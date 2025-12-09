Gato perdido escucha la voz de su madre humana en el altavoz y trata de tomar el teléfono

El emotivo momento en que una llamada telefónica cambió el destino de un gato perdido. (Grandma Betty’s Animal Rescue/The Dodo For Animal People)

La historia de Melo comenzó cuando fue llevado al Refugio Apple Valley en California. Según les dijeron a los empleados del lugar, se trataba de un felino callejero encontrado en la zona, sin embargo, algo en su comportamiento llamó la atención de Lisa Johnson, integrante del equipo de Rescate Animal de la Abuela Betty (Grandma Betty’s Animal Rescue), quienes posteriormente lo recibieron para su cuidado.

“Era tan hermoso y amigable que sentí que era el gato de alguien”, dijo Johnson a The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales. Esta primera impresión la llevó a pensar que el minino no había estado viviendo en la calle por mucho tiempo y que, quizá, su familia lo estaba buscando.

Con esa sospecha en mente, Johnson decidió actuar y repartió volantes en la zona, posteriormente, publicó la información de Melo en una plataforma destinada a reportar mascotas perdidas. Además, revisó cuidadosamente las publicaciones ya existentes en busca de algún dueño que estuviera buscándolo. Fue entonces cuando encontró una publicación que llamó su atención: una persona buscaba a un gato que había desaparecido mientras su madre se mudaba.

“No estaba segura porque tenía el pelo más corto y parecía más joven”, explicó Johnson al recordar el momento en que comparó ambas imágenes. “Pero la publicación se hizo en febrero, así que pensé que quizá todavía era un gatito. Tenía las mismas marcas, y ella mencionó sus hermosos ojos azules, tan azules que casi brillan. Tenía el presentimiento de que era él”.

Para despejar dudas, Johnson logró ponerse en contacto con Serena, la mujer detrás de la publicación y de quien se desconoce el apellido. Al enterarse de que existía la posibilidad de que su compañero felino hubiera sido hallado, la presunta propietaria se llenó de esperanza.

De acuerdo con The Dodo, ambas comenzaron a intercambiar fotos y videos para confirmar la identidad del gato. Además, durante una llamada, Johnson puso el teléfono en altavoz para que Melo pudiera escuchar a su madre. En cuanto Serena pronunció su nombre, el gato reaccionó de inmediato: levantó la cabeza, miró fijamente el teléfono e incluso extendió su pata para tocarlo, como si reconociera al instante la voz que tanto había extrañado.

Para Johnson, ese momento fue la prueba definitiva de que la persona al otro lado de la línea no era un desconocido para Melo. “Él la conocía”, escribió la mujer en una publicación en Instagram. Finalmente, pudo confirmar que se trataba del mismo ejemplar.

Melo había sido encontrado a ocho horas de distancia de su hogar, lo que explicaba por qué su familia no había logrado localizarlo antes. Con la identificación confirmada, el siguiente paso era lograr que el minino regresara con su madre humana.

El viaje de regreso y el reencuentro con su familia

Melo fue hallado a ocho horas de distancia de su hogar, lo que dificultó la localización por parte de su familia. (Grandma Betty’s Animal Rescue/The Dodo For Animal People)

Una vez que Johnson confirmó que Melo tenía propietarios, comenzó a buscar la manera más segura y rápida de llevarlo de regreso. Afortunadamente, el equipo de rescate ya había colaborado previamente con la organización Pilots N Paws, que se dedica a transportar animales mediante vuelos voluntarios. Gracias a esa relación previa, fue posible coordinar un traslado aéreo hasta la ciudad de Sacramento.

“Melo es un niño tan dulce que simplemente lo entregué al piloto”, contó Johnson. “No hizo falta una jaula. Lo dejaron sentado en sus regazos hasta la siguiente parada en Los Ángeles. Melo disfrutó sentado debajo de su asiento mientras revisaban el avión para el despegue”.

Durante todo el proceso, el felino demostró la personalidad dulce y sociable que desde el principio llevó a Johnson a sospechar que pertenecía a una familia.

Así, después de pasar tanto tiempo lejos de casa y a tantos kilómetros de distancia, Melo finalmente estaba nuevamente con su madre, y tanto el equipo del rescate como su dueña celebraron que la historia tuviera un final feliz.

¿Los gatos reconocen la voz de su dueño?

Los mininos reconocen voces familiares, pero actúan a su propio ritmo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según una investigación publicada en la revista Cognición Animal (Animal Cognition), los mininos pueden identificar la voz de sus cuidadores, aunque no siempre respondan de forma evidente.

En el estudio, investigadores japoneses trabajaron con veinte gatos domésticos. Les reprodujeron grabaciones de sus dueños llamándolos con el tono habitual que usan al dirigirse a ellos, así como grabaciones de tres personas desconocidas utilizando las mismas palabras. Para medir la respuesta, registraron movimientos de cabeza, cola, patas, orejas, además de maullidos o cambios en las pupilas.

Los resultados mostraron que los animales reaccionaron más a la voz de sus dueños que a la de personas extrañas, sin embargo, los investigadores observaron que, a pesar de esa reacción, no se levantaron en ninguno de los casos, algo que consideran consistente con su comportamiento cotidiano.

Como explicó el periódico británico The Independent, esta actitud distante podría tener raíces evolutivas, pues los gatos, a diferencia de los perros, no han sido domesticados para obedecer órdenes humanas. Su relación con las personas se desarrolló de manera diferente, y parecen ser ellos quienes deciden cuándo y cómo interactuar.