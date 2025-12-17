Tras una pérdida trágica, abuela felina asume el cuidado de su nieto y enternece a miles en TikTok

La historia de una gata de 20 años y su nieto conquista a miles en redes sociales por su vínculo especial. (TikTok: @catbosse3)

El adorable vínculo entre una gata de 20 años y su nieto ha conmovido a usuarios de internet en todo el mundo debido a que Missie, la abuela de dos décadas de vida, asumió el cuidado de Bosse después de la trágica pérdida de su madre, Estellie, quien falleció en 2024. La diferencia de edad entre ambos gatos es de 18 años, pero esto no ha impedido que se convirtieran en compañeros inseparables.

La dueña de ambos, cuyo nombre de usuario en redes sociales es @catbosse3, declaró a la revista Newsweek que ambos “se aman muchísimo” y se brindan consuelo y alegría mutuamente. Reveló además que tiene un vínculo especial con la hembra, pues ella ha estado presente en su vida desde que tenía apenas cuatro años.

“Missie siempre ha sido una presencia constante y cariñosa, y estuve presente cuando nació Bosse, así que lo he cuidado desde sus primeros momentos de vida. Verlo crecer desde que era un gatito hasta convertirse en el gato que es hoy ha sido increíblemente especial”, señaló respecto al vínculo con sus mascotas.

Pero además del significado emocional que tiene para su humana, el nacimiento del ejemplar masculino representó un renacer para Missie, quien había sufrido problemas de salud graves antes de convertirse en abuela. Según el testimonio de la mujer, la compañía de su nieto le ayudó a la minina a recuperar fuerzas y energía.

Ahora, pese a la pérdida, la familia recuerda con cariño ese breve pero significativo período en el que tres generaciones felinas compartieron su tiempo juntas, creando recuerdos que ahora se vuelven aún más valiosos.

La relación entre Missie y Bosse: un vínculo inquebrantable

La historia de una gata de 20 años y su nieto conquista a miles en redes sociales por su vínculo especial. (TikTok: @catbosse3)

Tras asumir el rol de “figura materna”, Missie y Bosse fortalecieron un vínculo que ha resultado conmovedor para quienes los siguen en redes sociales, pues la dueña ha documentado su relación en TikTok bajo el usuario @catbosse3, convirtiendo muchos de sus videos en contenido viral, incluyendo clips donde se les ve acurrucados juntos.

La mujer señaló a Newsweek que lo que más le impacta es la “conexión tan especial” entre los gatos y cómo su relación genera alegría no solo en ellos, sino también en quienes los observan, además, considera que la historia resalta la importancia de la compañía, el cariño y la felicidad que puede surgir simplemente de estar juntos.

De igual manera, compartió su anhelo por que estos videos inspiren a otros a valorar el vínculo afectivo y la conexión emocional entre los animales, independientemente de su edad o raza. Mientras Missie brindó cuidado y amor a su nieto, Bosse devolvió esa energía vital que permitió a la gata mayor recuperar parte de su salud y bienestar emocional.

¿Los gatos pueden reconocer a su familia sanguínea?

Los gatos reconocen a su familia por el olor y la convivencia, no por lazos sanguíneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la historia de Missie y Bosse parezca mostrar un fuerte vínculo familiar, las relaciones felinas no funcionan de la misma manera que las humanas. Según la revista digital Catster, los gatos son animales solitarios y sus relaciones dependen más de la convivencia y el olfato que de los lazos sanguíneos.

De acuerdo con la misma fuente, por ejemplo, los mininos no recuerdan a sus madres como los humanos; se guían principalmente por el olor. Si un ejemplar es separado de su progenitora, es probable que no la reconozca al reencontrarse, ya que los cambios en su aroma afectan su identificación.

Durante las primeras semanas de vida, los cachorros desarrollan una fragancia familiar a través del acicalamiento y lactancia de la madre, la cual se mantiene mientras continúen interactuando, pero a medida que crecen y cambian hormonalmente, se modifica.

En este caso, la relación entre Missie y Bosse se explica más por la convivencia y la afinidad adquirida que por un reconocimiento instintivo de parentesco. El cuidado constante, la cercanía física y la interacción diaria han permitido que Missie adopte un rol maternal y que Bosse reciba la atención y el cariño que necesita para prosperar emocionalmente, más allá de la genética.