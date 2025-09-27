Fallece Zena, la perra de terapia de la Policía de Wilmington, en trágico accidente automovilístico

La perra policía herida fue llevada en ambulancia para recibir atención médica, aunque no logró sobrevivir a las graves lesiones sufridas en el siniestro. (IG: @zena.01887)

Con profundo pesar, el Departamento de Policía de Wilmington anunció el fallecimiento de Zena, su querida perra de terapia, tras un accidente automovilístico ocurrido el pasado martes 23 de septiembre en la localidad de Tewksbury, Massachusetts.

El siniestro aconteció cuando un Mazda 3, conducido por una mujer de 26 años de Westminster, cruzó la línea amarilla doble e impactó de frente contra un Toyota Camry manejado por Samantha Cavanaugh, médica del Departamento de Policía de Wilmington y cuidadora de Zena. Ambas, tanto la agente como la perra, resultaron heridas.

La Bernedoodle de tres años fue atendida de inmediato por los servicios de emergencia y trasladada al Hospital Veterinario Bulger en Lawrence, donde lamentablemente falleció a causa de las lesiones, según lo detallado en un comunicado oficial.

El Departamento de Policía de Wilmington confirmó que el traslado del animal en ambulancia fue posible gracias a la Ley de Nero, una normativa vigente desde 2022 que permite transportar a perros policías heridos en vehículos de emergencia cuando no hay otras urgencias humanas.

“Estamos desconsolados porque Zena era un miembro muy querido de la familia de la Policía de Wilmington y de nuestra comunidad”, expresó el jefe de la policía, Joseph Pupa, en el emotivo comunicado. “Durante tres años, ella tranquilizó a los residentes y a sus familias incluso en los momentos más difíciles, y su labor no será olvidada”.

Un legado de consuelo, servicio y conexión comunitaria

Zena, con la doctora Cavanaugh, formaba parte de la Unidad de Salud y Recuperación del cuerpo policial. (Departamento de Policía de Wilmington)

Zena se unió al Departamento de Policía de Wilmington en enero de 2022, con apenas ocho semanas de edad. Desde entonces, fue asignada a la doctora Cavanaugh como parte de la Unidad de Salud y Recuperación del cuerpo policial, la cual tiene como objetivo establecer conexiones con los residentes de Wilmington que enfrentan desafíos relacionados con la salud mental, el consumo de sustancias y otros problemas de tipo conductual.

A lo largo de sus tres años de servicio, la canina visitó escuelas, centros comunitarios, residencias de ancianos y eventos masivos como el festival anual “Fun On The Fourth”, donde su presencia generaba sonrisas, calma y empatía. “Zena alegraba a todos los que la conocían”, resalta el comunicado oficial.

Desde la Unidad de Salud y Recuperación, la labor conjunta entre Cavanaugh y Zena marcó una diferencia tangible en la vida de muchos. Su capacidad para calmar, consolar y brindar apoyo en momentos de crisis convirtió a esta perra en un recurso invaluable, por lo que su pérdida deja un vacío significativo en el equipo y en el corazón de los ciudadanos de Wilmington.

¿Qué es la Ley de Nero’

Zena fue muy querida por la comunidad y su equipo de trabajo. (IG: @zena.01887)

Según la investigación preliminar del Departamento de Policía de Tewksbury, el siniestro fue provocado por la mujer al volante del Mazda, quien habría invadido el carril contrario y será citada por conducción negligente de un vehículo motorizado y violación de carriles marcados. Por razones legales, su nombre no ha sido divulgado, ya que se encuentra en proceso de denuncia penal.

Tras el impacto, los servicios de emergencia activaron los protocolos establecidos por la Ley de Nero, una legislación promulgada tras una tragedia ocurrida en abril de 2018 en la ciudad de Yarmouth, cuando el sargento Sean Gannon murió en acto de servicio y su perro policía, Nero, resultó gravemente herido. En aquel momento, el cánido no pudo ser atendido ni transportado por los servicios médicos debido a las restricciones legales entonces vigentes.

De acuerdo con la organización MSPCA -Angell, dedicada a la salud y el bienestar de los animales, la Ley de Nero, impulsada por el Representante Steven Xiarhos y el Senador Mark Montigny, cambió esa realidad. Actualmente, permite que los perros policía heridos en cumplimiento del deber reciban atención médica de emergencia y sean trasladados en ambulancias, siempre y cuando no haya una urgencia humana más grave. Además, exige que los socorristas estén capacitados específicamente para atender a animales de trabajo, de acuerdo con los estándares establecidos por la Oficina de Servicios Médicos de Emergencia.

En el comunicado, la Policía de Wilmington agradeció públicamente al Departamento de Policía y al Departamento de Bomberos de Tewksbury por su rápida asistencia en el traslado de Zena, así como al equipo médico del Hospital Veterinario Bulger por su profesionalismo.