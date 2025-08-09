Animales y Mascotas

Por qué el caballo frisón es uno de los más caros del mundo: fuerza, elegancia y tradición

Con un linaje que se remonta al siglo XIII, esta raza originaria de los Países Bajos destaca por su imponente presencia, carácter equilibrado y alto valor en el mercado ecuestre

Por Alexander Ortiz

Guardar
El caballo frisón destaca por
El caballo frisón destaca por su melena ondulada, su silueta majestuosa y su temperamento equilibrado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace siglos, los caballos frisones han sido protagonistas en la historia ecuestre de Europa, y en la actualidad, su presencia sigue marcando tendencia en las pistas y en los establos más selectos. Originaria de Frisia, una región en los Países Bajos, esta raza destaca no solo por su aspecto imponente, sino también por su versatilidad y carácter. Su figura, que pareciera sacada de una película de época, sigue cautivando a criadores, jinetes y aficionados de todo el mundo.

Con un linaje que se remonta al siglo XIII, el frisón ha evolucionado gracias a generaciones de crianza especializada. De acuerdo con la marca inglesa Strathorn Farm, dedicada a la cría y venta de caballos de carrera, estos animales fueron altamente valorados en el pasado por su fuerza en el campo de batalla. Hoy, esa fortaleza física se combina con una elegancia natural que los convierte en favoritos para la doma clásica y el tiro.

Más allá del físico, su temperamento equilibrado y su disposición para el trabajo también han sido claves en su popularidad. Según registros, los precios por un frisón pueden comenzar en 5 mil dólares (4.600 euros) y alcanzar los 40 mil dólares (36.800 euros) o más si se trata de un ejemplar con entrenamiento avanzado o potencial reproductivo.

Características y usos del caballo frisón

Visualmente, el frisón se reconoce
Visualmente, el frisón se reconoce de inmediato por su pelaje negro brillante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caballo frisón es considerado una joya dentro del mundo equino. Se trata de la única raza autóctona de los Países Bajos y su origen está ligado a una antigua estirpe de caballos que alguna vez recorrió buena parte de Europa occidental. Su supervivencia ha sido posible gracias al esfuerzo de criadores y aficionados que han trabajado para mantener sus líneas puras, incluso en momentos en que estuvo cerca de desaparecer.

Visualmente, el frisón se reconoce de inmediato por su pelaje negro brillante, una seña distintiva que lo acompaña junto con su crin y cola largas, y el abundante pelo en las patas, similar al de la raza Shire. Aunque en otros tiempos existieron frisones de colores bayo o gris, hoy en día el negro es el único color oficialmente aceptado, con la excepción de una pequeña estrella blanca en la frente.

Su participación en espectáculos con arneses es una de las actividades más representativas. La Friesian Horse Association of North America explica que estas exhibiciones buscan resaltar la energía y equilibrio del animal: “El caballo debe estar equilibrado en un trote rápido y enérgico, con amplitud en los hombros y potencia en los cuartos traseros”. Para estas presentaciones, se emplean carruajes tradicionales como el “sjees”, así como carros de espectáculo de cuatro ruedas, cada vez más populares.

Pero su uso no se limita a los escenarios. El frisón ha encontrado también un lugar en la conducción recreativa y de competición, donde se ha vuelto una opción apreciada tanto por aficionados como por quienes buscan desarrollar habilidades técnicas. Además, su disposición, inteligencia y voluntad para aprender lo convierten en un caballo ideal para la doma clásica, tanto en competencias como en actividades de ocio.

¿Cómo se clasifican las razas de caballos?

Las 10 razas de caballos más caros del mundo

La clasificación de las razas equinas responde a múltiples criterios que permiten entender mejor su origen, función y morfología. De acuerdo con el Instituto Internacional de Ciencias Deportivas, las razas de equinos pueden agruparse en función de su origen geográfico, uso principal, características físicas y temperamento.

Clasificación por uso

Uno de los criterios más comunes para clasificar a los caballos es su función. Según el Instituto, existen tres grandes grupos: sangre caliente, sangre fría y sangre templada.

Los equinos de sangre caliente se crían principalmente para actividades deportivas y de alto rendimiento, como la doma clásica y el salto de obstáculos. En contraste, los de sangre fría destacan por su fuerza y resistencia, y suelen emplearse en labores agrícolas o de tiro. Finalmente, los caballos de sangre templada combinan características de ambos grupos, lo que los hace versátiles y aptos tanto para el trabajo de campo como para disciplinas ecuestres.

Clasificación por origen geográfico

El lugar de procedencia también es un criterio clave. Entre las razas europeas, destacan el Caballo Andaluz, el Árabe, el Lipizzano y el Frisón. En el continente americano figuran razas como el Cuarto de Milla (Quarter Horse), el Paint Horse, el Appaloosa y el Caballo Criollo. En Asia se reconocen el Caballo Mongol, el Persa y el Akhal-Teke, mientras que en África sobresalen el Caballo Berberisco y el de Nubia.

Clasificación por características físicas

Las razas también pueden diferenciarse por su genética y constitución física. Las razas ligeras, como el Caballo Árabe, se distinguen por su agilidad y complexión esbelta. Por otro lado, las razas pesadas, como el Percherón o el Shire, tienen cuerpos robustos, ideales para trabajos de fuerza. También existen razas con pelajes distintivos, como el Appaloosa, conocido por su característico moteado.

Clasificación por temperamento

El temperamento es otro aspecto relevante. Algunas razas son reconocidas por su carácter dócil y tranquilo, lo que las hace fáciles de manejar, mientras que otras pueden ser más enérgicas y temperamentales, y requieren jinetes con mayor experiencia.

El instituto destaca que estos criterios pueden variar según la región, la organización que realice la clasificación y el propósito de la cría. Cada raza posee cualidades únicas en cuanto a tamaño, color, comportamiento y habilidades, lo que las hace aptas para diferentes disciplinas, preferencias y estilos de vida ecuestre.

Temas Relacionados

FrisónCaballosRazasAnimalesMascotasNoticiasPodcast IA

Últimas Noticias

La historia detrás del Monumento al Mono en Sevilla, un integrante canino de la comunidad: “Hay amores que no se explican con palabras, se sienten”

La estatua, ubicada en el centro del municipio, fue impulsada por vecinos y comerciantes como muestra de gratitud hacia el animal

La historia detrás del Monumento

Matilda, la perra atropellada en Tailandia que venció a la muerte y hoy camina feliz en su nuevo hogar en Inglaterra

La canina logró volver a caminar gracias a la constancia en la fisioterapia, donde cada sesión representó un paso adelante en su rehabilitación

Matilda, la perra atropellada en

La cómica historia de dos familias de aves de distinta especie que se enfrentan por “la custodia” de un ganso bebé

El relato lleno de ternura, humor y rivalidad animal se viralizó, inspirando reflexiones sobre amor, resiliencia y vínculos más allá de la biología

La cómica historia de dos

Un perro con discapacidad que siempre fue discriminado encontró una nueva esperanza para vivir

Los nuevos dueños del canino al darse cuenta de su sordera iniciaron un proceso de entrenamiento a base de lenguaje de señas americano, expresiones faciales y señales visuales para comunicarse con él

Un perro con discapacidad que

El perro panadero sí existe y recorre con su dueño las calles de la Ciudad de México

Un vendedor ambulante y su mascota recorren diariamente Insurgentes, ofreciendo productos calientes y alegría a los transeúntes

El perro panadero sí existe
ÚLTIMAS NOTICIAS
San Juan: un deportista perdió

San Juan: un deportista perdió la vida luego de un grave accidente con un parapente

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

Detuvieron al nuevo jefe de la barra brava de Rosario Central

Así fue el momento en el que Claudio Contardi fue condenado a prisión en el juicio contra Julieta Prandi

El singular reclamo en la cárcel del “Concheto” Álvarez, el asesino múltiple que recibirá una indemnización millonaria

INFOBAE AMÉRICA
El jefe de la OTAN

El jefe de la OTAN habló a 48 horas de la cumbre entre Trump y Putin: “La pelota está en el tejado del presidente ruso”

Nacieron cuatro cachorros de león de Berbería, una especie muy rara cuya población se encuentra extinta en estado salvaje

Bolivia: ratifican la prisión preventiva de la aliada de Evo Morales que amenazó con “contar muertos”

Nepal ofrece permisos gratuitos para escalar 97 nuevas cumbres y desafía la saturación del Everest

Expertos alertan sobre los riesgos de la luz LED para la salud ocular y la seguridad vial

TELESHOW
Julieta Prandi habló después de

Julieta Prandi habló después de la condena a su exmarido por abuso sexual: “Siento que hoy empiezo a vivir”

La táctica de Evangelina Anderson para identificar las malas ondas en el ambiente: “Sale blanquito”

Julieta Prandi se descompensó luego de conocer la condena a su exmarido

Wanda Nara mostró su recorrido por México: shopping, cultura y una noche de sabores y amigos

Julieta Prandi habló antes de salir para los tribunales: “Espero una sentencia ejemplificadora”