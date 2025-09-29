Perrito anciano es rescatado tras ser cruelmente atado con un alambre y un destornillador

El cocker spaniel de edad avanzada fue hallado inmovilizado y expuesto al clima durante dos días. (FB: Suzette Hall)

A principios de septiembre, en Los Ángeles, California, fue localizado un lomito de edad avanzada, de raza cocker spaniel, atado con un alambre a un cono de tránsito naranja, con un destornillador utilizado como estaca improvisada. De acuerdo con el reporte, el animal permaneció completamente inmovilizado y expuesto a las inclemencias del clima durante al menos dos días.

La alarmante historia fue dada a conocer por Suzette Hall, fundadora de la organización de rescate animal Logan’s Legacy 29, a través de una publicación en su página de Facebook. “Este pobre niño estuvo atado con un destornillador a un cono naranja en un parque”, relató Hall, describiendo el devastador estado en que fue hallado el can.

El medio The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales, difundió el caso y detalló que el cánido permaneció atado sin poder moverse más allá del recipiente de comida donde algunos vecinos le dejaron alimento. No obstante, pese a la evidente necesidad de auxilio, ninguno intervino directamente, hasta que Hall fue alertada gracias a una llamada telefónica y se movilizó de inmediato.

En su publicación, Hall lamentó la indiferencia de quienes presenciaron el sufrimiento del animal: “Mucha gente pasó junto a él… lo dejaron tendido allí con dolor, sin ser visto ni amado”.

Una nueva vida para Landon

Landon presentaba infección ocular, pancreatitis, desnutrición y deshidratación al momento del rescate. (FB: Suzette Hall)

Tras recibir el reporte del caso, una voluntaria del equipo de Logan’s Legacy, Mary Nakiso, acudió de inmediato al parque donde se encontraba la mascota. Al llegar, encontró a un cocker spaniel anciano, visiblemente debilitado, en estado de abandono y con signos evidentes de enfermedad y agotamiento.

Con paciencia y cuidado, Nakiso logró acercarse utilizando golosinas y palabras suaves para ganar su confianza. Finalmente, logró liberarlo del alambre con el que estaba atado. “Gracias a Dios por Mary”, escribió posteriormente Suzette Hall en sus redes sociales. “Lo alzó en brazos y lo salvó antes de que ocurriera algo peor”.

Una vez que el animal estuvo a salvo, Nakiso notó que padecía una infección ocular severa, además de un estado físico muy deteriorado. A pesar de que el refugio opera con recursos limitados, Hall decidió hacerse cargo del caso. “No puedo, no quiero, alejarme de él”, escribió la mujer en Facebook. “Nos necesita ahora”.

Aún así, mientras la voluntaria trasladaba al perro al veterinario, Hall activó una campaña de recaudación de fondos a través de su comunidad en línea para costear el tratamiento médico. “Y, una vez más, aquí estamos. No tengo una cuenta bancaria grande”, comentó junto a su solicitud.

En la clínica veterinaria se confirmó que el perro, quien más tarde recibiría el nombre de Landon, padecía pancreatitis aguda, una infección de oído, un resfriado severo, y mostraba signos de desnutrición y deshidratación. Pero a pesar de las múltiples dolencias y el sufrimiento vivido, Landon se mostró dócil y receptivo al cuidado, una actitud que conmovió al personal médico y al equipo de rescate.

Landon está listo para encontrar un hogar amoroso

El esfuerzo colectivo permitió la recuperación del can y ahora espera un hogar donde conocer el amor verdadero. (FB: Suzette Hall)

Gracias a las donaciones de la comunidad y al trabajo incansable del equipo liderado por Hall, Landon pudo iniciar su tratamiento médico especializado. Su recuperación fue lenta, pero constante. Así, en cuestión de semanas, el cocker spaniel dejó atrás los días de sufrimiento, mostrando signos de mejoría física y emocional.

Hall compartió su sentir respecto al proceso de recuperación: “El dolor que soportó en ese parque durante dos largos días me hace llorar. Es un alma mayor que debería haber estado descansando sus días en consuelo y amor, no sufriendo dolor y abandono”, escribió en una de sus publicaciones en redes sociales.

Hoy, con su estado de salud estabilizado y una actitud visiblemente más alegre y confiada, Landon está preparado para comenzar una nueva etapa. Desde Logan’s Legacy 29 se ha iniciado la búsqueda de una familia definitiva, amorosa y comprometida con brindarle el cariño que tanto tiempo le fue negado.

“Después de todo lo que ha soportado, por fin le llegó la hora”, expresó Hall con emoción. “Le llegó la hora de conocer el amor. Le llegó la hora de ser apreciado. Le llegó la hora de tener la vida que siempre ha merecido: no solo sufriendo en un parque, sino abrazado y adorado como debe ser”.

La conmovedora historia de Landon tuvo un notable impacto en redes sociales, donde los usuarios se mantuvieron al tanto con cada actualización. “Recuerdo a Landon atado en ese parque. Ha pasado por mucho y es maravilloso saber que está mejorando, sano y querido. Muchas gracias a Suzette Hall y al equipo por rescatarlo y darle una segunda oportunidad”, comentó una usuaria en Facebook.