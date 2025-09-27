Animales y Mascotas

Fallece Zena, la perra de terapia de la Policía de Wilmington, en trágico accidente automovilístico

Durante tres años, la canina brindó apoyo emocional y comunitario, dejando una huella imborrable en quienes la conocieron

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
La perra policía herida fue
La perra policía herida fue llevada en ambulancia para recibir atención médica, aunque no logró sobrevivir a las graves lesiones sufridas en el siniestro. (IG: @zena.01887)

Con profundo pesar, el Departamento de Policía de Wilmington anunció el fallecimiento de Zena, su querida perra de terapia, tras un accidente automovilístico ocurrido el pasado martes 23 de septiembre en la localidad de Tewksbury, Massachusetts.

El siniestro aconteció cuando un Mazda 3, conducido por una mujer de 26 años de Westminster, cruzó la línea amarilla doble e impactó de frente contra un Toyota Camry manejado por Samantha Cavanaugh, médica del Departamento de Policía de Wilmington y cuidadora de Zena. Ambas, tanto la agente como la perra, resultaron heridas.

La Bernedoodle de tres años fue atendida de inmediato por los servicios de emergencia y trasladada al Hospital Veterinario Bulger en Lawrence, donde lamentablemente falleció a causa de las lesiones, según lo detallado en un comunicado oficial.

El Departamento de Policía de Wilmington confirmó que el traslado del animal en ambulancia fue posible gracias a la Ley de Nero, una normativa vigente desde 2022 que permite transportar a perros policías heridos en vehículos de emergencia cuando no hay otras urgencias humanas.

“Estamos desconsolados porque Zena era un miembro muy querido de la familia de la Policía de Wilmington y de nuestra comunidad”, expresó el jefe de la policía, Joseph Pupa, en el emotivo comunicado. “Durante tres años, ella tranquilizó a los residentes y a sus familias incluso en los momentos más difíciles, y su labor no será olvidada”.

Un legado de consuelo, servicio y conexión comunitaria

Zena, con la doctora Cavanaugh,
Zena, con la doctora Cavanaugh, formaba parte de la Unidad de Salud y Recuperación del cuerpo policial. (Departamento de Policía de Wilmington)

Zena se unió al Departamento de Policía de Wilmington en enero de 2022, con apenas ocho semanas de edad. Desde entonces, fue asignada a la doctora Cavanaugh como parte de la Unidad de Salud y Recuperación del cuerpo policial, la cual tiene como objetivo establecer conexiones con los residentes de Wilmington que enfrentan desafíos relacionados con la salud mental, el consumo de sustancias y otros problemas de tipo conductual.

A lo largo de sus tres años de servicio, la canina visitó escuelas, centros comunitarios, residencias de ancianos y eventos masivos como el festival anual “Fun On The Fourth”, donde su presencia generaba sonrisas, calma y empatía. “Zena alegraba a todos los que la conocían”, resalta el comunicado oficial.

Desde la Unidad de Salud y Recuperación, la labor conjunta entre Cavanaugh y Zena marcó una diferencia tangible en la vida de muchos. Su capacidad para calmar, consolar y brindar apoyo en momentos de crisis convirtió a esta perra en un recurso invaluable, por lo que su pérdida deja un vacío significativo en el equipo y en el corazón de los ciudadanos de Wilmington.

¿Qué es la Ley de Nero’

Zena fue muy querida por
Zena fue muy querida por la comunidad y su equipo de trabajo. (IG: @zena.01887)

Según la investigación preliminar del Departamento de Policía de Tewksbury, el siniestro fue provocado por la mujer al volante del Mazda, quien habría invadido el carril contrario y será citada por conducción negligente de un vehículo motorizado y violación de carriles marcados. Por razones legales, su nombre no ha sido divulgado, ya que se encuentra en proceso de denuncia penal.

Tras el impacto, los servicios de emergencia activaron los protocolos establecidos por la Ley de Nero, una legislación promulgada tras una tragedia ocurrida en abril de 2018 en la ciudad de Yarmouth, cuando el sargento Sean Gannon murió en acto de servicio y su perro policía, Nero, resultó gravemente herido. En aquel momento, el cánido no pudo ser atendido ni transportado por los servicios médicos debido a las restricciones legales entonces vigentes.

De acuerdo con la organización MSPCA -Angell, dedicada a la salud y el bienestar de los animales, la Ley de Nero, impulsada por el Representante Steven Xiarhos y el Senador Mark Montigny, cambió esa realidad. Actualmente, permite que los perros policía heridos en cumplimiento del deber reciban atención médica de emergencia y sean trasladados en ambulancias, siempre y cuando no haya una urgencia humana más grave. Además, exige que los socorristas estén capacitados específicamente para atender a animales de trabajo, de acuerdo con los estándares establecidos por la Oficina de Servicios Médicos de Emergencia.

En el comunicado, la Policía de Wilmington agradeció públicamente al Departamento de Policía y al Departamento de Bomberos de Tewksbury por su rápida asistencia en el traslado de Zena, así como al equipo médico del Hospital Veterinario Bulger por su profesionalismo.

Temas Relacionados

PerrosAnimales de servicioEstados UnidosAnimalesMascotas

Últimas Noticias

De la huida al refugio: cómo una vaca logró escapar del sacrificio y ganar una segunda oportunidad

El rescate de Mootilda evidencia cómo la intervención de la comunidad y organizaciones sin fines de lucro puede ofrecer segundas oportunidades a animales en riesgo de perder la vida

De la huida al refugio:

Entre albergues saturados y perros sin hogar, Carlitos espera una familia que lo adopte: “Tiene miedo de volver a ser abandonado”

En México, se estima que al menos 29.7 millones de perros y gatos viven en las calles, y cada año se abandonan aproximadamente 500 mil animales más

Entre albergues saturados y perros

Caballo Pinto: la montura histórica de los pueblos originarios de Norteamérica

Esta raza, apreciada por indígenas y vaqueros, combina inteligencia, velocidad y resistencia

Caballo Pinto: la montura histórica

Refugio en Texas rescata a un perro infestado con más de mil garrapatas: “Apenas podía mantenerse de pie”

Hallado con anemia severa y cientos de parásitos, fue trasladado de urgencia al hospital veterinario, donde una transfusión de sangre le salvó la vida

Refugio en Texas rescata a

La increíble historia de Félix, el gato que “curó” la parálisis facial de su adoptante

El hombre afirma que su estado de salud mejoró gracias a la convivencia con el animal, considerándolo fundamental en su recuperación

La increíble historia de Félix,
ÚLTIMAS NOTICIAS
El inesperado giro de Liam

El inesperado giro de Liam Gallagher: de ícono rebelde a ejemplo de autocuidado

Caputo habló de los nuevos controles cambiarios: “Se cortó un kiosco de unos pocos, la medida favorece a los argentinos”

La Justicia indagará a Cristián Graf por el cuerpo de un ex compañero enterrado en su jardín

Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el triple femicidio narco en Florencio Varela

Sorpresa entre los libertarios por un video a favor del aborto en la TV Pública

INFOBAE AMÉRICA
Un reptil jurásico hallado en

Un reptil jurásico hallado en Alemania revela secretos de la vida marina de hace 180 millones de años

Kim Jong-un ordenó que todos los recursos de Corea del Norte sean destinados a su programa nuclear

Donald Trump advirtió que las negociaciones sobre Gaza son “intensas” y que continuarán hasta lograr un acuerdo de paz

Bogotá se alista para recibir más de 8.000 corredores en un evento deportivo con causa social

Amnistía Internacional denunció más de 1.000 ejecuciones en Irán en lo que va de 2025

TELESHOW
El video de Trueno y

El video de Trueno y Teresa Prettel por las calles de Marruecos: besos, compras y paseos por mercados antiguos

La China Suárez volvió a Turquía y compartió una charla íntima con Rufina sobre el hate en redes

Paula Chaves contó las dificultades que vivió al dar sus primeros pasos en el modelaje: “Me apartaron de desfiles y campañas”

Tras su separación de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich blanqueó su romance con Ivana Figueiras

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya eligieron fecha y lugar para su casamiento