Mindscape y Floor 84 Studio anuncian Dog Man: Bark in Action, que desembarca en consolas y PC

¡Únete a Dog Man y sus Supa Buddies en una nueva y súper aventura! Repleta de batallas contra jefes, increíbles artilugios y hasta 10 personajes jugables, cada uno con habilidades únicas.

El videojuego Dog Man: Bark in Action, basado en los cómics creados por Dav Pilkey, ha sido anunciado oficialmente para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC mediante Steam, a través de Mindscape y Floor 84 Studio. Con una fecha de lanzamiento prevista para la próxima primavera, este título busca trasladar la acción, el humor y el estilo gráfico de la saga literaria al formato digital, enfocándose en una experiencia cooperativa diseñada para toda la familia. La historia presenta al héroe Dog Man y a los Supa Buddies enfrentando al villano Dr. Scum, quien ha desplegado pantallas hipnóticas por toda la ciudad para controlar a la población.

Dog Man: Bark in Action representa un esfuerzo por adaptar fielmente el universo creado por Dav Pilkey, conocido también por Captain Underpants, y pretende atraer tanto a los jóvenes lectores de los cómics como a jugadores casuales interesados en el entretenimiento colaborativo y humorístico.

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Transición del cómic al videojuego: integración del universo Dog Man

Para mantener la esencia de las historietas, los desarrolladores han incorporado mecánicas y referencias que evocan el ambiente de los cómics de Dog Man. Entre los principales atractivos del juego destaca la opción de controlar no solo a Dog Man, sino también a otros nueve personajes, como Li’l Petey, 80HD, Commander Cupcake y Chief. Cada uno posee habilidades únicas para superar obstáculos y enfrentar adversarios. Los escenarios incluyen locaciones reconocibles como Cat Jail y Robo-Time Industries, conocidas por quienes siguen la saga.

El equipo de desarrollo, Floor 84 Studio, ha señalado que la experiencia está pensada para jugarse tanto en modo individual como en cooperativo local, permitiendo la participación conjunta de padres, hijos y grupos de amigos. De esta manera, el juego busca reflejar el tono amistoso y el carácter inclusivo de los libros, alineándose con el público infantil y familiar de la obra original.

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Jugabilidad variada y estructura del juego

Dog Man: Bark in Action propone una experiencia diversa a lo largo de 60 niveles que combinan acción, humor y desafíos que requieren cooperación o el uso estratégico de las habilidades de cada personaje. Los jugadores deben enfrentarse a secuaces y jefes como el propio Dr. Scum, utilizando poderes especiales y trabajando en equipo para avanzar. Además, se incluyen desafíos contrarreloj y niveles de misterio, que aportan variedad y aumentan el valor de rejugabilidad del título.

El sistema de progresión permite recolectar objetos como engranajes, los cuales sirven para desbloquear dispositivos especiales, y madejas de lana, que facilitan la personalización a través de diferentes trajes y accesorios inspirados en la saga, como los trajes Scarlet Shredder y Cat Kid. Estos elementos fortalecen la relación con las historias originales y enriquecen la experiencia visual y lúdica.

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Cooperación y enfoque familiar en la jugabilidad

Un aspecto relevante es la inclusión del modo cooperativo local, que posibilita la participación de dos jugadores a la vez, cada uno controlando a diferentes Supa Buddies con características propias. Esta función responde a la demanda de juegos familiares aptos para couch co-op, promoviendo la colaboración y permitiendo la interacción sencilla entre niños y adultos.

Con diez personajes seleccionables y la opción de “llamar” a otros aliados del universo Dog Man durante la partida, se amplían las estrategias disponibles. Para muchas familias, la adaptación de esta serie reconocida por su mensaje positivo y humor sencillo representa una alternativa favorable frente a títulos con contenido menos apropiado para niños.

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Dog Man: Bark in Action, de Floor 84 Studio

Recepción y expectativas para el lanzamiento

El anuncio de Dog Man: Bark in Action ha generado gran interés en redes sociales y foros especializados, especialmente dentro de las comunidades que siguen la obra de Dav Pilkey. El lanzamiento simultáneo en las principales plataformas de consolas y PC facilita el acceso y elimina barreras para las familias con distintos dispositivos en casa.

Dog Man, que ya tuvo presencia previa en videojuegos con Mission Impawsible para Switch, se consolida como una franquicia capaz de trascender su origen en libros ilustrados para explorar otros medios de entretenimiento. Los responsables del desarrollo destacan que la accesibilidad, el enfoque en el juego cooperativo y el respeto por el universo gráfico y narrativo serán fundamentales para mantener el interés de los jugadores, que esperan conocer más detalles sobre la fecha exacta de estreno y posibles contenidos adicionales.

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