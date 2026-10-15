Jason Statham vuelve como fugitivo en el primer tráiler de ‘Beekeeper 2′

The Beekeeper 2 es una película de suspenso y acción de 2027 dirigida por Timo Tjahjanto y escrita por Umair Aleem. Es la secuela de The Beekeeper (2024), con Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Jemma Redgrave y Jeremy Irons retomando sus papeles, junto con Yara Shahidi, Pom Klementieff y Adam Copeland.

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El primer tráiler de Beekeeper 2 muestra el regreso de Jason Statham como Adam Clay, ahora perseguido y enfrentado con la organización secreta para la que trabajaba. La secuela, dirigida por Timo Tjahjanto, llegará a los cines de Estados Unidos el 15 de enero de 2027.

Adam Clay contra los Apicultores

La historia encuentra a Clay convertido en fugitivo, pero dispuesto a continuar su campaña contra quienes lo traicionaron. El avance mantiene las peleas cuerpo a cuerpo, los tiroteos y los comentarios vinculados con las abejas que caracterizaron a la primera película.

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El conflicto involucra esta vez a los Apicultores, la organización secreta a la que pertenecía el protagonista. Según la sinopsis difundida, la estructura interna del grupo está corrompida y sus integrantes llegan a secuestrar al presidente estadounidense. Clay queda como la principal opción para detenerlos, aunque eso implica combatir contra antiguos aliados y enemigos con mayores recursos.

La secuela cambia así la posición del personaje. En la película anterior, Clay salió de su retiro para vengar a una conocida que había sido víctima de una estafa. Ahora es el objetivo de una persecución y debe actuar mientras las autoridades y los Apicultores lo consideran una amenaza.

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El enfoque de Timo Tjahjanto y el reparto

Tjahjanto toma la dirección después de David Ayer, responsable de la primera entrega estrenada en 2024. El cineasta viene de dirigir Nadie 2, secuela protagonizada por Bob Odenkirk, y explicó que su intención era acercar a Adam Clay al tipo de violencia asociado con Punisher, el vigilante de Marvel.

“Si no puedo rodar The Punisher, si los dioses del cine aún no me permiten hacerlo, entonces convertiré a Adam Clay en mi propia versión del Castigador”, afirmó Tjahjanto en una entrevista anterior. El tráiler traslada esa idea a un conflicto en el que Clay actúa fuera de las instituciones y responde a la traición con métodos extremos.

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Statham estará acompañado por Jeremy Irons y Pom Klementieff, dos de los nombres centrales del elenco. También participan Yara Shahidi, Emmy Raver-Lampman, Jemma Redgrave, Gordon Alexander, John Cenatiempo, Bobby Naderi, Sophia Del Pizzo, Ada Michaels-Mason, Finlay Robertson y Tim Fellingham.

El material presentado hasta ahora se concentra en Statham, las persecuciones y los enfrentamientos de Clay. Aún no se detalló qué personajes interpretarán las incorporaciones ni cuáles serán sus vínculos con el protagonista y los Apicultores.

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Captura del tráiler oficial de The Beekeeper

Una secuela respaldada por la taquilla

La continuación llega después del buen rendimiento comercial de Beekeeper: El protector. La película recaudó 162,6 millones de dólares en cines frente a un presupuesto de producción de 40 millones. También tuvo una fuerte recepción posterior en streaming, un resultado que impulsó el regreso de Adam Clay.

Ese antecedente resulta especialmente relevante para Statham después de un 2026 con dos estrenos que quedaron lejos de alcanzar la rentabilidad. Shelter: El protector y El motín no consiguieron repetir el desempeño de la primera Beekeeper, aunque las fuentes no ofrecen cifras concretas de sus respectivas recaudaciones.

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Beekeeper 2 tendrá primero un recorrido en salas. Tras esa ventana cinematográfica, la película se incorporará al catálogo de Prime Video, donde ya está disponible su predecesora. La fecha para el streaming todavía no fue anunciada.