Comida casera para tus mascotas, saludable y natural

Preparar alimentos caseros para tus mascotas es una de las mejores formas de asegurarte de que su dieta sea saludable y equilibrada. Cocinar te permite elegir ingredientes de calidad y así poder mantener un mayor control sobre lo que tu pequeño de cuatro patas consume, garantizando su bienestar y vitalidad.
Además, la comida hecha en casa es una excelente alternativa para consentir a tu compañero peludo, especialmente si se trata de cachorros. Al elaborar sus porciones, puedes asegurarte de que cada elemento sea fresco y natural, adaptándolo a las medidas y nutrientes que corresponden a sus necesidades.
Cuidar la alimentación de tus mascotas no solo mejora su salud física, sino que también fortalece el vínculo entre perro y dueño. Es una manera de brindarles amor y atención mientras contribuyes a que crezcan fuertes, sanos y sobre todo felices.
Receta de comida casera para tus mascotas
El paso a paso de esta receta está disponible en el perfil de Instagram de @mipeludoideal. Esta preparación es ideal para consentir a tus perros y asegurarte de que reciben una alimentación natural y controlada por ti, especialmente útil si son cachorritos.
Ingredientes
- 130 gr de batata (1 taza, picada en cubos pequeños)
- 60 gr de zanahorias (1/2 taza, picadas)
- 60 gr de espinacas (2 tazas, en hojas)
- 75 gr de guisantes (1/2 taza)
- 90 gr de arroz integral (1/2 taza, crudo)
- 240 ml de agua filtrada (1 taza)
- 450 gr de pavo molido (o pollo, res o pescado como alternativa)
- 1 cucharada de aceite de coco (15 ml)
- 60 gr de puré de calabaza (1/4 de lata estándar de 425 gr)
- Condimentos opciones - 1 pizca de cúrcuma y perejil fresco picado
Preparación
- Coloca todos los ingredientes en una olla de cocción multifunción eléctrica o en una olla convencional al fuego lento. Cocina durante 4 o 5 horas aproximadamente
- Pasado el tiempo, desmenuza la carne con la misma cuchara para integrar completamente con las verduras y el arroz, deja que se enfríe y luego sirve a tu mascota
Beneficios de incluir verduras en la dieta de tu mascota
Las verduras aportan nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y antioxidantes que contribuyen a mantener un peso saludable. Asimismo permiten controlar la dieta de los pequeños canes de manera precisa, especialmente cuando están en la etapa de crecimiento y desarrollo, asegurando que reciban alimentos frescos y seguros.
Según Purina, “las verduras son una fuente rica en nutrientes esenciales, al incorporarlas en la dieta de perro, le das variedad mientras contribuyes a que tenga un sistema inmunológico fortalecido y una piel más saludable”. También la marca destaca que “la inclusión de verduras bajas en calorías y ricas en fibra puede ser útil para mantener un peso saludable en los perros”.
Cocinar para tu mascota es una forma de brindar bienestar y cuidado integral, al mismo tiempo que fortaleces la relación con tu compañero. Preparar sus comidas en casa te permite ofrecerles lo mejor de manera saludable, natural y deliciosa.
¿Cuáles son los beneficios de la carne de pollo?
La carne de pollo es una excelente fuente de proteína, esencial para el desarrollo muscular de tu mascota. Es fácil de digerir y contiene elementos esenciales que ayudan al crecimiento y al mantenimiento de los tejidos.
De acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne, “es fuente importante de nutrientes como proteínas, lípidos, Vitamina B3 y minerales como calcio, hierro, zinc, sodio, potasio y magnesio”.
Las vitaminas que lo conforman son necesarias para regular el funcionamiento del metabolismo y la producción de energía. Al cocinarlo puedes supervisar que sea carne fresca y libre de aditivos.