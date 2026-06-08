‘Vértigo 2′ reúne a Harriet Slater y Arsena Thomas en una desafiante misión en Tailandia

FALL 2: DEADPOINT presenta un nuevo tráiler.

La saga que desafía al espectador con su acrofobia regresa con Vértigo 2, una entrega donde el vértigo, la supervivencia y los conflictos personales se desarrollan a 1,500 metros de altura. Bajo la dirección de los hermanos Spierig y con las actuaciones principales de Harriet Slater y Arsena Thomas, la película tiene lugar en Tailandia, donde dos amigas quedan atrapadas en la ladera de una montaña sin refugio, enfrentando las adversidades y los peligros mortales, tanto de la naturaleza como de su propio pasado.

Desafíos de una secuela con mayor intensidad

Vértigo 2 lleva la fórmula original a límites geográficos y emocionales más exigentes. La historia sigue a Jax, marcada por la pérdida de su hermana Hunter, quien decide, junto a un viejo amigo de Hunter, honrar su memoria emprendiendo una peligrosa escalada en el monte Kwan. La película eleva el nivel de riesgo: durante la expedición, un desprendimiento deja a las protagonistas aisladas a gran altura, sin posibilidad de recibir ayuda y enfrentándose a un clima cada vez más adverso. El entorno extremo pone a las protagonistas frente a la naturaleza impredecible, la escasez de recursos y la presión que ejercen sus propios miedos.

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El rodaje en los paisajes de Tailandia agrega un elemento de imprevisibilidad adicional: cambios climáticos intensos, laderas inestables y el riesgo constante de caídas convierten cada decisión en un asunto de vida o muerte. En esta ocasión, además de explorar el temor a las alturas, el guion profundiza en las consecuencias emocionales del trauma y en la búsqueda de redención o el peso de la culpa que empuja a Jax a asumir el desafío.

Nuevas protagonistas y continuidad en la franquicia

A diferencia de la primera entrega, centrada en dos amigas atrapadas en la cima de una torre y su extenuante lucha contra el miedo, Vértigo 2 pone el foco en los personajes interpretados por Harriet Slater y Arsena Thomas. Aunque algunos actores conocidos de la franquicia, como Virginia Gardner y Grace Caroline Currey, regresan para aportar continuidad, la atención se desplaza hacia las nuevas protagonistas y el legado que deja la pérdida de Hunter, el personaje que da inicio a la trama.

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La dirección de los hermanos Spierig refuerza la intención de ampliar la franquicia hacia nuevos escenarios y personajes. Su estilo visual, tal como se muestra en el avance, enfatiza el peligro constante mediante tomas aéreas y planos que evidencian la distancia respecto al suelo, lo que incrementa la sensación de ansiedad y vulnerabilidad de las protagonistas ante la magnitud de la montaña y la fuerza de la naturaleza.

Fall 2: Deadpoint (Captura de tráiler oficial)

Estrategia de Lionsgate y reacción del público

El éxito de la película original, que logró conectar con el público explotando el miedo más instintivo sin recurrir a criaturas fantásticas ni efectos excesivos, respalda la decisión de Lionsgate de invertir en la continuidad de la saga. Con una premisa sencilla pero eficaz -personas enfrentando situaciones extremas en las que solo su ingenio y fortaleza pueden salvarlas- la franquicia ha mostrado un gran potencial comercial y posibilidades para futuras entregas.

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Con Vértigo 2, Lionsgate incrementa la dosis de tensión y busca ampliar el universo de la saga hacia nuevos mercados, apostando por locaciones internacionales y desafíos más diversos. El estreno está programado para el 2 de septiembre, y el primer adelanto ha generado debates en redes sociales y espacios dedicados al cine, donde se destaca la habilidad de la franquicia para revitalizar el género de supervivencia y mantener el suspenso con propuestas simples pero muy efectivas. El desafío será conservar el interés del público y continuar sorprendiendo con cada nuevo episodio al borde del abismo.