Gigabyte cumple 40 años y festeja regalando 40 PC gamer en toda Latinoamérica

Gigabyte 40 Años

Gigabyte, una de las compañías más reconocidas del mercado de hardware para PC, está celebrando cuatro décadas de trayectoria en la industria. Para conmemorar este aniversario, la empresa llevará a cabo un importante sorteo a los usuarios de Latinoamérica, en el que regalará un total de 40 computadoras equipadas con componentes de última generación.

El sorteo estará vigente entre el 11 de junio y el 19 de julio, y coincidirá con uno de los eventos deportivos más importantes del año. Para participar, los interesados deberán ingresar al sitio oficial de la promoción y completar el formulario de inscripción.

PUBLICIDAD

La dinámica del concurso contará con la participación del creador de contenido La Cobra, quien realizará llamadas telefónicas a los participantes seleccionados luego de los encuentros del torneo. Aquellos que atiendan y respondan correctamente una pregunta sorpresa se convertirán en ganadores de una de las PC sorteadas.

Gigabyte 40 Años

En total se entregarán 39 equipos de alto rendimiento, ideales para jugar algunos de los títulos más populares del gaming. Estas computadoras incluirán un gabinete Gigabyte C201 Panoramic, motherboard B850, 16 GB de memoria DDR5, SSD NVMe de 512 GB, tarjeta gráfica Radeon RX 9070 XT con tecnología para mejorar la calidad de juego de AMD FSR, fuente de alimentación de 750W, sistema de refrigeración líquida Gigabyte Gaming 240 y un procesador AMD Ryzen 7 9800X3D.

PUBLICIDAD

Además, la compañía reservará una PC de categoría premium para el cierre de la campaña. Este equipo especial será sorteado el 19 de julio mediante una transmisión en vivo entre los participantes del país que haya registrado la mayor cantidad de inscripciones. Esta PC de gama alta de $6000 USD que incluye, entre otras cosas, un gabinete Gigabyte C201 Panoramic, motherboard X870E X3D, 64 GB de memoria DDR5, SSD NVMe Gen5 de 2 TB, fuente de alimentación de 1000W, refrigeración líquida Aorus Waterforce XII 360 y un procesador AMD Ryzen 9 9850X3D.

Con esta propuesta, Gigabyte celebrará sus 40 años junto a la comunidad latinoamericana, ofreciendo la posibilidad de acceder a equipos de alto nivel para el gamer más exigente y premiando la participación de los usuarios de toda la región.

PUBLICIDAD

No olvides ingresar a este link para participar: https://www.thegigabytecup.com/