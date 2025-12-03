La increíble transformación de Wednesday, una perra rescatada sin pelaje y en carne viva

La canina llegó al refugio con sarna severa, desnutrición y graves lesiones en la piel. (FB: The Animal Foundation)

Cuando Wednesday llegó al refugio de La Fundación Animal (The Animal Foundation, TAF, por sus siglas en inglés), la cachorra, entonces llamada Talulah, padecía sarna; estaba sin pelo, con la piel inflamada, agrietada y enrojecida.

Aunque el personal de TAF está acostumbrado a recibir animales en condiciones difíciles, quedó profundamente impactado por la situación de la pequeña pug. “Solo tiene un año y sufre un dolor inimaginable”, escribió el equipo en su página oficial de Facebook. “Su pequeño cuerpo de 3,6 kg, desnutrido, está agrietado, sangrando y en carne viva”.

La sarna había dejado a Talulah completamente desprovista de pelaje y con un color rosa intenso en la piel. “Tiene picazón, hinchazón y temblores de dolor”, detalló TAF, citada por The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales. “Apenas puede mantenerse en pie. No puede jugar. Es un desastre, pero quiere sentirse mejor”.

El diagnóstico y recuperación de Wednesday

La lucha contra una enfermedad contagiosa, el dolor físico y la llegada de una familia adoptiva. (FB: The Animal Foundation)

La enfermedad, causada por ácaros microscópicos, había avanzado hasta dejar a la perra en un estado de extrema vulnerabilidad. “Es tratable, pero su recuperación tardará semanas”, explicó TAF en una publicación en redes sociales. Ante la gravedad del caso, el refugio decidió trasladarla a un hogar de acogida, donde podría recibir atención constante y un tratamiento integral.

El proceso de recuperación incluyó baños medicados, tratamientos de espuma para calmar el malestar en la piel, antibióticos para combatir la infección y analgésicos para aliviar el dolor. Sumado a ello, la elección de Amber George, como madre temporal resultó fundamental, ya que contaba con experiencia previa en el cuidado de casi 400 animales del refugio.

La evolución de la canina fue notable desde los primeros días bajo el cuidado de George. “¡Talulah está inquieta, curiosa y se ve estupenda!”, compartió La Fundación Animal en Facebook tras dos semanas de tratamiento. “Ya no está roja ni le pica, ya puede empezar a sanar. Sigue con su devota familia de acogida, recibiendo baños, medicación y muchos besos”.

A medida que pasaban los días, la piel agrietada de la cánida se suavizó y todo rastro de dolor desapareció. El pelaje negro comenzó a crecer de nuevo, y ella recuperó la energía y la vitalidad. Así, después de tres semanas, Talulah se transformó por completo, mostrándose mucho más activa y disfrutando de las sesiones de juego con sus hermanos de acogida. “Es increíble”, publicó TAF. “Y esto es solo el principio”.

Un nuevo comienzo para Talulah

Gracias a cuidados intensivos y dedicación, la pug logró superar el dolor. (FB: The Animal Foundation)

El 25 de septiembre, la protagonista de esta historia fue adoptada por una familia definitiva. Talulah, cuyo nombre ahora es Wednesday, encontró un hogar donde pudo continuar su recuperación y comenzar una nueva etapa.

“Hoy, Wednesday parece una perrita completamente diferente. Es mimosa, atrevida y ahora tiene dos hermanos tortuga: Herbie y Pie”, anunció TAF en sus redes sociales.

La adaptación de la canina a su nueva familia fue rápida y llena de momentos felices. Annette, la madre adoptiva, de quien se desconoce el apellido, relató al equipo de la organización: “Le encanta jugar con su enorme cubo de juguetes. Ha estado practicando su técnica de jardinería y durmiendo en su cama. Todavía le encanta morderse los dedos de las manos y de los pies”.

Así, con su personalidad saludable y cariñosa, Wednesday conquistó a todos en su entorno. “Creo que lo que más nos gusta es lo traviesa que es. Cuando tiene ganas de acurrucarse, también es una pequeña apapachadora. Ha traído muchísima alegría a nuestra casa”, expresó su nueva propietaria.

Síntomas y causas de la sarna canina

El diagnóstico y tratamiento temprano de la sarna canina es fundamental para evitar complicaciones graves. (FB: The Animal Foundation)

El manual veterinario MSD la define como una enfermedad provocada por el ácaro Sarcoptes scabiei var canis, un parásito altamente contagioso que afecta principalmente a los perros, aunque también puede transmitirse a humanos y otros animales en contacto con un ejemplar infestado.

Según la fuente consultada, el ciclo biológico del ácaro dura entre 17 y 21 días y se desarrolla íntegramente sobre el animal afectado. Las hembras excavan túneles en la piel para depositar sus huevos, lo que genera una intensa irritación.

Los síntomas más comunes incluyen comezón, pérdida de pelo, inflamación y la aparición de pequeños bultos sólidos en la piel. El manual detalla que “el picor probablemente está causado por la sensibilidad a las heces de los ácaros”.

El rascado y mordisqueo constante por parte del animal puede provocar úlceras gruesas y costrosas, así como infecciones secundarias por bacterias o levaduras. Las lesiones suelen aparecer primero en el abdomen, tórax, orejas, codos y patas, pero si la enfermedad no se trata, pueden extenderse por todo el cuerpo.

En casos graves y recurrentes, los perros pueden desarrollar seborrea, engrosamiento de la piel, acumulación de costras y úlceras supurantes. La falta de tratamiento puede llevar a la emaciación e incluso a la muerte del animal, por ello, el diagnóstico y la intervención temprana resultan fundamentales para la recuperación, como en el caso de Wednesday.