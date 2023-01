“Lola la trailera” llega a Mi camino es amarte y Rosa Gloria Chagoyán está feliz por reencontrarse con el público

Con su emblemático personaje "Lola, la trailera", Rosa Gloria Chagoyán vuelve a la pantalla para reencontrarse con el público que la convirtió en una estrella desde su debut en los años 70.

Desde su debut en la pantalla, en 1985, “Lola la trailera” fue un fenómeno masivo de popularidad. La primera entrega de su famosa trilogía desató la euforia entre el público, que encontró en el personaje de Rosa Gloria Chagoyán una perfecta heroína mexicana que no temía a enfrentarse con malhechores para defender a los desamparados en las cintas que marcaron época en el cine de acción mexicano.

María León lamentó poca popularidad de los bailes de salón: “Generaban encuentros místicos” Como participante de “Mira quién baila”, reality show de danza que llega a la pantalla mexicana, la cantante considera que cualquier persona “con dos pies izquierdos” puede moverse al ritmo de la música si la siente “con el corazón” VER NOTA

La fama del personaje llegó a destinos inusitados para la actriz y cantante, pues las aventuras de “Lola” se disfrutaron con gran éxito en países como Arabia, China, Estados Unidos y en Latinoamérica, generando un culto que dio pie a fotonovelas, cómics y más parafernalia del intrépido personaje que por primera vez mostró a una mujer al volante de un imponente tráiler, comandando la acción en explosivas escenas y sin temor a enfrentarse a los hombres.

Tras un periodo en que Rosa Gloria se dedicó a otros proyectos, este 2023 regresa “Lola la trailera” con una participación especial en la telenovela Mi camino es amarte, exitoso melodrama que lidera la audiencia de Las estrellas. Esta aparición que se verá al aire en México desde este viernes 27 de enero y hasta el final de la historia tiene muy emocionada a la emblemática estrella del cine nacional.

Rosa Gloria Chagoyán no descarta volver a la pantalla con su personaje estrella, aunque la pandemia detuvo esos planes (Foto: Ig/@rosagloriachagoyan)

“La telenovela es de una familia de traileros, tradicional mexicana, de traileros con muchos valores, con mucho amor. Está muy bonita, entonces el productor, don Nicandro Díaz González, de pronto pensó que sería bonito invitar a una trailera, y con muchísimo gusto acepté, estoy feliz de estar compartiendo con ellos”, cuenta la emblemática estrella en un encuentro con Infobae México sobre la producción que comenzó a transmitirse en noviembre de 2022 y que cuenta con las actuaciones estelares de Susana González, Gabriel Soto, Ximena Herrera y Mark Tacher.

Este proyecto que ha mantenido un promedio de cuatro millones de espectadores cada noche desde su estreno, marca el reencuentro de “Lola la trailera” con las generaciones que la vieron triunfar en los 80, y un acercamiento con el público joven y con los amantes de las tradicionales telenovelas de Televisa, luego de que en 2009 Rosa Gloria participara en Sortilegio, proyecto de la productora Carla Estrada.

Juana la cubana, La vengadora, La rielera y muchos más personajes conforman la filmografía de la actriz nacida en Ciudad de México (Fotografía: Diego Alva/Infobae México)

“Ya tenemos mucho tiempo, muchos años, varias peículas de Lola la trailera, fotonovelas, comics, mil y una cosas de Lola, me da mucho gusto que siga estando todavía este personaje tan lindo con el público. Yo estoy abierta a hacer otros personajes, pero siento que mi personaje consentido, el que más me gusta y más quiero es ‘Lola’ porque es el que más me ha dado a mí, en la vida me ha dado mucho, pero yo hice también las películas de La guerrera vengadora, Juana la cubana, y muchas otras películas y personajes”, recuerda la actriz, para quien la convivencia con el elenco y la producción de la telenovela fue muy cordial e incluso hizo nuevos amigos.

Con este proyecto, la también cantante no descarta volver a la televisión o a las plataformas digitales con su emblemático personaje

“Muy bonita la convivencia, yo ya conocía a Sergio Reynoso, a Mónika Sánchez, con Gabriel no me había tocado, y Susana González, ¡lindas gentes todos!, se hizo un ambiente fabuloso, ¡qué actorazos! Y todo el equipo de producción maravilloso”, cuenta emocionada la actriz que en este punto de su carrera sólo aceptaría interpretar papeles no alejados de la imagen familiar que siempre ha manejado.

Gabriel Soto, Susana González, Mark Tacher, Sergio Reynoso, Alberto Estrella y Mónika Sánchez son parte del elenco de la telenovela producida por Nicandro Díaz (Foto: Televisa)

“A mí me gustan los personajes que son nobles, me gusta que tienen principios y que ayudan a los demás. Sí, en verdad confieso que sí se me han ofrecido otro tipo de personajes muy buenos, como para tener éxito, pero personajes ‘malitones’, que (se relacionan con) las drogas, entonces no los he aceptado porque me gusta seguir una línea. Creo que siempre he tenido una línea muy cuidada y quiero seguir con esta misma línea”

El personaje de “Lola la trailera” podrá ser visto en la telenovela de TelevisaUnivision que ya se transmite en México y podrá ser vista muy pronto en las señales de Estados Unidos, Colombia y otros países de Latinoamérica, países donde Rosa Gloria es una figura reconocida.