Animales y Mascotas

Tras una pérdida trágica, abuela felina asume el cuidado de su nieto y enternece a miles en TikTok

El nacimiento de un gato macho significó un cambio positivo para la mascota mayor, quien, pese a enfrentar problemas de salud, encontró fortaleza en él

Guardar
La historia de una gata
La historia de una gata de 20 años y su nieto conquista a miles en redes sociales por su vínculo especial. (TikTok: @catbosse3)

El adorable vínculo entre una gata de 20 años y su nieto ha conmovido a usuarios de internet en todo el mundo debido a que Missie, la abuela de dos décadas de vida, asumió el cuidado de Bosse después de la trágica pérdida de su madre, Estellie, quien falleció en 2024. La diferencia de edad entre ambos gatos es de 18 años, pero esto no ha impedido que se convirtieran en compañeros inseparables.

La dueña de ambos, cuyo nombre de usuario en redes sociales es @catbosse3, declaró a la revista Newsweek que ambos “se aman muchísimo” y se brindan consuelo y alegría mutuamente. Reveló además que tiene un vínculo especial con la hembra, pues ella ha estado presente en su vida desde que tenía apenas cuatro años.

“Missie siempre ha sido una presencia constante y cariñosa, y estuve presente cuando nació Bosse, así que lo he cuidado desde sus primeros momentos de vida. Verlo crecer desde que era un gatito hasta convertirse en el gato que es hoy ha sido increíblemente especial”, señaló respecto al vínculo con sus mascotas.

Pero además del significado emocional que tiene para su humana, el nacimiento del ejemplar masculino representó un renacer para Missie, quien había sufrido problemas de salud graves antes de convertirse en abuela. Según el testimonio de la mujer, la compañía de su nieto le ayudó a la minina a recuperar fuerzas y energía.

Ahora, pese a la pérdida, la familia recuerda con cariño ese breve pero significativo período en el que tres generaciones felinas compartieron su tiempo juntas, creando recuerdos que ahora se vuelven aún más valiosos.

La relación entre Missie y Bosse: un vínculo inquebrantable

La historia de una gata
La historia de una gata de 20 años y su nieto conquista a miles en redes sociales por su vínculo especial. (TikTok: @catbosse3)

Tras asumir el rol de “figura materna”, Missie y Bosse fortalecieron un vínculo que ha resultado conmovedor para quienes los siguen en redes sociales, pues la dueña ha documentado su relación en TikTok bajo el usuario @catbosse3, convirtiendo muchos de sus videos en contenido viral, incluyendo clips donde se les ve acurrucados juntos.

La mujer señaló a Newsweek que lo que más le impacta es la “conexión tan especial” entre los gatos y cómo su relación genera alegría no solo en ellos, sino también en quienes los observan, además, considera que la historia resalta la importancia de la compañía, el cariño y la felicidad que puede surgir simplemente de estar juntos.

De igual manera, compartió su anhelo por que estos videos inspiren a otros a valorar el vínculo afectivo y la conexión emocional entre los animales, independientemente de su edad o raza. Mientras Missie brindó cuidado y amor a su nieto, Bosse devolvió esa energía vital que permitió a la gata mayor recuperar parte de su salud y bienestar emocional.

¿Los gatos pueden reconocer a su familia sanguínea?

Los gatos reconocen a su
Los gatos reconocen a su familia por el olor y la convivencia, no por lazos sanguíneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la historia de Missie y Bosse parezca mostrar un fuerte vínculo familiar, las relaciones felinas no funcionan de la misma manera que las humanas. Según la revista digital Catster, los gatos son animales solitarios y sus relaciones dependen más de la convivencia y el olfato que de los lazos sanguíneos.

De acuerdo con la misma fuente, por ejemplo, los mininos no recuerdan a sus madres como los humanos; se guían principalmente por el olor. Si un ejemplar es separado de su progenitora, es probable que no la reconozca al reencontrarse, ya que los cambios en su aroma afectan su identificación.

Durante las primeras semanas de vida, los cachorros desarrollan una fragancia familiar a través del acicalamiento y lactancia de la madre, la cual se mantiene mientras continúen interactuando, pero a medida que crecen y cambian hormonalmente, se modifica.

En este caso, la relación entre Missie y Bosse se explica más por la convivencia y la afinidad adquirida que por un reconocimiento instintivo de parentesco. El cuidado constante, la cercanía física y la interacción diaria han permitido que Missie adopte un rol maternal y que Bosse reciba la atención y el cariño que necesita para prosperar emocionalmente, más allá de la genética.

Temas Relacionados

GatosAnimalesMascotasViralesTikTok

Últimas Noticias

Investigadores de la UNAM descubren nueva especie de polilla en el Desierto de los Leones

El ejemplar fue nombrado Phyllodonta coztomatlivora en honor a su planta hospedera

Investigadores de la UNAM descubren

Autoridades en Ciudad Juárez rescatan casi 600 animales víctimas de maltrato en solo dos meses

Tras denuncias ciudadanas y cateos en diversas colonias, el operativo coordinado permitió el aseguramiento de especies en condiciones de vulnerabilidad

Autoridades en Ciudad Juárez rescatan

Cómo el confinamiento por COVID-19 alteró la morfología del pico en estas aves de ciudad

La investigación documenta que la reducción de residuos alimentarios durante la pandemia provocó cambios temporales en la anatomía de los juncos

Cómo el confinamiento por COVID-19

Koala es rescatado dentro de un autobús tras arriesgar su vida en peligrosa carretera australiana

La rápida intervención de un chofer local permitió que el marsupial saliera ileso y regresara a su entorno natural

Koala es rescatado dentro de

De la licorería a la fama: mercancía del mapache borracho de Virginia recauda fondos para un refugio local

La campaña inspirada en el ejemplar viral permitió reunir una suma significativa destinada a mejorar las condiciones de atención y protección de animales en el condado de Hanover

De la licorería a la
DEPORTES
Verón habló tras el título

Verón habló tras el título de Estudiantes y la polémica con Rosario Central: “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den”

Con formaciones confirmadas, Flamengo y PSG se enfrentan en la final de la Copa Intercontinental en Qatar

Inter Miami hizo oficial la renovación de contrato de Luis Suárez

Se acelera la salida del Diablito Echeverri del Bayer Leverkusen: el competidor que le apareció a River Plate

FIFA dio a conocer todos los votos del premio The Best: en qué puesto quedó Dibu Martínez y a quién superó Montiel en el Púskas

TELESHOW
Juli Poggio contó la insólita

Juli Poggio contó la insólita experiencia que vivió con una persona de su pasado: “Solo me puede pasar a mí”

Quiénes son los panelistas que acompañarán a Beto Casella en su nuevo programa en América

Natalia Oreiro habló de la crianza de su hijo Atahualpa: “Está por cumplir 14 y no tiene celular”

Evangelina Anderson impactó con una microbikini blanca: el intercambio con Ian Lucas entre rumores de romance

La inesperada confesión de Soy Rada sobre Agustina Cherri: “Fue por culpa de ella”

INFOBAE AMÉRICA

La CIDH otorgó medidas cautelares

La CIDH otorgó medidas cautelares a nueve nicaragüenses que están presos desde 2014

Cuba camufló ayuda para combatir la epidemia de chikunguña en un pedido por el huracán Melissa

¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2025 en Argentina?

Del anonimato a la eternidad: el sin techo que se convirtió en San Pedro del Vaticano

Una carta de amor a Jane Austen, estrella de una muestra que celebra los 250 años de su legado