Malditos Nerds

Gigabyte cumple 40 años y festeja regalando 40 PC gamer en toda Latinoamérica

La compañía de hardware entregará 39 equipos de alto rendimiento y una PC de gama alta de $6000 USD

Guardar
Gigabyte 40 Años
Gigabyte 40 Años

Gigabyte, una de las compañías más reconocidas del mercado de hardware para PC, está celebrando cuatro décadas de trayectoria en la industria. Para conmemorar este aniversario, la empresa llevará a cabo un importante sorteo a los usuarios de Latinoamérica, en el que regalará un total de 40 computadoras equipadas con componentes de última generación.

El sorteo estará vigente entre el 11 de junio y el 19 de julio, y coincidirá con uno de los eventos deportivos más importantes del año. Para participar, los interesados deberán ingresar al sitio oficial de la promoción y completar el formulario de inscripción.

PUBLICIDAD

La dinámica del concurso contará con la participación del creador de contenido La Cobra, quien realizará llamadas telefónicas a los participantes seleccionados luego de los encuentros del torneo. Aquellos que atiendan y respondan correctamente una pregunta sorpresa se convertirán en ganadores de una de las PC sorteadas.

Gigabyte 40 Años
Gigabyte 40 Años

En total se entregarán 39 equipos de alto rendimiento, ideales para jugar algunos de los títulos más populares del gaming. Estas computadoras incluirán un gabinete Gigabyte C201 Panoramic, motherboard B850, 16 GB de memoria DDR5, SSD NVMe de 512 GB, tarjeta gráfica Radeon RX 9070 XT con tecnología para mejorar la calidad de juego de AMD FSR, fuente de alimentación de 750W, sistema de refrigeración líquida Gigabyte Gaming 240 y un procesador AMD Ryzen 7 9800X3D.

PUBLICIDAD

Además, la compañía reservará una PC de categoría premium para el cierre de la campaña. Este equipo especial será sorteado el 19 de julio mediante una transmisión en vivo entre los participantes del país que haya registrado la mayor cantidad de inscripciones. Esta PC de gama alta de $6000 USD que incluye, entre otras cosas, un gabinete Gigabyte C201 Panoramic, motherboard X870E X3D, 64 GB de memoria DDR5, SSD NVMe Gen5 de 2 TB, fuente de alimentación de 1000W, refrigeración líquida Aorus Waterforce XII 360 y un procesador AMD Ryzen 9 9850X3D.

Con esta propuesta, Gigabyte celebrará sus 40 años junto a la comunidad latinoamericana, ofreciendo la posibilidad de acceder a equipos de alto nivel para el gamer más exigente y premiando la participación de los usuarios de toda la región.

No olvides ingresar a este link para participar: https://www.thegigabytecup.com/

Temas Relacionados

GigabytePCmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Warframe prepara evento ‘Forja tu propio destino’ en honor al desenlace de Destiny 2

El tributo de Warframe a Destiny 2 destaca el respeto entre estudios y la importancia de Bungie en el género

Warframe prepara evento ‘Forja tu propio destino’ en honor al desenlace de Destiny 2

La saga Trails vuelve con ‘Trails from Zero’ y ‘Trails to Azure’ que debutan mejorados en PS5 y Switch 2

Los RPG de culto en Crossbell se renuevan con soporte 4K, 120 FPS y funciones inéditas en Switch 2

La saga Trails vuelve con ‘Trails from Zero’ y ‘Trails to Azure’ que debutan mejorados en PS5 y Switch 2

Mindscape y Floor 84 Studio anuncian Bark in Action: Dog Man desembarca en consolas y PC

La franquicia inspirada en Dav Pilkey apuesta por el cooperativo local y el humor para toda la familia

Mindscape y Floor 84 Studio anuncian Bark in Action: Dog Man desembarca en consolas y PC

La familia Ingalls renace para una nueva generación en La casa de la pradera

La serie, que estrena el 9 de julio de 2026, propone una visión más amplia de la vida en la frontera estadounidense

La familia Ingalls renace para una nueva generación en La casa de la pradera

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories revela su sistema de alquimia y exploración culinaria

Gust y Koei Tecmo apuestan por la innovación en la saga Atelier con mecánicas híbridas y novedades jugables

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories revela su sistema de alquimia y exploración culinaria

ANIME

El icónico Ghost in the Shell vuelve con un remake producido por Science Saru en julio

El icónico Ghost in the Shell vuelve con un remake producido por Science Saru en julio

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

Madhouse confirma la temporada 3 de Frieren con un estreno global para octubre de 2027 en streaming

‘Ghost in the Shell’ vuelve con un nuevo anime de la mano del estudio de Dandadan

Retrocultura Activa | La ciudad maldita de Doomed Megalopolis: cuando lo ancestral invade el Tokio moderno

PELÍCULAS

Brad Pitt enfrenta la naturaleza implacable en En el corazón de la bestia, el nuevo film de David Ayer

Brad Pitt enfrenta la naturaleza implacable en En el corazón de la bestia, el nuevo film de David Ayer

El live-action de Moana con Dwayne Johnson y Catherine Laga’aia presenta un nuevo tráiler

Jason Momoa abandona la película de ‘Helldivers’ y Sony Pictures busca protagonista a contrarreloj

Misterio, campamentos y un perro real: así es el primer adelanto de ‘Scooby-Doo: El Origen’

‘Vértigo 2′ reúne a Harriet Slater y Arsena Thomas en una desafiante misión en Tailandia

SERIES

“Elle”, la precuela de “Legalmente Rubia” con Lexi Minetree, revela un nuevo tráiler

“Elle”, la precuela de “Legalmente Rubia” con Lexi Minetree, revela un nuevo tráiler

Jeremy Allen White regresa como Carmy en el tráiler de la quinta temporada de ‘The Bear’

Gil Kenan y Jason Reitman encabezan ‘Ghostbusters: Night Shift’, la serie animada de Cazafantasmas

Adi Shankar responde críticas en el anuncio de temporada final de Devil May Cry

Anya Taylor-Joy lidera Lucky, la nueva serie de Jonathan Tropper con acción y suspenso