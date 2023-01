Caso Tonatzin Blanco: familiares de la menor desaparecida bloquearon vialidad en San Juan de Aragón

Tonatzin Blanco desapareció el 19 de enero en San Juan de Aragón. (Captura de pantalla @FiscaliaCDMX / @BuzzyGabbs)

Tonatzin Blanco Cortés, una menor de 11 años de edad, desapareció el 19 de enero en el Barrio San Miguel, en la colonia San Miguel, alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante la noche del 20 de enero, un grupo de manifestantes bloqueó la Avenida Gran Canal en San Juan de Aragón, exigieron a autoridades la búsqueda de Tonatzin Blanco. Vecinos de la zona y familiares de la menor se encuentran desesperados y llamaron la atención de las autoridades de esta manera, para que se localice lo antes posible a la niña.

Se activa #AlertaAmber para localizar a una menor de 11 años de edad, de nombre Tonatzin Blanco Cortés, quien fue vista por última vez el día 19 de enero de 2023, en la colonia San Miguel, alcaldía Gustavo A. Madero pic.twitter.com/tSx9DHuqOX — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 21, 2023

El jueves 19 de enero, Tonatzin se encontraba en su casa con su hermana pero la menor salió a jugar muy cerca del domicilio aproximádamente a las 21:00 horas. Desde entonces sus familiares no volvieron a saber de ella, vecinos proporcionaron la grabación de algunas cámaras de seguridad y se le ve a Tonatzin caminar de izquierda a derecha y posteriormente ya no aparece en el cuadro de la imagen.

Cabe mencionar que personal de la Fiscalía de la Ciudad de México ya prestó atención a los padres y se inició una investigación para dar con el paradero de Tonatzin. Una vez fueron escuchados y apoyados por las autoridades, retiraron el bloqueo de la vialidad.

Su madre explicó que las cámaras de casas de la zona no funcionaban, por lo tanto no existe registro de lo que pudo haberle sucedido a Tonatzin. Durante el bloqueo, los habitantes de San Juan Aragón se plantaron y no cedieron hasta que las autoridades se presentaron. En las pancartas que sostenían se pudo leer mensajes como “Tonatzin, te queremos de regreso”.

Salió de la casa como a las 9 de la noche y ya no regresó. Lamentablemente las cámaras privadas no funcionaban y no sirvieron de nada

Tonatzin se suma a las cifras de mujeres desaparecidas en lo que va de esta semana. Otro caso que continúa en la CDMX, es el de Ángela Olguín. La adolescente de 16 años y su mamá, Rocío Bustamante, estaban esperando al papá de la joven cerca del paradero Indios Verdes, en las inmediaciones del Metrobús, pues se habían quedado sin dinero para regresar a casa y él las auxiliaría, la madre de la adolescente entró al sanitario público y cuando salió, ya no vio a su hija.

Esto ocurrió el 19 de enero después de las 17:30 horas, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Por lo que de inmediato, familiares y conocidos de los padres de la adolescente de 16 años decidieron bloquear Avenida Insurgentes Norte, a la altura del Metro Indios Verdes, hacia la Autopista México-Pachuca. El 20 de enero, este cierre de vialidad se mantuvo al menos hasta después de las 20:00.

Al momento de su desaparición, la adolescente de 16 años vestía una playera gris con letras azules, llevaba pantalón de pana color azul, tenis blancos de marca Adidas y cargaba una mochila color negro.

Diversas colectivas difundieron que se realizará otra protesta para exigir la eficiente búsqueda de Ángela en la Fiscalía de la Ciudad de México. “El día de mañana 21 de enero del 2023 se realizará una manifestación en la Fiscalía Isabel la Católica a las 14:00 para exigir una respuesta sobre el caso de María Ángela Olguín Bustamante.

