La saga Trails vuelve con ‘Trails from Zero’ y ‘Trails to Azure’ que debutan mejorados en PS5 y Switch 2

La editora NIS America anunció que las versiones para PlayStation 5 y Switch 2 de los juegos de rol narrativos desarrollados por Falcom, The Legend of Heroes: Trails from Zero y The Legend of Heroes: Trails to Azure, se lanzarán el 10 de septiembre.

The Legend of Heroes: Trails from Zero y Trails to Azure, dos de los juegos de rol más reconocidos de la saga Trails desarrollada por Falcom, tendrán su debut el 10 de septiembre de 2026 en versiones optimizadas para PlayStation 5 y Nintendo Switch 2. Estas ediciones, que han recibido elogios por su narrativa dentro del universo Crossbell, llegan con mejoras técnicas, ediciones físicas y una edición limitada destinada a coleccionistas y seguidores de la franquicia.

Mejoras técnicas diseñadas para la nueva generación de consolas

Ambos juegos contarán con soporte para resoluciones de hasta 4K y una tasa de refresco de hasta 120 cuadros por segundo, aprovechando la capacidad de hardware de PS5 y Switch 2. También se incorpora un modo de alta velocidad que permite acelerar tanto el desplazamiento por la ciudad como los combates, adaptándose al ritmo de juego de cada usuario. En la versión de Nintendo Switch 2 se ha añadido soporte para mouse, una característica poco común en consolas, que permite una mayor precisión en menús y en la exploración.

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Se ofrecerá la opción de alternar entre las texturas originales y las mejoradas, permitiendo a los jugadores elegir la experiencia visual que prefieran. Estas funciones buscan atraer tanto a quienes exploran Crossbell por primera vez como a quienes desean volver a ella con ventajas técnicas y una jugabilidad optimizada.

Opciones de compra y contenido para coleccionistas

Las nuevas versiones se podrán adquirir por separado en formato digital, y también estarán disponibles en una colección física que incluye ambos títulos. Los seguidores más entusiastas tendrán la opción de una edición limitada, actualmente en preventa por 109.99 dólares en la tienda en línea oficial de NIS America. Esta edición especial está dirigida a quienes aprecian el valor coleccionable, e incluye artículos exclusivos como una caja de diseño especial, un libro de arte, discos con la banda sonora, cartas de arte holográficas, un soporte acrílico, insignias adhesivas y un set de posavasos temáticos de Mishelam Wonderland.

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Este tipo de ediciones ha ganado importancia entre los aficionados a los RPG clásicos, quienes buscan no solo una experiencia de juego mejorada, sino también elementos físicos que representen su afinidad con el universo de la saga. Los objetos incluidos suelen reproducir símbolos y detalles reconocibles para los seguidores, lo cual ha generado un notable interés previo al lanzamiento.

Historia y personajes fundamentales de la duología Crossbell

La duología centrada en Crossbell, compuesta por Trails from Zero y Trails to Azure, es una de las narrativas más valoradas del universo Trails. En Trails from Zero, el protagonista Lloyd Bannings regresa a su ciudad de origen para integrarse al Departamento de Policía de Crossbell, siendo asignado a una peculiar unidad de apoyo encargada de resolver las solicitudes y problemas cotidianos de los habitantes en medio de la tensión política entre el Imperio Ereboniano y la República de Calvard.

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A través de Lloyd, los jugadores conocen a personajes como Elie MacDowell, nieta del alcalde; Randy Orlando, exsoldado con un perfil carismático; y Tio Plato, joven prodigio en tecnología. La historia transcurre entre misiones diarias y una trama principal enfocada en la fragilidad y complejidad política de Crossbell.

En Trails to Azure, la continuación directa, la popularidad del grupo crece después de sus logros, pero surgen nuevas amenazas y conspiraciones que ponen en peligro la estabilidad recién alcanzada. Todo esto se desarrolla bajo la posibilidad de un conflicto a mayor escala, mostrando cómo las dinámicas internacionales afectan la vida diaria de los ciudadanos de Crossbell. Este juego añade novedades jugables como el sistema Burst, los Back Attacks y la personalización del vehículo del grupo. También permite importar partidas guardadas de Trails from Zero para obtener diálogos alternativos y contenido adicional.

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The Legend of Heroes: Trails from Zero y Trails to Azure, de Falcom

Relevancia para la comunidad y el género RPG

El relanzamiento de Trails from Zero y Trails to Azure representa una oportunidad para acercar historias clásicas a nuevos públicos y mejorar la accesibilidad y calidad técnica para los jugadores experimentados. La introducción del control por mouse en Switch 2, por ejemplo, es una innovación significativa para quienes buscan mayor precisión y flexibilidad, mostrando cómo las consolas están adoptando tendencias propias del juego en PC.

La opción de jugar a 120 cuadros por segundo y en 4K refleja la consolidación de estándares técnicos que hasta hace poco eran exclusivos del PC, respondiendo a la demanda de jugadores de RPG por experiencias pulidas, sobre todo en títulos que destacan por sus escenarios detallados y largas sesiones de exploración y diálogo.

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Respecto al contenido físico y las ediciones de coleccionista, la respuesta de la comunidad es generalmente positiva cuando se trata de franquicias con trayectoria. La preventa anticipada denota la confianza de la editorial en el interés del público, aunque no deja de presentarse el debate habitual: algunos jugadores celebran la variedad de ediciones, mientras que otros critican el aumento de precios y la fragmentación de contenido entre versiones. No obstante, las cifras de ventas de otros relanzamientos indican que la inclusión de objetos físicos y bonificaciones musicales incrementa el atractivo entre los seguidores más comprometidos.