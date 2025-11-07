Caballo Rizado: elegancia genética del patrimonio ecuestre norteamericano

Desde Nevada hasta Europa, este equino de rizos compactos ha fascinado a generaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Caballo Rizado, conocido formalmente como Caballo Americano Bashkir Curly, es una raza equina originaria de América del Norte, cuya crianza se concentra principalmente en Estados Unidos y Canadá, aunque se extiende también a países europeos como Alemania.

Su rasgo más distintivo, y el que le da su nombre, es su pelaje rizado u ondulado, atributo físico único en el mundo equino que se debe a un un segmento de ADN dominante conocido como “gen Curly”, el cual, de acuerdo con la revista especializada Ehorses, se manifiesta con especialmente durante el invierno, cuando el ejemplar desarrolla una capa más gruesa para resistir las bajas temperaturas.

El origen del Caballo Rizado se sitúa en la región que hoy corresponde al estado de Nevada, en Estados Unidos; sin embargo, el linaje exacto de esta raza aún es un misterio.

Según la fuente citada, los primeros registros históricos que mencionan caballos de pelaje rizado datan de principios del siglo XIX, cuando las tribus indígenas Crow y Sioux ya poseían ejemplares con dichas características. Los relatos de la época narran incluso disputas entre tribus por estos animales excepcionales, que vivían en libertad y eran muy apreciados por su resistencia y temperamento.

El desarrollo formal de la raza comenzó en 1898, cuando el granjero Peter Damele, propietario de un rancho en la región, descubrió ejemplares salvajes con el peculiar pelaje. Fascinado por su aspecto y resistencia, decidió capturarlos e iniciar un programa de cría controlada donde, para fortalecer sus cualidades, cruzó a estos mamíferos con sementales árabes y Morgan. El resultado fue un caballo de gran belleza, fuerte constitución y carácter dócil, con el pelaje rizado como sello distintivo.

A lo largo del siglo XX, y debido a la incorporación de distintas líneas de sangre, surgió una gran diversidad de tipos dentro de la raza rizada, aunque todos comparten el gen que produce el pelo característico. Actualmente, la mayoría de los ejemplares descienden directamente de la línea de cría establecida por la familia Damele, considerada la base moderna de la raza.

Desde 1971, según detalla Ehorses, existe un registro oficial que regula los estándares del American Bashkir Curly Horse, como se conoce en inglés, normas que también son seguidas por asociaciones de criadores en otros países.

Apariencia y morfología del Caballo Rizado

La raza presenta una amplia variedad en tamaño, oscilando entre 130 centímetros y 170 centímetros de alzada, dependiendo del tipo o línea genética a la que pertenezca. Según Ehorses, los estándares de cría buscan ejemplares bien proporcionados, con un cuerpo armónico, atlético y funcional, adecuado tanto para la monta como para el enganche. Su cabeza debe ser expresiva, con ojos grandes y almendrados, orejas proporcionadas y un perfil equilibrado.

El cuello suele ser de longitud media, bien formado y con buena libertad en la garganta, lo que facilita la flexión y la elegancia en los movimientos. Su dorso, musculoso y de longitud media, conecta con una cruz bien definida y una grupa larga y ligeramente inclinada, lo que le proporciona potencia y equilibrio. La cola, de inserción armónica, complementa la silueta proporcionada de este caballo que destaca por su fortaleza y elegancia natural.

En cuanto al color del pelaje, la raza acepta todas las tonalidades y patrones, desde capas sólidas como el negro, castaño o gris, hasta combinaciones como el tobiano o el tigrado. Durante el verano, algunos ejemplares muestran un pelaje más ondulado o incluso liso, mientras que en invierno el ‘gen Curly’ se manifiesta, generando rizos cerrados y densos que pueden cubrir incluso las orejas y las extremidades.

Un detalle interesante es que algunos ejemplares, conocidos como “straight Curly”, presentan un pelaje liso en ambas estaciones, aunque mantienen una ligera ondulación en la crin y la cola. Aun así, portan el gen característico y conservan las propiedades de la raza, incluida su hipoalergenicidad.

Características particulares de la raza

Más allá de su apariencia, la raza destaca por su personalidad amable. De acuerdo con Ehorses, se trata de un animal tranquilo, confiable y de carácter dócil, por lo que es ideal tanto para la equitación recreativa como para actividades terapéuticas.

En este sentido, su inteligencia y facilidad para el aprendizaje lo hacen sencillo de entrenar, respondiendo con disposición y entusiasmo al trabajo con humanos. Por estas razones, se ha convertido en una raza muy utilizada en terapias asistidas con caballos, especialmente con niños o personas con necesidades especiales.

Por otro lado, las personas que suelen sufrir alergias al pelo de caballo generalmente no presentan reacciones al estar en contacto con esta especie, ya que su pelaje produce mucho menos polvo y caspa. Dicha propiedad se encuentra tanto en los ejemplares de rizos cerrados como en los más lacios.

Además, su pelaje tiene una textura suave y un olor particular, que recuerda más al de la lana de oveja que al típico aroma de los equinos. Este manto, rico en sebo natural, seca con rapidez cuando se moja y ayuda a proteger la piel del animal de las inclemencias del tiempo. También requiere un cuidado especial durante la muda primaveral, cuando el mamífero pierde parte del pelo rizado para evitar que se formen enredos.

En cuanto a su costo, generalmente oscila en un rango de entre cuatro mil y diez mil euros, aunque puede variar dependiendo de factores como su edad, nivel de entrenamiento o características específicas de su pelaje.