esto luego que se jugaran las ediciones 2016 entre Oakland Raiders y Houston Texans; la 2017 con los New England Patriots y los Oakland Raiders; la 2019 entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, así como la más reciente en 2022 entre los Arizona Cardinals y los San Francisco 49ers.

La primera ocasión fue en 2018 cuando estaba programado el encuentro entre Kansas City Chiefs y los Ángeles Rams. En aquella ocasión las pésimas condiciones del césped —por el cambio de pasto sintético, juegos de la Liga MX, la lluvia y el concierto de Shakira— hizo que los representantes de la NFL en México cancelaran el partido. Un año más tarde se llevó el mismo juego que se tenía contemplado.

Durante el 2022 se realizaron cinco partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos. Londres albergó los choques entre los Minnesota Vikings y los New Orleans Saints y el New York Giants ante Green Bay Packers en el Tottenham Hotspur Stadium y el juego entre los Denver Broncos contra Jacksonville Jaguars en el estadio de Wembley en octubre pasado

Nov 21, 2022; Mexico City, MEXICO; Arizona Cardinals quarterback Colt McCoy (12) looks to pass against the San Francisco 49ers during the second half at Estadio Azteca. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

¿Cuánto durará la renovación del Estadio Azteca?

A mitad de año del 2022, la FIFA confirmó las sedes para el Mundial de 2026, el cual será compartido con México, Estados Unidos y Canadá. El Estadio Azteca fue elegido como una de las sedes, así que se convertirá en el estadio de la capital mexicana en ser tres veces mundialista; la primera fue en 1970 y la segunda en 1986.

Pero, para ello tendrá que someterse a una serie de modificaciones y reajustes para cumplir las nuevas normas de la FIFA. Se tiene previsto que la remodelación inicie en el primer mes de 2023 y las modificaciones podrían durar alrededor de 18 meses.

Así que en todo ese lapso no tendrá ningún tipo eventos deportivos (Liga MX, Liga MX Femenil, NFL) ni de espectáculo (como conciertos masivos).