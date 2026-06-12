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Warframe prepara evento ‘Forja tu propio destino’ en honor al desenlace de Destiny 2

El tributo de Warframe a Destiny 2 destaca el respeto entre estudios y la importancia de Bungie en el género

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Warframe: 1999
Warframe: 1999 | Digital Extremes

El sector de los videojuegos atraviesa un momento particular tras el anuncio del cierre de Destiny 2, un título emblemático desarrollado por Bungie. Rebecca Ford, directora creativa de Warframe, comunicó que su estudio, Digital Extremes, rendirá homenaje a su reconocido rival mediante una misión especial dentro de Warframe, programada para el 17 de junio. Esta iniciativa reconoce la importancia de Destiny 2 no solo como competidor, sino también como fuente de inspiración y referencia para millones de jugadores y estudios, incluido Warframe.

Una rivalidad basada en el respeto mutuo

Digital Extremes y Bungie, aunque rivales en el ámbito de los juegos como servicio, se han caracterizado por mantener una competencia basada en la coexistencia y el respeto dentro de la industria. Desde su lanzamiento, Destiny 2 reunió a una comunidad amplia y fiel, al tiempo que Warframe se consolidó como una de las grandes propuestas del género. Rebecca Ford reconoció públicamente en su cuenta de X la influencia significativa de Bungie y de su trabajo anterior con la saga Halo, afirmando que Warframe difícilmente existiría sin estos antecedentes.

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Este gesto sin precedentes proviene tanto de la admiración profesional como del reconocimiento del impacto cultural generado. Ford manifestó que Destiny era y sigue siendo una fuerza de la naturaleza, valorada por millones de personas que han participado en uno de los mayores eventos de los videojuegos. El anuncio del tributo se realizó en redes sociales y ha contado con una gran respuesta por parte de las comunidades de ambos títulos, que interpretan estos gestos como un cierre simbólico a una etapa de competencia y colaboración indirecta.

El homenaje en Warframe: alusiones y referencias compartidas

La misión especial anunciada para Warframe lleva por nombre Forja tu propio destino, en referencia directa a uno de los lemas más identificables de Destiny 2 y sus seguidores. Además, la misión tendrá lugar en Telesto, haciendo alusión al arma exótica icónica de Destiny 2, protagonista de múltiples eventos y memes dentro de la comunidad. Mediante este homenaje, Digital Extremes no solo reconoce a su competencia, sino que también apela a los recuerdos compartidos y a la nostalgia de los jugadores de ambas franquicias.

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Rebecca Ford adelantó que el evento estará disponible una semana después del anuncio, invitando tanto a la comunidad de Warframe como a quienes se consideran huérfanos de Destiny 2 a participar en el homenaje. El reconocimiento incluye mensajes escritos que resaltan la relación de inspiración y el aprecio por parte de los creadores hacia sus predecesores en Bungie, subrayando lo inédito del tributo simbólico entre dos desarrolladores que históricamente han competido por el mismo público.

Destiny 2, de Bungie.
Destiny 2, de Bungie.

Repercusiones en las comunidades y en el género

El fin de las actualizaciones para Destiny 2 representa un momento clave en la historia reciente de los videojuegos como servicio y pone de manifiesto los desafíos económicos y creativos que afrontan los estudios con este tipo de proyectos. Bungie, actualmente sin la capacidad de asumir los costos de una posible secuela, ha dejado una versión definitiva de Destiny 2 que reúne todo el contenido disponible, permitiendo que los jugadores continúen explorando sus aventuras.

El homenaje realizado por Warframe tiene un significado especial para los admiradores de ambos títulos, quienes ven reflejada su experiencia y nostalgia a través de la continuidad simbólica de referencias que marcaron una época. Tanto la frase forja tu propio destino como el arma Telesto se han convertido en símbolos de comunidad y pertenencia para millones de jugadores, y su integración en Warframe fue recibida con entusiasmo y conmovió a muchos en sus respectivas comunidades.

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