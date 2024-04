El viaje de Mishi hacia el empleo y cómo se volvió en un valioso “trabajador” del Metro de Medellín

Mishi se convirtió en "el trabajador estrella" del metro de Medellín, Colombia. (Facebook/Metro de Medellín)

Mishi es un gato atigrado naranja que cautivó los corazones de trabajadores y asistentes de la estación Villa Sierra de la línea H del metrocable de Medellín, en Colombia. Comenzó visitando esporádicamente a los trabajadores del servicio de transporte y poco a poco esta se convirtió en su rutina diaria.

Aunque vive en un hogar cerca del metro, al día de hoy el felino se “encarga” de “controlar el acceso” a las telecabinas y de “apoyar” al operador durante la hora pico, pero cuando la afluencia de usuarios es baja, Mishi descansa en el piso de la estación, se acuesta sobre algunos de los asientos y recibe el amor y cariño de sus “compañeros de trabajo”, quienes lo alimentan y lo llenan de afecto.

Se convirtió en una celebridad y los visitantes de la estación adoran tomar fotografías mientras vive sus aventuras diarias.

Mishi y su fama como “trabajador” del metro

El curioso felino adoptó la costumbre de visitar las instalaciones del metro desde que era un bebé.

A través de las redes sociales del Metro de Medellín, empleados contaron la historia de Mishi desde la perspectiva del felino. Contaron que es “el operador de estación” gatuno de Villa Sierra.

El felino desempeña sus invaluables “funciones” en el Metrocable de la línea H del sistema de transporte de Medellín, según relataron los encargados de las redes sociales del servicio, hace aproximadamente dos años, su familia humana tomó la decisión de otorgarle un hogar permanente.

Mishi y su familia son vecinos de la estación del metro y desde que era pequeño, el felino observaba a lo lejos las telecabinas, asombrado por cómo pasaban lentamente y al ver a las personas dentro de ellas, un día decidió visitar la estación.

En cuanto los empleados del metro descubrieron sus aventuras se empeñaron en encontrar a sus dueños. Aquella ocasión lo devolvieron a su hogar, pero al día siguiente visitó nuevamente la estación. “Iba por un rato a saludar, a sacarles una sonrisa y así empezaron a pasar los días”, se lee en la publicación.

Es normal verlo descansando en cualquier parte de las instalaciones del metro.

Esa breve visita marcó el inicio de las aventuras cotidianas de Mishi, quien acude a la estación “por raticos”. Cuando la afluencia de personas es baja, la mascota se acuesta en el piso “fresquito” de la estación.

Sus “compañeros de trabajo” lo aman y demuestran su cariño acariciándolo, dejando que tome largas siestas en donde desee y lo consienten dándole alimento.

“Inspecciono que todo esté en orden y me dejo tomar fotos de los usuarios que me dicen ‘monito’ y me dan cariñito”, relataron en voz del gato los encargados de las redes sociales del Metro de Medellín.

Una celebridad entre los visitantes del metro

Durante la hora pico, Mishi "controla" el acceso de los usuarios a las telecabinas.

Durante la hora pico, y cuando los usuarios más frecuentan la estación, Mishi “controla” el acceso a las telecabinas e incluso hay ocasiones en que “apoya” al operador y “verifica” que en los torniquetes “todo marche en orden y que los usuarios vivan la cultura metro”.

Mishi “aprovechó” el espacio en la publicación para “agradecer” a los Servidores Metro por acogerlo en las instalaciones que visita “a ratitos” antes de volver a casa feliz y a los usuarios que “creen que soy modelo y me vuelven famoso en sus redes”.

Aunque los empleados del metro lo regresaban con su dueña, Mishi no dejaba de visitarlos.

Los empleados del servicio de transporte público mencionaron en la publicación que si bien la historia de Mishi es real, la recrearon “a través de una narrativa” para invitar a sus seguidores a cuidar de las mascotas e invitaron a los usuarios a viajar con ellas “de acuerdo con el capítulo 6 del Reglamento del Usuario”.

Internautas aplaudieron las acciones de los empleados del metro y les agradecieron por acoger al felino. Una seguidora incluso contó su experiencia personal y contó que en la Línea M, en la estación 13 de Noviembre, por momentos son visitados por “amigos preciosos que cuidan de la estación”.