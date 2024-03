Children of the Sun: Devolver Digital confirma que el juego será lanzado en abril

Children of the Sun, de Devolver Digital.

Los proyectos independientes dentro de la industria gaming son los que proponen mayores novedades y nuevos enfoques a géneros ya agotados hasta el hartazgo. Bajo esta premisa se desarrolla Children of the Sun, el shooter estratégico que tiene como premisa utilizar una sola munición por nivel.

Según su página web oficial, “THE GIRL libra una guerra de una sola mujer contra THE CULT, derribando cultista tras cultista, bala tras bala, hasta alcanzar su verdadero objetivo: EL LÍDER”. En este juego de acción, contaremos con un rifle de francotirador y un solo proyectil para eliminar a nuestros enemigos, pero contaremos con la habilidad de guiar el disparo mediante telequinesis.

Entonces, será más que importante diagramar y formar una estrategia para poder superar los diferentes obstáculos que nos plantea el juego en búsqueda de nuestra venganza, con escenarios cada vez más difíciles y complicados. En el análisis del entorno, como también en ubicar a nuestros rivales, estará la clave del éxito para trazar una trayectoria ideal y así cumplir nuestro objetivo.

Su desarrollador, René Rother, bromeó en el día de ayer en su cuenta de X -ex Twitter- citando el tráiler del título: “Es un juego decente, la última vez que lo comprobé. Creo que deberías incluirlo en la lista de deseos y comprarlo el 9 de abril”.

Para quienes quieran anticiparse a su lanzamiento, pueden probar la demo gratuita de Children of the Sun que ya está disponible en Steam, mientras que el juego completo se lanzará el 9 de abril, para que podamos ayudar a THE GIRL en su búsqueda de justicia.