El consejo que Sergio Mayer le dio a Luis de Llano ante señalamiento por supuesto abuso de Sasha Sokol

En 2022, Sasha Sokol señaló a Luis de Llano como su presunto agresor sexual, pues sostuvieron una relación cuando la cantante era menor de edad. En ese sentido, Sergio Mayer le ofreció un consejo al productor y aseguró que lo ocurrido habría sido “por amor”, ya que hubo un interés mutuo.

En conversación con el programa Siéntese quien pueda, Mayer dijo que admiraba a Luis de Llano y que a pesar de comprender la situación que viven las víctimas de acoso o abuso sexual, en su opinión, la cantante de Mágico Amor solo quería el reconocimiento de que “hubo un error”.

“Yo le tengo mucho cariño y respeto a Luis de Llano como productor, evidentemente. Sin embargo una de las características que yo he manejado como político ha sido defender las menores que han sido violentadas y abusadas. Yo hablé con Luis en algún momento y le dije que simplemente lo que Sasha está buscando es un reconocimiento de que hubo un error, y que Luis tenía que reconocer, y le dije no puedes defender lo indefendible, tienes que reconocer que en ese momento hubo un error. Hay entender que Luis lo hizo por amor”, mencionó, dejando en claro que era importante reconocer una falla.

Además, Mayer aseguró que si bien Luis de Llano habría aprovechado su ventaja en edad y poder por encima de la entonces adolescente, la relación habría sido concensuada. De igual forma, dejó ver que en la época en que sucedió el romance entre ambos, nadie sabía identificar, nombrar ni intentaba erradicar este tipo de abusos.

La cantante de 52 años aseguró que el proceso legal en contra del productor sigue su curso (Foto: Instagram)

“Si, pero hay que entender que Luis gracias a su status y poder tenían lo que quería, evidentemente. Pero Luis se enamoró, y él lo ha reconocido. Simplemente debe reconocer y decir me equivoqué, pero lo hice por amor. Por qué si él la hubiera utilizado solo para acostarse con ella un fin de semana, o algunos días, y la hubiera violentado. Pero tuvieron una relación larga, lo cual habla de que hubo un interés de ambas partes. Pero ella era una menor de edad, y en aquel tiempo se veía mal, pero todo el mundo se callaba, esas es la realidad. Y hay que entender que no nada más con Luis, sino muchos productores, se manejaban así. Y las menores de edad eran violentadas. Pero no era tan visto. Ahora se está visualizando, y hay que tener empatía con las víctimas. Definitivamente mi respeto y admiración para Sasha y todo mi apoyo como mujer por lo que ha dicho y como lo ha expresado”.

Solo un día antes, la cantante de Serás el aire reapareció para hablar del escabroso tema. Fue en un reciente encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la también conductora de televisión se mostró visiblemente conmovida hasta el llanto.

“Yo creo que todos estamos aprendiendo cómo tocar temas delicados, para mí no es nada fácil, no estoy acostumbrada a hacer esto, para la prensa tampoco lo es”, dijo refiriéndose a lo sucedido en el programa de entrevistas de Yordi Rosado, quien semanas atrás confesó que le faltó “experiencia” para llevar el tema correctamente. Cabe señalar que la acusación la realizó el 8 de marzo de 2022.

