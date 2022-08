Los hombres homosexuales pueden combatir la viruela del mono cambiando el modo en que tienen relaciones

Muchos hombres gays tuvieron que pausar sus vidas sexuales por la llegada de la viruela del mono, para evitar el riesgo de exposición.

En marzo de 1983, el escritor y activista Larry Kramer publicó un artículo legendario en The New York Native titulada “1.112 y contando”, una escalofriante referencia al recuento de casos de sida en Estados Unidos dos años después de la plaga.

“Si este artículo no te asusta, estamos en un verdadero problema”, escribió Kramer. Exigió que sus compañeros homosexuales se enfrentaran al establishment político que los observaba morir, impasible. Pero también reprendió a los hombres homosexuales que se resistieron a las llamadas para modificar sus propios comportamientos sexuales para prevenir la propagación del sida .

Hoy, frente al creciente brote de viruela del mono, los hombres homosexuales y bisexuales, entre los cuales se han producido casi todos los 9.492 diagnósticos en Estados Unidos, se encuentran en una encrucijada similar. Un virus que se transmite abrumadoramente a través del contacto sexual entre hombres está causando un gran sufrimiento. Y aunque los líderes de la salud pública ahora apoyan con firmeza a los hombres homosexuales, todavía no brindan prevención y tratamiento oportunos, y a menudo se equivocan en los mensajes.

Durante la crisis del sida, los hombres homosexuales no pudieron esperar al gobierno. Del mismo modo, necesitamos cambiar nuestro comportamiento sexual ahora. Debemos hacer esto como un acto de empoderamiento para protegernos.

Hasta el momento en que, con suerte, la viruela del mono disminuya, esto puede y debe significar reducir el número de parejas, saltarse las fiestas sexuales , practicar la monogamia e incluso abstenerse.

Scott Wiener, senador demócrata del estado de California, pidió en un mitín que el gobierno federal responda rápidamente al brote de viruela del mono. (Marlena Sloss/The Washington Post)

Los hombres homosexuales tienen una increíble historia de soluciones de salud pública de cosecha propia. A principios de la década de 1980, los activistas homosexuales lanzaron un movimiento a favor del sexo más seguro que (a menudo de forma polémica) se enfrentó a la embriagadora liberación posterior a Stonewall de la década anterior. En última instancia, el impulso ayudó a reducir drásticamente la toma de riesgos sexuales. En consecuencia, la transmisión del VIH se redujo entre los hombres homosexuales.

En décadas más recientes, la fatiga del sexo más seguro, junto con la llegada de tratamientos efectivos contra el VIH y la píldora de prevención PrEP, han llevado a los hombres homosexuales a un cambio general hacia prácticas de mayor riesgo. El auge de las aplicaciones de conexión ha impulsado aún más un renacimiento de la liberación sexual entre muchos, que se han quedado atónitos desde que la viruela del mono reconectó repentinamente el sexo con el terror asociado a un virus.

Los hombres homosexuales que han buscado en el gobierno respuestas sobre cómo hacer frente a esta nueva realidad aterradora se han encontrado con un establishment en la salud pública que a menudo parece más temeroso de sus respuestas a los mensajes de prevención de la viruela del mono que del virus en sí.

Muchos funcionarios se han negado a hacer declaraciones claras sobre cómo el público puede protegerse mejor. Crucialmente, a menudo no han logrado comunicar las teorías científicas emergentes de que si los hombres evitan el sexo anal, o tal vez usan un preservativo durante las relaciones sexuales, al menos podrían limitar algunos de los síntomas más devastadores de la viruela del mono, incluida la proctitis severa.

Los funcionarios del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), incluido el nuevo adjunto de viruela del mono de la Casa Blanca, Demetre Daskalakis, con frecuencia minimizan el papel central que juega el sexo entre hombres en la transmisión de la viruela del mono y enfatizan demasiado los casos poco comunes que se transmiten por otros medios. La agencia ni siquiera se atreve a usar las palabras “gay” u “hombres” en sus materiales de sexo más seguro sobre este virus.

Esta renuencia está impulsada por una creencia arraigada en que decirles a los hombres homosexuales que modifiquen sus prácticas sexuales es intrínsecamente homofóbico o estigmatizante. La noción es comprende en parte: reconoce que tales demandas podrían resultar contraproducentes, dada la resistencia demasiado humana a que se les diga qué hacer en asuntos privados, especialmente dentro de una comunidad cuya vida sexual tiene un historial de criminalización. También reconoce que las políticas y el sentimiento anti-LGBTQ (incluidos los ataques impulsados por la viruela del mono) están en aumento , y que un segmento del país todavía utiliza las normas sexuales de los hombres homosexuales para justificar la discriminación.

En Nueva York ya hubo protestas para pedir más acciones gubernamentales contra la propagación de la viruela del mono. (Jeenah Moon/Getty Images)

Sin embargo, este pensamiento también patrocina a los hombres homosexuales como adolescentes perennes decididos a desafiar cualquier asomo de paternalismo sin importar el costo para ellos o para la comunidad en general.

Así como merecíamos conocer nuestra parte desproporcionada del recuento de caso s de viruela del mono al comienzo de este brote, merecemos el mejor consejo del gobierno sobre cómo protegernos ahora. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados hasta que los funcionarios públicos también se den cuenta de eso.

De manera tranquilizadora, muchos estadounidenses homosexuales ya están entrando en acción. Algunos han seguido los pasos de los activistas contra el sida y han publicado guías de reducción de daños sexuales. En Instagram circulan coloridas infografías sobre sexo más seguro. Y la evidencia anecdótica sugiere que muchos hombres homosexuales ya han cambiado sus prácticas íntimas para mitigar el riesgo de contraer este virus .

Más evidencia esperanzadora de lo que es posible proviene de Europa. Los expertos han teorizado que los cambios en el comportamiento sexual podrían ser una de las razones por las que la curva de viruela del mono en Gran Bretaña se ha aplanado. Esa podría ser nuestra realidad pronto si hacemos lo que sea necesario hoy.

Si el cascarrabias Kramer estuviera vivo para ver esta crisis, seguramente golpearía sus puños y exigiría que hiciéramos más. Lo haría solo porque tenía a sus hermanos homosexuales en la más alta estima y sabía de lo que éramos capaces.

Como escribió al final de su artículo sobre nativos de Nueva York: “Los hombres homosexuales son las personas más fuertes y duras que conozco”. Démosle la razón.

Benjamin Ryan ha cubierto enfermedades infecciosas y salud LGBT+ durante dos décadas. Contribuye con The New York Times, NBC News, The Guardian y la Fundación Thomson Reuters.

