Animales y Mascotas

La increíble transformación de Wednesday, una perra rescatada sin pelaje y en carne viva

Tras semanas de tratamiento y cuidados intensivos, la canina logró recuperarse y fue adoptada por una familia que le brindó una segunda oportunidad

Guardar
La canina llegó al refugio
La canina llegó al refugio con sarna severa, desnutrición y graves lesiones en la piel. (FB: The Animal Foundation)

Cuando Wednesday llegó al refugio de La Fundación Animal (The Animal Foundation, TAF, por sus siglas en inglés), la cachorra, entonces llamada Talulah, padecía sarna; estaba sin pelo, con la piel inflamada, agrietada y enrojecida.

Aunque el personal de TAF está acostumbrado a recibir animales en condiciones difíciles, quedó profundamente impactado por la situación de la pequeña pug. “Solo tiene un año y sufre un dolor inimaginable”, escribió el equipo en su página oficial de Facebook. “Su pequeño cuerpo de 3,6 kg, desnutrido, está agrietado, sangrando y en carne viva”.

La sarna había dejado a Talulah completamente desprovista de pelaje y con un color rosa intenso en la piel. “Tiene picazón, hinchazón y temblores de dolor”, detalló TAF, citada por The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales. “Apenas puede mantenerse en pie. No puede jugar. Es un desastre, pero quiere sentirse mejor”.

El diagnóstico y recuperación de Wednesday

La lucha contra una enfermedad
La lucha contra una enfermedad contagiosa, el dolor físico y la llegada de una familia adoptiva. (FB: The Animal Foundation)

La enfermedad, causada por ácaros microscópicos, había avanzado hasta dejar a la perra en un estado de extrema vulnerabilidad. “Es tratable, pero su recuperación tardará semanas”, explicó TAF en una publicación en redes sociales. Ante la gravedad del caso, el refugio decidió trasladarla a un hogar de acogida, donde podría recibir atención constante y un tratamiento integral.

El proceso de recuperación incluyó baños medicados, tratamientos de espuma para calmar el malestar en la piel, antibióticos para combatir la infección y analgésicos para aliviar el dolor. Sumado a ello, la elección de Amber George, como madre temporal resultó fundamental, ya que contaba con experiencia previa en el cuidado de casi 400 animales del refugio.

La evolución de la canina fue notable desde los primeros días bajo el cuidado de George. “¡Talulah está inquieta, curiosa y se ve estupenda!”, compartió La Fundación Animal en Facebook tras dos semanas de tratamiento. “Ya no está roja ni le pica, ya puede empezar a sanar. Sigue con su devota familia de acogida, recibiendo baños, medicación y muchos besos”.

A medida que pasaban los días, la piel agrietada de la cánida se suavizó y todo rastro de dolor desapareció. El pelaje negro comenzó a crecer de nuevo, y ella recuperó la energía y la vitalidad. Así, después de tres semanas, Talulah se transformó por completo, mostrándose mucho más activa y disfrutando de las sesiones de juego con sus hermanos de acogida. “Es increíble”, publicó TAF. “Y esto es solo el principio”.

Un nuevo comienzo para Talulah

Gracias a cuidados intensivos y
Gracias a cuidados intensivos y dedicación, la pug logró superar el dolor. (FB: The Animal Foundation)

El 25 de septiembre, la protagonista de esta historia fue adoptada por una familia definitiva. Talulah, cuyo nombre ahora es Wednesday, encontró un hogar donde pudo continuar su recuperación y comenzar una nueva etapa.

“Hoy, Wednesday parece una perrita completamente diferente. Es mimosa, atrevida y ahora tiene dos hermanos tortuga: Herbie y Pie”, anunció TAF en sus redes sociales.

La adaptación de la canina a su nueva familia fue rápida y llena de momentos felices. Annette, la madre adoptiva, de quien se desconoce el apellido, relató al equipo de la organización: “Le encanta jugar con su enorme cubo de juguetes. Ha estado practicando su técnica de jardinería y durmiendo en su cama. Todavía le encanta morderse los dedos de las manos y de los pies”.

Así, con su personalidad saludable y cariñosa, Wednesday conquistó a todos en su entorno. “Creo que lo que más nos gusta es lo traviesa que es. Cuando tiene ganas de acurrucarse, también es una pequeña apapachadora. Ha traído muchísima alegría a nuestra casa”, expresó su nueva propietaria.

Síntomas y causas de la sarna canina

El diagnóstico y tratamiento temprano
El diagnóstico y tratamiento temprano de la sarna canina es fundamental para evitar complicaciones graves. (FB: The Animal Foundation)

El manual veterinario MSD la define como una enfermedad provocada por el ácaro Sarcoptes scabiei var canis, un parásito altamente contagioso que afecta principalmente a los perros, aunque también puede transmitirse a humanos y otros animales en contacto con un ejemplar infestado.

Según la fuente consultada, el ciclo biológico del ácaro dura entre 17 y 21 días y se desarrolla íntegramente sobre el animal afectado. Las hembras excavan túneles en la piel para depositar sus huevos, lo que genera una intensa irritación.

Los síntomas más comunes incluyen comezón, pérdida de pelo, inflamación y la aparición de pequeños bultos sólidos en la piel. El manual detalla que “el picor probablemente está causado por la sensibilidad a las heces de los ácaros”.

El rascado y mordisqueo constante por parte del animal puede provocar úlceras gruesas y costrosas, así como infecciones secundarias por bacterias o levaduras. Las lesiones suelen aparecer primero en el abdomen, tórax, orejas, codos y patas, pero si la enfermedad no se trata, pueden extenderse por todo el cuerpo.

En casos graves y recurrentes, los perros pueden desarrollar seborrea, engrosamiento de la piel, acumulación de costras y úlceras supurantes. La falta de tratamiento puede llevar a la emaciación e incluso a la muerte del animal, por ello, el diagnóstico y la intervención temprana resultan fundamentales para la recuperación, como en el caso de Wednesday.

Temas Relacionados

Sarna caninaPerrosAnimalesMascotasRescate animalPug

Últimas Noticias

Por qué algunos gatos desarrollan bigotes de distintos colores a lo largo de su vida

La variación cromática en las vibrisas es un proceso natural, sin impacto negativo en la vida cotidiana ni en la sensibilidad del animal

Por qué algunos gatos desarrollan

Estudio revela por qué los gatos maúllan más al saludar a hombres que a mujeres

Investigadores en Turquía identificaron que los felinos domésticos utilizan mayor cantidad de vocalizaciones al recibir en casa a sus cuidadores masculinos

Estudio revela por qué los

Restablecen manada de bisontes americanos en Coahuila como parte de un esfuerzo de conservación ecológica

La llegada de 44 ejemplares a la reserva integra una estrategia nacional para fortalecer la presencia de la especie en el norte del país

Restablecen manada de bisontes americanos

Estudiantes de Ingeniería en Kentucky crean dispositivo que permite a gata con parálisis volver a caminar

Un grupo de jóvenes diseñó una silla de ruedas especial para el animal, sorprendiendo a miles tras la difusión del emotivo video en redes sociales

Estudiantes de Ingeniería en Kentucky

Crecen los servicios de mascotas temporales en grandes ciudades

El auge de plataformas digitales permite a residentes urbanos convivir con perros o gatos por horas o días, una tendencia impulsada por la búsqueda de bienestar emocional y la dificultad de tener animales de forma permanente

Crecen los servicios de mascotas
DEPORTES
El liderazgo de Zak Brown

El liderazgo de Zak Brown y las decisiones menos visibles que reescribieron el destino de McLaren en la Fórmula 1

Dolor en el fútbol argentino: los mensajes en homenaje al entrenador de Luján Santiago Fredes

El posible camino de Los Pumas hasta la final del Mundial de Rugby 2027 y el historial con los rivales del grupo

Alpine anunció al rookie que reemplazará a Pierre Gasly en la práctica de Abu Dhabi y confirmó al piloto de postemporada

Se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales

TELESHOW
Sabrina Rojas criticó el look

Sabrina Rojas criticó el look de Pampita sin saber que estaba al aire: “¿Se puede decir eso?"

Quién es Dante Barbera, el niño reemplazó a Soy Rada en el programa de Mario Pergolini

Chechu Bonelli compartió un particular mensaje tras la polémica con Darío Cvitanich: “No conformarse con migajas”

El pasatiempo casero de Susana Giménez en su chacra de Punta del Este: “¿Desde cuándo te dedicás a esto?"

El crudo relato de Guillermo Pfening sobre la adicción de su madre: “Se terminó muriendo por eso”

INFOBAE AMÉRICA

Andy Warhol y Muhammad Ali

Andy Warhol y Muhammad Ali brillan en Art Basel Miami Beach con una obra millonaria

Las revelaciones de las nuevas excavaciones en las cuevas de neandertales en Shanidar: rituales y compasión

Quentin Tarantino eligió las mejores 10 películas del siglo XXI

Cuba sufre un apagón masivo en la mitad occidental de la isla: 3,5 millones de personas están sin luz

Europa acordó poner fin a las importaciones de gas ruso para 2027