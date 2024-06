Kaiju No. 8 - © JAKDF 3rd Division © Naoya Matsumoto/SHUEISHA

Uno de los anime más populares de esta actual temporada es Kaiju No. 8. Esta adaptación de la obra de Naoya Matsumoto trae una historia de kaijus, pero con mezclas de comedia y drama adulto. Semana a semana, además, el anime se estrena con un doblaje latino en la plataforma de Crunchyroll, que cada vez trae más shows en nuestro idioma.

En esta ocasión, pudimos charlar con Omar Sánchez (Kafka Hibino), Armando Corona (Reno Ichikawa) y Karla Tovar (Kikoru Hinomiya), tres de los protagonistas de Kaiju No.8, para contarnos sobre su experiencia con la serie, cómo es doblar anime en español y más.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

Entrevistamos a Omar Sánchez, Armando Corona, Karla Tovar, actores del doblaje latino de Kaiju No. 8

—Bueno Omar, Armando, Karla primero muchísimas gracias por estos minutos para hablar de Kaiju No. 8, y ya para no perder tiempo y hablar de lo que nos compete en este caso, primero: ¿cómo conocieron el manga? ¿Ya lo conocían de antes, mejor dicho, sabían de esta historia? ¿Tienen algún familiar, algún amigo? ¿Cómo llegaron a Kaiju No. 8?

Armando Corona: —Como que esta historia me encanta. Bueno, es una cosa muy curiosa, porque yo hace dos años… Yo siempre he sido muy fan del anime de los mangas desde que tengo nueve años y yo siempre iba a comprarme mis mangas, todo eso. Y una vez fui a comprar mangas como siempre y veo que había uno nuevo que decía Kaiju No. 8 y dije “¿Qué es esto? Nunca lo había visto” y lo agarro, lo volteo a ver la historia que dice, como la sinopsis y digo “ah, pues se ve bien”, pero dije “es que no lo conozco” y dije “me voy a aventar”. Porque como decía kaiju, a mí me gustaban mucho el género de kaiju, como por ejemplo con Pacific Rim. Entonces dije “ok”, pero me pasó una cosa muy curiosa que dije “Número ocho hijo, los nuevos ya van en el ocho, no, ya no, mejor lo compro luego”. Y cuando regresé a mi casa dije “no, así se llamaba, no era el volumen”, entonces voy corriendo. “Sí lo quiero, sí lo quiero”. Y me lo compré y me fui leyendo. Y llevo así dos años leyéndolo.

Y justamente yo había dicho es que por ejemplo, que mi personaje es Reno Ichikawa, dije “este personaje me gusta”. Así veía otros, pero pues Reno, uno de mis favoritos. Y pues viene que me habla Luis Daniel, que es nuestro director y dice: “te quedaste con un personaje”. Y yo como “¿de qué?” “No te puedo decir más”. “Pero mándame una foto”. “Está bien, está bien”. Entonces dije “¿será?”. Y me puse a ver los animes que iban a salir y dije “ay no, no creo que sea Kaiju, sería rarísimo”. Y bueno, voy y justamente me encontré con Omar y me dice “¿No has grabado? Te va a gustar”. Y yo “ok”. Y voy y veo en la pantalla a que… Lo curioso es que no nos conocíamos, me dice “te va a gustar”, y yo “okey, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser?” Entro y veo en la pantalla ese bicho volador que se te mete en la boca y dije “no manches”. Y le digo al director “es Kaiju” y me dicen sí, saca el manga, “y tú vas a hacer este” y yo… Es un sueño hecho realidad de participar en Kaiju No. 8. Es… bueno, ya.

Karla Tovar: —Es que es la manera en la que la cuenta la hace unos días y fue así, es la mejor historia que he escuchado. Yo no conocía a Kaiju, yo solo me acuerdo que justamente como antes de empezar a grabar yo estaba en una temporada muy, muy baja de trabajo, así que no había nada. Yo estaba pensando, no sé. Meterme a trabajar a una tienda de perfumes o a lo que fuera y de repente, en lo que iba camino a mi casa me escribe Luis Daniel. Y fue así de “Karla te quedaste con un personaje”. Yo así de “pero ¿con cuál? Si yo no me hice prueba”. “Pues vas a verlo”. Y okey. Y ya llego, veo el personaje y dije “wow, esto está entretenido” porque son cosas que me quedan a mí, porque es lo que me suelen dar y está muy padre, es algo que me gusta porque son las niñas mimadas, son las niñas fresas que se sienten y son la gran cosa. Y es muy curioso porque justamente saliendo de la serie pasó un amigo por mí y me dijo “¿te das cuenta que le atiné?” Y yo así de “¿a que le atinaste?”. Y es que ese amigo es súper fan de los videojuegos y me dijo “es que me acuerdo que una vez estaba jugando y vi un personaje que se llama Rachel Alucard. Buscalo”. Y yo así de “¿por qué?” “Porque ese personaje es Kikoru, pero en vampiro” y yo así de “y sí, fue así de siempre supe que te iban a dar una niña de dos sujetados y sangrona”, así que ahí está.

Kaiju No. 8 - © JAKDF 3rd Division © Naoya Matsumoto/SHUEISHA

—Y en tu caso Omar también interpretando a este personaje principal que es Kafka, que es una persona ya un poco más entrada en años. Un poco más maduro, que vio como no pudo cumplir su sueño hace ya 32, como me pasa a mí también, pero como dijo recién Armando que se transforma en un Kaiju. Y es muy gracioso y muy ocurrente cómo él actúa, cómo se lleva con este nuevo descubrimiento propio. ¿Cómo te sentiste dándole tu voz a estos momentos tan hilarantes, tan divertidos que tiene Kafka como personaje principal?

Omar Sánchez: —Pues fue… La verdad, ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy también de autodescubrimiento, porque les he platicado y me han platicado también varias personas que me conocen y han visto el anime, que ven la personalidad mía y la de Kafka y somos muy parecidos. Entonces hay algunos fans que se han acercado a mí, y me han dicho “oye, es que no sé que tienes, pero siento que te pareces a Kafka físicamente o algo así”. Y luego subo una historias, no sé, cocinando y dicen “siento que eso es lo que haría Kafka en ese momento”. Entonces pues hemos estado descubriendo mucho la parte como cómica de Kafka y la parte seria, y pues de la verdad es que sí se parece mucho a mi vida cotidiana. Yo soy muy muy parecido a Kafka.

—La verdad que son personajes increíbles y le quiero preguntar a Armando también que él hace de Ichikawa, que en este caso es un rol co-protagónico que acompaña a Kafka, esta dupla, este dúo. Pero también siendo tan chico, participaste en producciones muy importantes como Demon Slayer y Jujutsu Kaisen. Ahora, ¿cómo llegaste o por qué decidiste entrar en este mundo del doblaje? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Y mientras, como segunda pregunta así dejo pensar a los chicos, ¿Qué personaje les gustaría interpretar en el mundo del anime, del cine, los videojuegos que todavía no pudieron o cuál es su favorito?

Armando Corona: —Bueno, pues primero cómo entré a doblaje. Yo desde niño me llevaban a castings, pero de tele para salir en comerciales, en novelas. De hecho hay una novela que tengo grabada en la que soy un niño que se contagia de una enfermedad y a mi no me avisan, me dicen “este niño está muy enfermo”. Y yo “no”. “Corte, ¿qué es eso?” No me avisan. Entonces empecé a hacer castings así en general, de tele y también de doblaje. Pero una vez me tocó hacer uno de tele que no me gustó tanto porque como yo era extra, yo no tenía mi remolque ni nada. No, yo estaba ahí nada más tirado y de cuatro años. Yo dije “yo no quiero esto, me tratan muy feo porque era extra y pues de cuatro años”. Entonces dije “mejor doblaje” y empecé a ir a pruebas, este tipo de cosas, y yo ya no sabía qué estaba pasando. Yo sólo sabía que tenía que hacerlo como el que estaba en la tele, pero ya fui creciendo y dije “yo no quiero hacer esto, yo quiero ser chef.”

Pero cuando… Yo siempre he sido alguien que me gusta ver muchas películas y series. Y cuando me di cuenta de que haciendo esto podía hacer sentir a las personas como yo me sentía, dije “no, yo quiero hacer esto, pero bien”. Entonces me fui entrenando mucho con los directores, con los actores, me dieron consejos, los sufrí bastante. Luego me decían “Este personaje no te lo hubiera puesto en mil años”. Y yo “okey”, pero esas cosas te van forjando y pues la verdad es una emoción muy grande porque soy muy fan de este tipo de cosas y por ejemplo en Demon Slayer, dije “wow”. Y Jujutsu Kaisen. Todas estas oportunidades que he tenido y justamente Kaiju, como soy tan fan, así me emociono mucho. Entonces puedo decir que para los pocos años que tengo yo creo que esta vida no la cambiaría por nada, ni si todas mis decisiones no las cambiaría por nada, porque no quisiera otro resultado que no fuera este en el que estoy ahorita. Y pues ahora un personaje que me gustaría, pues tengo varios, pero hay.

Kaiju No. 8 - © JAKDF 3rd Division © Naoya Matsumoto/SHUEISHA

—Elegimos alguno, a ver cuál puede ser.

Armando Corona: —Uy, es que por ejemplo me gustan mucho los superhéroes, pero me voy a ir con un anime que también es de mis favoritos. Bueno, voy a mencionar dos, no me importa. De Dr. Stone, que me gusta mucho un personaje que se llama Joel Gear, que es un relojero. No sale mucho, pero a mí me gusta porque he leído el manga y dije “así, interesante, ese”. Y pues, yo soy un gran JoJo fan, entonces pues la verdad, lo que fuera de JoJo, la verdad. Y pues yo creo que serán los personajes como el que más tengo en mente.

—Bueno, perfecto, ya anotados entonces lo de Armando y bueno Karla, ¿cuál puede ser que tengas ganas y estés dando vuelta?

Karla Tovar: —Es que es muy curioso porque las cosas que me han llegado son cosas que yo digo “no sé cómo llegué, pero me encanta”. A mí son cosas que me sorprenden porque me acuerdo que justamente cuando se estaba grabando la serie de She Hulk, que era donde yo quería estar, pero yo no trabajaba en esa empresa, pero justamente en cuanto grabaron eso llega la Casa del Dragón y ahí me tocó, y yo así de cómo “llegué aquí con Parque Jurásico, con la de Across the Spider-Verse”. Son cosas de los años, son cosas que de repente llegan y digo “ya no sé ni siquiera qué puedo pedir”, porque de repente las cosas llegan. Siento que hay uno que sí me hubiera gustado, pero creo que ya voy a alcanzar porque seguramente ya está más hecho, que es Abby de la nueva temporada de The Last of Us, pero aún así que llegue lo que llegue porque en serio, son cosas que nunca esperas, pero siempre se agradecen. Es increíble de repente saber que estás en esto.

—Karla, ¿quién te dice sino un próximo videojuego de The Last of Us? ¿Y Omar, vos por dónde te gustaría decirlo en un futuro? Por qué no, “quiero hacer este personaje”.

Omar Sánchez: —Más o menos me ha pasado algo muy parecido a Karla y Armando, que he llegado a lugares en donde, pues por casualidad me han tocado participar en proyectos. Por casualidad me ha tocado participar en más de 50 animes, pero siempre con personajes secundarios o voces adicionales o así. Entonces estaba haciendo cuentas. El otro día dije “no, desde 2012 más o menos me tocó participar en Inuyasha, en Los Caballeros del Zodíaco” y tienen muchísimos animes de Crunchyroll, y está bien curioso porque muchas personas entran al doblaje queriendo hacer anime. Yo la verdad es que no conocía mucho de este mundo y ya después de haber participado en varios animes fue que me empecé a interesar.

Entonces hay uno en particular que sí veía de niño y que no sabía que era un anime que es Dragon Ball y siempre quería un personaje en Dragon Ball. Entonces ojalá que algún día se dé. También recientemente… Bueno, también me ha tocado participar en muchos videojuegos, pero hay uno también que me gustaría mucho, que va a ser una película ahora que se llama Borderlands. Y bueno, la verdad es que sí me visualizo, no sé si ya se dobló, pero ojalá que no digan que no, pero es una película que se viene y que me gustaría participar ahí. Ah, y hay un personaje en particular que siempre me ha llamado mucho la atención, que también es de la Casa del Dragón, bueno, más bien del universo de Juego de Tronos, que es Jon Snow. Siempre me he sentido muy, muy identificado con esta melancolía que tiene el personaje en algún sentido. Y entonces pues me gustaría poder poder hacer algo así también en algún momento.

Kaiju No. 8 - © JAKDF 3rd Division © Naoya Matsumoto/SHUEISHA

—Omar quién te dice que Jon Snow en una serie animada, en una continuación, en otro papel, van a hacer tal vez. Y Dragon Ball, ¿qué personaje, si tenés alguno en particular?

Omar Sánchez: —Es que como la mayoría de los personajes ya están doblados, me gustaría más bien que llegara como un nuevo Jiren, un nuevo enemigo o algo así, algo de gracia muy especial.

—Está bien un villano así, un contrincante. Fuerte.

Omar Sánchez: —Uno de esos villanos que después se vuelven amigos.

—Perfecto. Y ahora ya me contestaron los que sí son de ver anime, cómo llegaron, les pregunto sus reacciones con los típicos gritos japoneses, las muecas, la parte que tienen de expresarse, que tal vez en nuestra lengua latina son medio difíciles de adaptar. ¿Cómo se llevan con eso? ¿Se divierten mucho grabándolo detrás de escena?

Armando Corona: —Es muy divertido, porque justamente como que en este lado del mundo es medio raro pasar los gritos así de “oh”, entonces pues dices: “Ay dios, cómo hago que esto suene natural, ¿no?” Entonces, pues, por ejemplo, justamente a mi personaje que le grita mucho a Kafka este, pues digo “a ver, imaginémonos” yo me imagino cómo le gritan mis amigos, porque igual los ando regañando a todos, porque todos andan yendo de un lado al otro. Les digo “no, no hagan eso estamos en público”. Entonces digo “a ver, ¿a mi mejor amigo cómo le grito?”. Entonces, como que va saliendo. “Kafka, ¿qué estás haciendo?” Entonces pues yo creo que nada más visualizo a mis amigos y digo cómo regañaría a estos tipos.

Karla Tovar: —Conmigo creo que es este… Les tengo mucho cariño a todas esas reacciones, a los gritos, a todo, porque tienen una historia muy importante para mí. Y es que justamente mi primer llamado que tuve con uno de mis directores favoritos, a quien quiero muchísimo y espero que quizás él me considere como una persona cercana, una amiga, es Víctor Ugarte. Y él de repente un día me dio un llamado muy random. Fue así de “¿sabes hacer ruidos de hámster?” y yo así que “no sé, no sé, no sé si me salen”. Yo no sabía ni qué. Y no fue un hámster, fue en Boruto, pero es lo que me enseñó. Porque yo nada más hacía los ruiditos y fue así de “no, piensa que incluso con los ruiditos, con las reacciones, con todo eso, quieres decir algo sin que tu tengas palabras para decirlo. Lo tienes que expresar con los ruidos.” Y es por eso que empecé a entender el sentido de todo eso. Y me gusta porque no solo lo aprendí de una persona a quien quiero muchísimo, sino que también siento que puedo compartir con el personaje cómo se escucha y en español esto que estoy queriendo decir.

Omar Sánchez: —Bueno mi relación con las reacciones es algo, algo muy, muy especial. Creo, por ejemplo… Bueno, algo que se me vino a la mente en cuanto hiciste la pregunta fue que por ejemplo en un día de trabajo, sobre todo cuando hay una temporada en donde se doblan muchos animes y que te toca hacer ambientes, hacer un personaje fijo, después hacer un un par de personajes en otro anime de las 08:00 a las 4:00 de la tarde. Luego te vas en el metro a tu casa y la gente se te queda viendo raro. Cuando pasan en el metro te empujan y tú entonces ya como que se te queda involuntariamente el estar haciendo estas cosas, ¿no? Y particularmente creo que es bueno el transmitir. Me gusta mucho transmitir estas emociones tropicalizadas, como lo haríamos nosotros en vez de hacer un “oh”, hacer un “oye”. O sea, algo como más natural, más que yo sienta, pero al mismo tiempo me gusta como respetar mucho el original y eso creo que le da una apertura al mundo oriental o al mundo de los animes aquí a Latinoamérica.

Kaiju No. 8 - © JAKDF 3rd Division © Naoya Matsumoto/SHUEISHA

—Perfecto. Para cerrar, la verdad es que les agradezco un montón todo este tiempo, la pasé espectacular, y les quiero preguntar qué fue lo que más le gustó de participar y ser parte de estas voces de Kaiju No. 8 que viene para llevarse todo puesto en Latinoamérica como también en todas partes del mundo.

Armando Corona: —Pues así sencillamente lo que más me gustó es en sí estar en esta serie y con uno de mis personajes favoritos. Yo creo que ya con eso yo puedo decir que eso es lo que más me ha gustado, sobre todo tener un elenco tan bonito que son muy bonitos amigos. Yo los quiero mucho.

Karla Tovar: —Lo mismo digo porque son amigos que he conocido desde hace años. A Omar lo conozco desde hace años. Acá también. A Armando lo estoy conociendo, pero entonces eso es lo que me gano.

Omar Sánchez: —Sí, en primer lugar también está esta unión, esta hermandad que estamos haciendo y en segundo lugar la comedia. Yo vivo para hacer comedia y eso es lo que más me gusta siempre y creo que esto es algo que nos deja explotarlo muy bien.

—Chicos, muchísimas gracias, buen año y ojalá nos podamos ver dentro de muy pronto.