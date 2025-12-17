Cómo preparar en casa acondicionadores naturales para tu perro con cinco ingredientes distintos

Estos remedios caseros hidratan y fortalecen el pelaje sin recurrir a productos comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe una gran variedad de pelajes en los perros, desde aquellos que requieren atención mínima hasta los que necesitan un mantenimiento constante, sin embargo, la higiene es básica para mantener el pelo fuerte y brillante.

Al igual que en los seres humanos, el acondicionador para lomitos hidrata, suaviza y protege el pelaje, aportando brillo y manejabilidad. Su uso contribuye significativamente a mejorar la apariencia del manto, no obstante, sin una alimentación equilibrada y un entorno libre de estrés, los resultados no serán los óptimos.

Aunque existen diversos productos a la venta en el mercado, de acuerdo con un artículo publicado en el portal especializado Experto Animal, también es posible preparar acondicionadores caseros eficaces utilizando los ingredientes naturales que te mostramos a continuación.

Acondicionador casero con romero

Esta planta también se puede usar para condimentar las recetas caseras de los perros.

Si bien es una especia aromática muy utilizada en la cocina, también aporta múltiples beneficios a los perros. En cuanto al pelaje, el romero favorece la circulación sanguínea, ayudando a que el manto crezca más fuerte, sano y brillante. Además, su efecto astringente combate el pelaje graso, común en razas de pelo fino y largo.

¿Cómo prepararlo?

De acuerdo con Experto Animal, existen dos opciones:

Preparar una infusión calentando una cucharada de hojas de romero con dos tazas de agua. Calentar dos cucharadas de hojas de romero con dos cucharadas de aceite de oliva.

Ambas recetas fortalecen el pelo e incrementan su suavidad, aunque la segunda es más hidratante gracias al aceite de oliva.

¿Cómo aplicarlo?

Elabora la receta escogida y deja que se enfríe. Cuela la preparación para retirar las hojas. Aplica sobre el pelo húmedo realizando un suave masaje. Deja actuar unos minutos y aclara.

Se recomienda usarlo después del champú.

Desenredante y acondicionador casero con aceite de coco

El aceite de coco es un remedio natural que desenreda, hidrata y aporta brillo.

Este ingrediente es un excelente remedio natural para aportar brillo, suavidad e hidratación al pelo de los cánidos. Además, mejora la salud de la piel y actúa como desenredante natural, siendo ideal para razas de pelo largo.

¿Cómo prepararlo?

Para prepararlo, basta con calentar y diluir una cucharada de aceite de coco en una cucharada de agua.

¿Cómo aplicar el acondicionador de coco?

Prepara la solución y deja que se enfríe. Aplica sobre el manto húmedo con un masaje suave. Deja actuar unos minutos y aclara con abundante agua.

Puede utilizarse antes del champú, pero es fundamental retirarlo bien para evitar que el pelo quede apelmazado y oleoso.

Acondicionador casero para perros con aloe vera

Esta planta con tantas propiedades medicinales también es empleada para dar vitalidad al pelo del perro.

De acuerdo con Experto Animal, es un ingrediente conocido por sus beneficios para la piel, especialmente en casos de dermatitis, además, fortalece e hidrata el pelo del ejemplar, aportándole vitalidad.

¿Cómo prepararlo?

Se deben diluir dos cucharadas de pulpa de aloe vera en dos tazas de agua. Si el manto está muy deteriorado, se pueden añadir una o dos cucharadas de aceite de coco.

¿Cómo aplicarlo?

Lava al perro con champú. Aplica el acondicionador con un masaje suave. Deja actuar unos minutos y aclara con abundante agua.

Este remedio es adecuado para perros de pelo largo, medio y corto, y también sirve como tratamiento natural para reducir los síntomas de la dermatitis atópica.

Acondicionador con huevo para perros

El uso de acondicionadores caseros mejora la salud del pelaje en perros.

Por su alto contenido en proteínas, el huevo es ideal para fortalecer el pelo del animal y darle un aspecto suave y brillante. Según Experto Animal, también puede complementar tratamientos veterinarios para la dermatitis seborreica, siempre con aprobación profesional.

La mayor concentración de proteína se encuentra en la yema, por lo que se recomienda usar solo esta parte. Para prepararlo, se bate una yema con medio litro de agua templada hasta emulsionar.

¿Cómo aplicar el acondicionador de huevo?

Tras bañar al perro con champú, distribuye el acondicionador masajeando suavemente. Deja actuar unos minutos. Aclara con abundante agua y, si es necesario, aplica una pequeña cantidad de champú.

En este caso, es importante realizar una prueba previa, ya que el huevo puede causar alergias en algunos lomitos.

Vinagre de manzana como acondicionador

Los ingredientes naturales ofrecen alternativas para el cuidado del pelo canino.

Más que un suavizante, se trata de un truco casero para hidratar el pelo y controlar el olor corporal del perro. Gracias al ácido acético, también actúa como método antiparasitario preventivo.

Para utilizarlo, se debe mezclar a partes iguales el champú del perro con vinagre de manzana, aplicar de forma habitual, dejar actuar unos minutos y aclarar.