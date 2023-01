No sólo Yasmín Esquivel: Vicente Fox y Enrique Peña Nieto en la mira por sus tesis

Las tesis de Yasmín Esquivel, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto acapararon la atención de los usuarios en redes sociales (Fotos: Cuartoscuro)

Yasmín Esquivel, magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recientemente acaparó la atención de la sociedad mexicana pues, en su carrera por alcanzar la presidencia de la institución en la que colabora, se reveló un probable plagio en su tesis para alcanzar el título de Licenciada en Derecho, acto revivió señalamientos similares contra los ex presidentes Vicente Fox (2000-2006) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Mientras la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) deciden qué hacer en función de lo que parece un evidente plagio académico ejercido por la entonces estudiante de la licenciatura de Derecho, la sociedad se dedicó a criticar el desempeño institucional de las autoridades mexicanas en materia, pues todo parece indicar que no habrá una repercusión inmediata contra la magistrada Esquivel Mossa.

La indignación manifestada en redes sociales señaló que esta no es la primera vez que se señala un presunto plagio en tesis de licenciatura ejercida por algún funcionario de un rango elevado, motivo por el cual se recordó el caso de la tesis de Enrique Peña Nieto, quien gobernó el Estado de México y México bajo la bandera del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

HOY X HOY QUE BUENO SER DE LA IBERO Y NO DE LA UNAM!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 19, 2023

En 2016, tras un señalamiento periodístico, la Universidad Panamericana (UP), alma mater de Peña Nieto, reconoció que el entonces mandatario nacional sí cometió plagio; sin embargo, no le retiró el título de licenciado en derecho (el único que tiene), pues su legislación interna no contempla este tipo de contingencias, ya que se trata de un caso inédito en relación a un egresado.

El 28 de agosto de ese año, la UP publicó un comunicado oficial en el que reconoció que su ex alumno realizó “reproducciones textuales de fragmentos sin cita a pie de página ni en el apartado de la bibliografía”, “casos en los que se da crédito al autor original, pero no a la fuente de la que fue tomada la cita”, “reproducciones textuales en las que se da crédito al autor de forma ambigua o imprecisa” y “reproducciones textuales en las cuales no existe cita a pie de página pero sí referencia en el apartado de bibliografía”.

En aquel momento, la autoridad especificó que, al tratarse de una contingencia no prevista en el reglamento, pues éste no aplica a egresados, se limitó a señalar la mala práctica de Peña Nieto en su tesis, pero no sancionó al licenciado: “Se trata de un caso sin precedentes en el que no existen disposiciones en los cuerpos regulatorios aplicables a ese procedimiento de titulación”.

Por el otro lado, fue Vicente Fox quien desató la furia de los usuarios de Twitter, pues a través de esta plataforma, ofendió a la UNAM y se enorgulleció de ser un egresado más de la Universidad Iberoamericana (UI), institución que le otorgó el grado de licenciado (el único que recibió de manera académica) en Administración de Empresas cuando era candidato a la presidencia de México.

(Foto: Twitter/TuiteroChairo)

“HOY X HOY(sic) QUE(sic) BUENO SER DE LA IBERO Y NO DE LA UNAM!!”, publicó en su cuenta oficial, por lo que fue sujeto de múltiples críticas de usuarios que recordaron las características de su tesis.

En el caso de Fox Quesada, quien gobernó bajo la bandera del Partido Acción Nacional (PAN), no existe ningún señalamiento de plagio para el trabajo terminal que le permitió el grado de licenciado. Y es que el ex presidente por el albiazul hizo adecuaciones a su plan de gobierno de Guanajuato, estado del que fue gobernador, para presentarlo como trabajo de tesis, por lo que se cuestionó la legitimidad de este trabajo, ya que se supone que debe de ser un ejercicio individual o en colectivo con alumnos de dicha institución.

Las adecuaciones de su plan de gobierno fueron de naturaleza académicas, además, para obtener el título universitario se tardó más de 35 años, pues si bien el ex presidente terminó sus créditos en 1964, fue hasta 1999 cuando presentó el trabajo con el que se licenció. De tal modo que la Ibero recibió el trabajo “Generación del plan básico de gobierno 1995-2000 del estado de Guanajuato” y, en consecuencia, obtuvo su licenciatura. Cabe recordar que Fox gobernó Guanajuato de junio de 1995 a agosto de 1999.

