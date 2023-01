Pedro Sola arremetió contra Andrea Escalona por volver a “Hoy” tras pocas semanas de dar a luz

(Instagram)

Aunque Andrea Escalona recientemente se convirtió en mamá del pequeño Emilio, desde que compartió en sus redes sociales su pronto regreso al matutino Hoy las criticas al respecto no han parado. En primera instancia fueron sus mismos seguidores, quienes se mostraron desconcertados ante la decisión que tomó la famosa, pero en esta ocasión fue Pedro Sola quien no tuvo pelos en la lengua para opinar del tema.

Y es que a menos de un mes que naciera su primogénito, Escalona reapareció el pasado 16 de enero en su cuenta de Instagram para anunciar que continuaría conduciendo el famoso matutino a lado de Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Ahí, la presentadora señaló que estaba lista para retomar su trabajo sin importar que se sentiría “culpable” por retomar sus actividades profesionales mientras su hijo se quedaba en casa.

“Pues sí … regrese a trabajar y me bañe!. A ti mamita bonita que chambeas, te vas a sentir productiva pero culpable, y si te hubieras quedado en casa siendo su vaca lechera (ojo amo ser su vaca lechera) también te sentirías culpable. La culpa es algo que te sigue como mamá, no tanto porque sea difícil sino por las expectativas que tenemos como sociedad de que debería de ser o hacer. Una “buena” mamá debería…”, escribió y agregó:

“Más nuestras comparaciones, eres suficiente? eres buena! sin importar si fue parto natural, si das pecho o regresas a chambear. Siempre tuve una mamá trabajadora que fue la mejor del mundo y me enseñó con su ejemplo, quiero que sepas Emilio que tienes una mamá que chambea y que te ama y que todo va a estar bien!”.

Rápidamente los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y varios internautas no estuvieron de acuerdo con la famosa: “¿Y la cuarentena? Que barbaridad... primero me cuido por mi salud y por mis hijas”. “Ella piensa que todo es un juego. Espérense más adelante las consecuencias por no cuidarse”. “Cada quien toma sus propias decisiones, pero por salud si es mejor esperar los 40 días. Uno cree que no pasa nada, pero en fin cada quien su cuerpo, cada quien cuida su salud y cada quien hace lo que cree que en mejor para su hijo. “Que mujer tan inconsciente”.

Pero eso no fue todo, pues durante una reciente emisión de Ventaneando, los conductores retomaron la noticia de que Escalona volvería al matutino de Televisa.

“El bebé está divino. Se ve tan tierna Andrea con el bebé. Tiene un mes de parida y está espectacular. Magda hubiera estado tan feliz”, comenzó a decir Daniel Bisogno.

No obstante, ante estas palabras, Pedrito Sola no se contuvo y remarcó que -desde su perspectiva- Andrea Escalona no tomó la mejor decisión, pues le pareció bastante apresurada.

“Que ansiedad de querer salir en la tele otra vez, se podría haber quedado en su casa otro rato descansando, ¡si tuvo un bebé!, el bebé necesita a su mamá”, argulló Sola.

Para quitar un poco de tensión en la situación, Rosario Murrieta rápidamente intervino y bromeó haciendo referencia a la BZRP Sessions #53: “Hay que facturar, dice Shakira”.

Resignado, Pedro Sola se limitó a asegurar que seguramente el pequeño Emilio sería muy atractivo, pues lo heredaría de sus padres: “El papá del niño está bien guapo, yo lo ví en unas fotos que salieron por ahí”.

