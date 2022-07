Era uno de los policías gays más reverenciados. Su arresto por delitos sexuales shockea a Estados Unidos

Brett Parson (derecha) era uno de los policías más respetados en la capital estadounidense gracias a su trabajo con la comunidad LGBT+ (Carol Guzy para The Washington Post)

Había colocado las esposas a cientos de personas como oficial de policía de Washington D.C., pero ahora las propias manos de Brett Parson estaban siendo puestas detrás de su espalda. “Ya les aviso, muchachos, que hasta que hable con un abogado no hablaré con nadie”, dijo Parson. La policía en Boca Raton, Florida, lo guió hacia su patrulla mientras las cámaras en su cuerpo registraban el encuentro. “Creo que sé exactamente de qué se trata esto. Es por una orden de arresto, ¿verdad?” lanzó Parson. “Nueva ¿Probablemente emitido esta mañana?”. “Sí”, respondió un oficial.

Estaban afuera del condominio donde vivían los padres de Parson. Se había quedado con ellos para ayudar a su padre a recuperarse de una cirugía. En esa mañana de febrero de este año, había sacado la basura, sin saber que los detectives lo estaban esperando afuera. Le pidieron las llaves del descapotable rojo de su padre. Le pidieron que entregara su teléfono. Parson, de 53 años, les indicó que no registrarían nada sin una orden judicial. “Sé lo que estás buscando”, dijo.

Alrededor de las 12:30 a. m. de la noche anterior, Parson había sido detenido por oficiales de Coconut Creek, quienes lo habían visto conduciendo el descapotable rojo cerca de un tranquilo parque de oficinas a 20 minutos de distancia. La policía informó que vieron cómo el convertible seguía a un sedán gris hacia un estacionamiento. Ambos autos dieron vuelta en U y regresaron a la carretera. Luego, el sedán gris se detuvo en un área cercada con un campo vacío y una torre de Comcast. La puerta, que debería haber estado cerrada, estaba abierta. ¿Qué estaban haciendo estos conductores allí en medio de la noche? Los oficiales detuvieron ambos autos.

Parson les dijo que estaban equivocados. No estaba siguiendo al sedán gris. Estaba perdido y buscando la Interestatal 95. “Soy un policía de DC”, dijo. En realidad, se había retirado y era un oficial de reserva hace dos años. Lo dejaron irse. Luego fueron a hablar con el conductor del sedán gris.

La ventanilla bajó para revelar a un chico blanco delgado. Dijo que se había detenido para enviarle un mensaje de texto a un amigo. El oficial le dijo al niño que no le creía. En su informe, describió lo que hizo a continuación el adolescente, que resultó tener 16 años. “Bajó la cabeza, respiró hondo y dijo que conoció al tipo que lo seguía por Internet y que se habían reunido para tener sexo. "

El adolescente comenzó a contarles a los oficiales la historia que repetiría al menos tres veces esa noche, incluso en el centro de tratamiento de agresiones sexuales al que lo llevaron después de que llamaron a sus padres.

Había conocido a Parson en Growlr, una aplicación de citas para hombres gays que requiere que los usuarios tengan 18 años. Mintió sobre su cumpleaños para usar la aplicación, alegando que tenía era mayor de edad. Dijo que él y Parson intercambiaron sexo oral en el estacionamiento de una guardería.

Dijo que sabía que Parson solía ser oficial de policía. Lo que no sabía era que Parson no era un policía cualquiera. El hombre que acababa de irse era conocido a nivel nacional e internacional como un pionero de los derechos de los gays en la Policía. En la capital de la nación, Parson construyó una galardonada unidad de enlace que investigó crímenes de odio, se alió con activistas y marchó en los desfiles del Orgullo, revolucionando lentamente la relación entre la policía y la comunidad LGBT+ de la ciudad. La gente lo veía en todas partes: clubes de baile y clubes de lectura, junto a la cama del hospital y funerarias, audiencias judiciales a primera hora de la mañana y disputas domésticas a altas horas de la noche.

La guía del Orgullo de la ciudad de 2019 llamó a Parson una “leyenda viviente”. El Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, Amnistía Internacional, el Southern Poverty Law Center y otros departamentos de Policía confiaron en su experiencia. Ahora, iba a ir a la cárcel. La orden de arresto enumeraba dos cargos de actividad sexual ilegal. Si es declarado culpable, podría enfrentar una sentencia de prisión y estar registrado de por vida como un delincuente sexual. Según la ley de Florida, afirmar que se le engañó sobre la edad de una víctima no puede usarse como defensa legal.

El arresto de Parson sorprendió a las legiones de personas que lo admiraban, dejándolos con preguntas sobre qué sucedió exactamente y si representó algún tipo de error o una traición grave de su parte. Meses después, siguen sin respuestas. El caso, que depende en gran medida del involucramiento de un joven de 16 años identificado solo por sus iniciales, avanza lentamente. Pasarán meses, y posiblemente años, antes de que un juez o jurado determine el destino de Parson.

Mientras el ex teniente espera que se decida su futuro, quienes durante tanto tiempo depositaron su confianza en él repasan su pasado. Esta historia se basa en registros públicos y entrevistas con más de tres docenas de personas cuyas vidas y trabajo influyó Parson durante su carrera de 26 años. Parson, quien se declaró inocente de los cargos, no respondió a las reiteradas solicitudes de entrevista.

En la mañana de su arresto el 12 de febrero, Parson recordaba con frecuencia a los oficiales que lo detuvieron que él también era policía. Comentó sobre su equipo, mencionó que estaba programado para enseñar en la Academia Nacional del FBI, reflexionó sobre cuál sería su enfoque para este tipo de orden judicial y bromeó sobre su propia historia de meter a hombres grandes en asientos traseros estrechos.

“Con todo el respeto, sabemos quién es usted, señor”, le informó un oficial. “Sus credenciales no importan... No tiene nada que ver con cómo se está manejando esto”. “Entiendo”, dijo Parson. Les agradeció por ser atentos. Confiscaron su Glock 26 cargada, les explicaron a sus padres lo que estaba pasando y cerraron la puerta de la patrulla. “M*****”, dijo Parson, “es extraño estar de este lado”.

Una carrera marcada por éxitos y controversias

La reputación de Parson como héroe gay comenzó con un escándalo. En Washington, D.C., a fines de la década de 1990, mientras Parson estaba construyendo una carrera en investigaciones de narcóticos, otro oficial se apostaba frente a un club gay en el sureste de Washington. Estaba atento a los hombres que salían del club con anillos de boda o subían a autos con asientos para bebés. Anotó sus matrículas, encontró su información de contacto y los llamó. Pague $ 10,000, dijo, o los expondrá a sus esposas y empleadores.

El esquema se conocía como “temblor de hadas”. Eventualmente condujo a una investigación del FBI, una sentencia de prisión de casi dos años para el oficial y la renuncia del jefe de policía. Para aquellos en la comunidad LGBT+, la extorsión fue solo el último ejemplo de maltrato por parte de una fuerza policial con un historial de décadas de atacar a personas queer vulnerables.

“Había una desconfianza general”, recuerda Peter Newsham, quien luego se convirtió en jefe de policía. “Estaba la sensación de que no podían llamar a la policía y asegurarse de que el oficial de policía que llamó a la puerta los trataría con dignidad”. El jefe instalado después del escándalo, Charles Ramsey, vio una solución a ese problema: reforzar y ampliar una Unidad de Enlace de Gays y Lesbianas recién formada. Parson, entonces de unos 30 años, había estado fuera del clóset desde que se unió a la fuerza. Había crecido en el área y, después de trabajar como árbitro de la Liga Nacional de Hockey, se convirtió en oficial de policía en 1994. No quería el trabajo como jefe de la unidad. Pero Ramsey, según contó Parson, no le dio otra opción.

Parson durante una capacitación para la Policía de Washington DC en el 2019 (Michael E. Miller para The Washington Post).

“Llevaba ropa de civil, conducía un automóvil encubierto, me dejaba crecer el cabello, usaba mi arma en el tobillo, saltaba sobre traficantes de drogas y los acusaba de casos de homicidio. Fue el trabajo de mi vida”, dijo Parson. “Tenía mucho, mucho miedo de que mi reputación cambiara de ser un buen policía que resulta ser gay, a ser un policía gay que solía ser un buen policía”.

En cambio, se hizo famoso por profesionalizar la unidad, equilibrando un enfoque de orden público con lo que entonces era una idea relativamente nueva: la verdadera policía comunitaria. En lugar de asaltar clubes gay, Parson y los cinco a 15 miembros de su unidad se anunciaban por el altavoz, luego caminaban, se presentaban y repartían imanes de nevera con su número de teléfono. El número fue la solución para aquellos en la comunidad que necesitaban ayuda, pero estaban preocupados por las repercusiones de llamar al 911: un hombre gay que sufría abuso doméstico por parte de su pareja o una mujer transgénero que quería denunciar un crimen de odio.

“Hoy en día, no se aprecia lo revolucionario e innovador que fue”, dijo Kurt Vorndran, quien sirvió en la Junta de Quejas contra la Policía de Washington, D.C. durante 15 años. “Aquellos de nosotros que éramos activistas en ese momento quedamos impresionados. Y Brett, su personalidad, su habilidad y su profesionalismo fue un factor importante en todo esto”.

Tres años después de que Parson asumiera el cargo, la unidad ganó un premio al servicio distinguido de la Alianza de Activistas Gays y Lesbianas de la ciudad, una organización formada en parte para protestar contra la discriminación por parte de las fuerzas del orden. El pionero de los derechos LGBT+ Frank Kameny, quien se convirtió en un ícono nacional después de que lo despidieran de su trabajo por su sexualidad, entregó el premio a Parson. “La policía ya no es nuestro enemigo”, declaró Kameny.

Con el tiempo, la unidad y la comunidad LGBT+ trabajaron en conjunto para ayudar al departamento a resolver crímenes, incluidos los asesinatos de varias mujeres transgénero en la ciudad. “[Brett] me llamaba, no importaba qué hora de la mañana era”, recuerda Earline Budd, una histórica activista de las comunidades de personas transgénero y trabajadoras sexuales de la ciudad. “Me despertaba y me decía, Sra. Budd, estamos en la escena de un doble homicidio”.

Budd ayudaría a identificar a las víctimas, luego vería a Parson en todos los funerales y funerales que siguieron, y en todas las reuniones comunitarias para detener el próximo acto de violencia. Aunque Parson hizo temporadas en otras partes del departamento, regresó una y otra vez a lo que pasó a llamarse Unidad de Enlace LGBT+, y finalmente supervisó toda la Rama de Enlace Especial del departamento. Entrenó a los reclutas, volvió a capacitar a los veteranos y consultó con departamentos de todo el país que intentaban replicar lo que había construido.

“Me hizo sentir segura”, dijo Kisha Allure, quien trabaja en servicios para víctimas en Casa Ruby, un centro de apoyo LGBT+ en la ciudad. Pero ella sabía que eso no era cierto para todos. Cuando Parson ingresó a un grupo de apoyo sin previo aviso, vio la inquietud en los ojos de las mujeres transgénero, especialmente las mujeres de color, al conocerlo por primera vez. Para muchos, parecía una versión televisiva de un policía: blanco y masculino, grande y fornido, siempre armado y siempre de uniforme. Parson se jactó de que, en una fuerza policial con pocos policías abiertamente homosexuales, su imponente figura le ganó el respeto.

“Mido 1,82, peso alrededor de 133 kg., tengo experiencia en atletismo profesional y hockey sobre hielo; no hay mucha gente haciendo fila para joder conmigo”, dijo a un entrevistador de podcast en 2021. Lo que algunos tomaron como Parson directo y autoritario, otros lo vieron como arrogante y agresivo. “Ejerció su poder. En algunos casos, lo usó para detener el odio, el daño y la muerte en nuestra comunidad, incluso cuando no era popular hacerlo”, dijo June Crenshaw, directora de la Fundación Wanda Alston. “Pero es difícil apagar ese poder”.

Parson estaba furioso en 2017 cuando, luego de las protestas por la participación de la policía en el desfile anual del Orgullo de la ciudad, se le pidió a la Unidad de Enlace LGBT+ que no marchara. Se enojó tanto durante una reunión con los organizadores que Sheila Alexander-Reid, la directora de asuntos LGBT+ del alcalde, tuvo que calmarlo. “Le dolió que su propia comunidad tuviera el descaro de pedirle que no fuera parte del desfile después de todo lo que había hecho”, recordó Alexander-Reid.

Parson aceptó a regañadientes un compromiso: él y sus oficiales usarían remera de la policía de Washington, D.C., en lugar de uniformes completos. Pero para 2019, ignoraba la nueva política y marchaba nuevamente en uniforme por la ruta del desfile. Esa misma semana, cuando se les pidió a otros miembros de su unidad que abandonaran un evento del Orgullo Latinx, Parson regresó con ellos 30 minutos después. Tomó el micrófono y pronunció un discurso.

“Simplemente caminó por el pasillo de la iglesia, armado, este hombre blanco [cisgénero], todo molesto porque alguien le dijo a su gente que no estuviera allí”, recordó Nancy Cañas, quien organizó el evento. Algunos de los compañeros oficiales de Parson, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios, dijeron que estaban al tanto de las preocupaciones sobre su comportamiento.

Parson fue un pionero en acercar a la Policía con la comunidad LGBT+ y buscar que ésta les pierda el miedo. (Astrid Riecken/Washington Post)

Un informe de investigación de la Oficina de Quejas contra la Policía describe una noche en 2006 cuando Parson estaba monitoreando una concurrida calle de la ciudad. Un taxista no se detuvo correctamente junto a la acera. La solución de Parson: abrir la puerta, agarrar al conductor por la camisa y sacarlo del vehículo. Parson tomó el taxi y lo condujo calle abajo. “No puedes hacer eso”, le dijeron los pasajeros varados del taxi. De acuerdo con la denuncia, Parson respondió: “Cierra la boca, p***, ¡no sabes de lo que estás hablando!”.

Parson negó haber usado lenguaje obsceno. Pero cuando los investigadores le preguntaron acerca de sacar al conductor de su taxi, Parson respondió que lo había hecho en “cientos de ocasiones”. El investigador descubrió que Parson se había involucrado en acoso y uso de fuerza excesiva o innecesaria. Su castigo, dijo un portavoz de la policía de la ciudad, fue una carta en su expediente personal.

En otra noche, dos años después, Parson se detuvo en el club nocturno Town Danceboutique, donde docenas de personas estaban en fila para ingresar a lo que se anunciaba como “la fiesta del Orgullo más grande de DC”. Según una declaración que dio después de que lo demandaron por su comportamiento esa noche, planeaba repartir imanes. En cambio, persiguió a una mujer que parecía estar metiéndose algo en la boca. Una vez que la detuvo a ella y a sus amigos, vio a un joven blanco que se alejaba de la misma zona.

“Hola socio, ven conmigo por un segundo”, dijo Parson, según su declaración de 2009. “¿Qué hice?” respondió el hombre mientras seguía caminando. Parson lo agarró del brazo. El hombre lo tiró lejos. Parson lo agarró con más fuerza, se dio la vuelta y lo arrojó a través de una ventana de vidrio.

La explicación de Parson fue que estaba tratando de inmovilizar al hombre contra una pared de ladrillos y falló. El hombre, que se negó a comentar porque no quería volver a recordar esa noche, estaba agachado en posición fetal. Estaba cubierto de vidrios rotos y sangraba por la cabeza. Parson todavía estaba tratando de ponerle las esposas. “Le grité una y otra vez, ‘Deja de resistirte, pon tus brazos detrás de tu espalda’”, declaró Parson en la declaración. “La multitud me está gritando. No puedo escucharlo, pero él está gritando y yo, eventualmente, uso mi peso para empujar el peso de mi cuerpo sobre él”. Parson acusó al hombre de agredir a un oficial de policía.

Después de un viaje al hospital y una noche en la cárcel, se retiraron los cargos. Los registros muestran que la ciudad resolvió el caso por $17,500. Pero aún no está claro si Parson fue sancionado por este incidente, y si hay otros incidentes de uso de la fuerza en su historial. La Policía de Washington, D.C. se negaron a divulgar el historial disciplinario de Parson o responder preguntas al respecto, citando el derecho a la privacidad del ex teniente. El departamento despidió a Parson de su fuerza de reserva después de su arresto en Florida. Un portavoz dijo que Parson no está bajo investigación en Washington y que no hay nada en su registro que sugiera que tuvo contacto inapropiado con alguien en la ciudad.

A medida que la policía manejaba internamente los casos de uso de la fuerza de Parson, su perfil fuera de la ciudad creció. Organizó y asistió a conferencias internacionales de policías LGBT+. Protagonizó un video de capacitación del Departamento de Justicia sobre cómo la policía debe tratar a la comunidad transgénero. Viajó a Vietnam y Filipinas para el Departamento de Estado.

Eventualmente, dijeron quienes estaban familiarizados con su decisión, se dio cuenta de que podía ganar mucho más dinero fuera del departamento que los $121,000 que muestran los registros que ganaba anualmente como teniente. Parson se jubiló en febrero de 2020 para iniciar su propia firma de consultoría.

A raíz del asesinato de George Floyd por parte de un oficial de policía de Minneapolis, comenzó a viajar por todo el país para capacitar a la policía sobre cómo intervenir cuando un compañero oficial usa fuerza excesiva. “No solo estamos vigilando a otros”, dijo Parson a NBC4. “Tenemos que vigilarnos a nosotros mismos”.

Parson tras ser arrestado por la Policía de Florida.

La noche del arresto

El adolescente le envió un mensaje a Parson primero. “Hola”, escribió a las 22:21, “cómo estás”. El perfil de Parson en la app Growlr lo identificaba como un hombre de 53 años en una relación abierta. Su trabajo figuraba agente de policía. “Me gustan más jóvenes”, decía el perfil de Parson. “Solo un tipo normal que busca lo mismo. Me quedaré en Fort Lauderdale durante la semana”.

Según las capturas de pantalla de los mensajes de Parson con el adolescente obtenidas a través de solicitudes de registros públicos, Parson respondió esa noche: “Bien. ¿Tú?”. El perfil del joven de 16 años indicaba que tenía 18 años. Lo describía como de 1,73 m y 63 kilos. De una lista de palabras para describirse a sí mismo, una que eligió fue “chico”.

Parson y el adolescente desbloquearon la función de “fotos privadas” de la aplicación, lo que les permitió ver imágenes íntimas de cada uno. Aunque las fotos del adolescente no forman parte de los registros públicos, les dijo a los oficiales que incluían fotos de su cuerpo y su rostro. En un mensaje de texto explícito, Parson comentó lo delgado que estaba. “¿Conoces un lugar donde podamos reunirnos que no esté muy lejos de ti?” el joven de 16 años le preguntó a Parson al día siguiente. Siguieron más textos:

Parson: Definitivamente podríamos encontrarnos después del trabajo. Si quieres

Adolescente: ¿Dónde lo haríamos?

Parson: Acabo de llevar la cena a casa para mis padres. Déjame darles de comer, entonces podemos charlar

Adolescente: Está bien

Adolescente: ¿Alguna novedad?

Parson: ¿Por qué no nos encontramos en algún lugar después de su trabajo? Podemos conversar. Ver si nos gustamos. Luego, armar un plan a partir de ahí. Sin presión y sin ataduras.

Adolescente: Suena bien.

Después de una llamada telefónica entre ellos, los registros muestran que el adolescente le envió a Parson la dirección de una gasolinera Shell. Alrededor de la medianoche, Parson se detuvo conduciendo el descapotable rojo de su padre. Su matrícula delantera decía “LIFE’S A BEACH”. En busca de un lugar más aislado, la pareja cruzó la calle hasta el estacionamiento de una guardería.

Tres horas más tarde, en el centro de tratamiento de agresiones sexuales del condado, la joven de 16 años se sentó en una habitación intencionalmente pintada de azul relajante. Le entregaron un folleto que decía: “Una persona de 24 años o más no puede recibir el consentimiento de menores de 16 y 17 años”. “Ser víctima de un crimen puede ser abrumador”, decía. “Tus reacciones son normales”.

El parking donde ocurrió el encuentro sexual entre Parson y el menor (Scott McIntyre/ The Washington Post)

En su teléfono, había un nuevo mensaje de texto de Parson: “¿Estás bien?” “Sí, estoy bien”, respondió el adolescente. “Estoy en casa.” Entonces empezó a hablar con un detective. “Simplemente sucedió”, dijo el adolescente, según una transcripción policial de la entrevista. “Realmente no sé cómo explicarlo”. El oficial le preguntó si le devolvió el beso. “Fue consentido”, dijo el adolescente. Según la transcripción, el oficial no le preguntó si Parson sabía su edad real.

Los defensores que trabajan con chicos gays dicen que es común que los adolescentes exploren aplicaciones de citas que les permiten conocer extraños, especialmente si no se sienten seguros expresándose en casa o en la escuela. Otros también usan aplicaciones de citas para buscar adultos que les paguen, aunque los menores no pueden consentir legalmente que les paguen para fines sexuales. El oficial que interrogó al adolescente no preguntó si se intercambió dinero.

El niño describió cómo él y Parson se practicaron sexo oral y luego decidieron cambiarse a otro lugar porque habían visto a alguien caminando en la distancia. “¿Querías continuar con lo que estaban haciendo?” preguntó el detective. “No”, dijo el adolescente. “Tampoco tenía ganas de decir que no, pero no quería seguir adelante”. “Está bien”, dijo el detective. “Y entonces . . .” “Pero tampoco mostré ningún signo de querer parar, así que...”. “Está bien. ¿Tuviste miedo?”. “Me sentí incómodo”, dijo el adolescente. “Pero seguí porque ya estaba allí”.

Le dijo al detective que Parson no lo amenazó. Y aunque nunca le mostró su placa o su arma, sabía que Parson solía ser policía. “Simplemente por alguna razón no me detuve”, dijo. “Pero no sé por qué”. Después de 20 minutos, la entrevista terminó. Eran las 3:50 a. m. El adolescente, con el permiso de su padre, accedió a dar ADN a los investigadores. Tenían todo lo necesario para pedirle a un juez una orden de arresto.

Parson se sentó en una celda de la cárcel durante casi una semana. Pagó $5,000 y aseguró el resto de su fianza de $50,000. Un juez le ordenó permanecer en Florida, mantenerse alejado de menores y vivir en el condominio de Boca Raton de sus padres mientras esperaba el juicio. Mientras tanto, su ficha policial había llegado a las noticias.

“No paré de decir No, no, no, Brett no”, recordó Budd, quien había ayudado a Parson a identificar a víctimas de crímenes. “¿Un joven menor de edad? No”. En Twitter y en mensajes de texto, los miembros de la comunidad LGBT+ de D.C. rápidamente comenzaron a tomar partido. Muchos señalaron que, si bien la edad de consentimiento en Florida es de 18 años, en Washington, D.C., es de 16. Parson no podría haber sido arrestado por las mismas circunstancias aquí. “No creo que se deba destruir una vida por un evento tonto una noche, especialmente cuando el contacto se hizo en un sitio donde se supone que todos deben tener un mínimo de 18 años”, dijo Rick Rosendall, ex presidente de Gay and Alianza de Activistas Lesbianas.

Algunos argumentaron que nada en los informes policiales indicaba que Parson había buscado intencionalmente a un menor. “Para mí, no hay víctima, no hay depredador en esta historia”, dijo la activista transgénero Taylor Lianne Chandler, quien acudió a Twitter para defender a Parson. “No puedo imaginar que Brett arriesgue su carrera por 20 minutos de diversión”.

Una imagen de la Marcha del Orgullo en Washington D.C. realizada el pasado junio (REUTERS/Ken Cedeno)

Otros estaban disgustados y dijeron que no era aceptable incluso si Parson pensaba que la persona con la que se iba a reunir tenía 18 años. “Eres un oficial de policía, deberías saber eso”, dijo Tamika Spellman, una defensora de las personas transgénero que ha realizado sesiones de capacitación junto con Parson. “Deberías saber las diferencias entre un adulto y un niño”.

Imposible de ignorar fue el lugar donde ocurrió el encuentro: un estado que estaba a punto de aprobar un proyecto de ley para prohibir a los maestros hablar sobre la orientación sexual y la identidad de género. Apodada la ley “No digas gay” por los opositores, sus partidarios usaron términos como “grooming” para crear vínculos falsos entre la homosexualidad y el abuso infantil, que es cometido por personas de todas las orientaciones sexuales. “Algo como esto encaja perfectamente en esta narrativa”, dijo John Guggenmos, propietario de varios clubes nocturnos gay en Washington, D.C., incluido Town Danceboutique, que cerró en 2018. “Hace que toda nuestra comunidad quede mal”.

Muchos de los que se cruzaron con Parson o lo invitaron a hablar en eventos dijeron que temían que llamar más la atención sobre su arresto pudiera dañar el progreso LGBT+. Pero para aquellos que pusieron su confianza en él una y otra vez, el daño ya estaba hecho. “Él haber usado su poder para huir, dejando que este joven vulnerable se las arregle solo, es devastador”, dijo Crenshaw, de la Fundación Wanda Alston.

Allure, en Casa Ruby, quien había dicho que Parson la hacía sentir segura, no pudo evitar pensar en lo vulnerable que había sido cuando era adolescente. “Eres un líder. La gente te mira como una figura pública. ¿Haber tenido la audacia de hacer algo así? Esa es mi postura”, dijo.

Alexander-Reid, quien fue la contraparte de Parson en la oficina del alcalde, dijo que todavía está esperando algún tipo de explicación, tal vez del propio Parson. “Si él está dispuesto a ser vulnerable y sincero sobre lo que sucedió, definitivamente estoy abierta a escuchar”, dijo. “Se ha ganado mi respeto. ¿Y si ha cometido errores? ¿Sabes qué? No es el primero”.

Y luego estaban los colegas de Parson, oficiales que por entrenamiento se inclinan a creer que la policía de Florida está justificada en los cargos que presentaron. Newsham, el exjefe de policía de la ciudad, comparó la situación con cómo se sintió como católico al enterarse de los abusos en la iglesia. Para aquellos que creían en la vigilancia comunitaria, dijo, Parson era tan reverenciado como un sacerdote. “La confianza, tengo que decirte, definitivamente está fracturada”, dijo. “Si está completamente roto, aún está por verse”.

En un sábado nublado de junio, Washington, D.C., organizó su primer desfile del Orgullo en toda regla desde que comenzó la pandemia. La ciudad y su gente se envolvieron en arcoíris, jubilosos de ver las calles abarrotadas de nuevo. En casi cada esquina se sentó un coche patrulla de la policía de la ciudad y algunos oficiales, asignados para monitorear el evento por seguridad.

“Capital Pride, ¿estás listo?” llamó un locutor, y en la ruta del desfile caminó otro grupo de oficiales. Ellos también estaban uniformados, vestían chalecos antibalas y portaban armas. Pero las palabras “POLICIA METROPOLITANA” en algunas de sus espaldas estaban escritas en arcoíris. Los miembros de la Unidad de Enlace LGBT+ caminaron junto a los empleados de la oficina del alcalde, se dieron la mano y posaron para las fotos. Los agentes tenían previsto pasar por los bares de la U Street esa noche [epicentro de la movida nocturna en la ciudad] y montar una carpa en el festival Pride al día siguiente, el tipo de eventos en los que Parson siempre era una presencia fija.

Pero no lo se le ha visto en meses. Dos días antes del desfile, un juez accedió a la solicitud de Parson de abandonar Florida. Siempre y cuando informe a su oficial de libertad condicional por teléfono dos veces por semana y acceda a sus audiencias en la corte, tiene permiso para pasar el verano en su casa en Provincetown, Massachusetts. En septiembre, le dijo a la corte, planea mudarse de regreso. a Washington, DC

Regresará a una ciudad donde ya no es miembro de la fuerza policial de reserva. Sus muchos compromisos para hablar han sido cancelados. El programa que enseña a la policía a arrestar con fuerza innecesaria rescindió su contrato. Los oficiales que una vez dirigió siguieron avanzando por la ruta del desfile. Repartieron brazaletes de arcoíris estampados con un número de teléfono, la línea directa a la unidad. Cualquiera que necesitara su ayuda podía llamar. Algunas personas deslizaron las pulseras en sus muñecas. Algunos los dejaron atrás en el pavimento.

(The Washington Post)

