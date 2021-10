Llegó el día: hoy es la Final Nacional de Red Bull Batalla Argentina 2021

Red Bull Batalla

Está todo listo. Hoy desde las 17 horas (AR) comenzaremos a vibrar junto a los 16 mejores freestylers de Argentina. El evento se realizará sin público presencial, como ya ocurrió en 2020, por las medidas de seguridad que se deben aplicar en el marco de la pandemia. Pero promete dejar otra edición de la que nadie se va a olvidar.

Esta nacional es una de las más importantes del circuito. La transmisión del 2020 actualmente cuenta con 5.9 millones de visitas, números que han crecido exponencialmente en los últimos años de la disciplina. El evento se va a poder seguir a través de Red Bull TV, en el canal de YouTube de Red Bull Batalla o en la TV Pública Argentina, que tendrán la posibilidad de transmitir la competencia por segundo año consecutivo.

Conocé todo acerca de esta nueva edición de la competencia y las charlas mano a mano con algunos de los protagonistas, que dejarán el alma en búsqueda del oro y la clasificación a la Final Internacional en Chile.

Este año, Red Bull ha innovado con un nuevo formato de clasificatorias presenciales. En total, fueron 60 los freestylers que tuvieron la oportunidad de mostrar su talento al mundo. Se realizaron 30 batallas, de las cuales solo 13 MCs clasificaron a la Final Nacional acompañando a los 3 preclasificados de 2020.

La edición 2021 cuenta con 3 MCs que han quedado en el podio del año pasado y que llegaron hasta esta instancia sin hacer su paso por clasificatorias: Tata, Wolf y Mecha. Tata es el único MC con posibilidades de lograr el tricampeonato nacional ya que lo logró en el año 2012 y 2020. Por otro lado, Wolf viene de ser subcampeón consecutivamente en 2019 y 2020 y va en la búsqueda de romper la maldición de las finales. Mecha tendrá su tercera participación consecutiva, el año anterior logró un 3er puesto muy meritorio que lo posicionó dentro de esta nacional.

Además, llegan varios experimentados, que ostentan un recorrido en las nacionales: Dybbuk (2018), MP (2017; 2020), Brasita (2020), Zaina (2019; 2020), Sony (2012; 2014; 2016; 2017) que también puede ir por el bicampeonato después de ganar en el 2014, y Klan (participó de todas las ediciones desde el 2014). También va a tener su lugar los debutantes que clasificaron por primera vez a una Final Nacional de Red Bull Batalla y se van a medir en esta competencia: Barba Roja, Vid, Saga, Larrix, Mito, Jaff y Jesse Pungaz.

Los jurados encargados de elegir a los clasificados durante el proceso de clasificatorias fueron Dozer, Tink y Núcleo. Ahora solo este último formará parte del jurado de la Final Nacional, compartiendo tarea con Dtoke, en su 6ta edición como juez nacional y también, Muphasa, uno de los jueces de la Final Internacional 2020 en República Dominicana.

Como en todo evento, siempre debe haber una persona encargada de conducirlo y, en parte, animar a los competidores o darles ese incentivo que muchas veces es necesario. Taty Santa Ana estará en su segunda edición realizando esta labor. Además, estará acompañada del legendario DJ Zone, quien se colocará en los tornamesas y elegirá los beats de cada batalla, generando el mejor ambiente competitivo, como ya nos tiene acostumbrados.

Quienes se ocuparán de los comentarios en vivo y en directo de la competencia serán, nada más y nada menos, que 2 de los más reconocidos comunicadores de la escena del freestyle: Tatu Franchi y Ale Pluz (Pluzito).

Pluzito: “Lo que está pasando con el hip hop es increíble, el sol no se puede tapar con una mano, vamos a llegar aún más lejos”

Afiche de la final (Crédito: Valen Tripicchio / @InfoFreestyle2)

Este es tu regreso a Red Bull. Tuviste una etapa como competidor y ahora lo haces en el sector de comentarios. ¿Cómo te sentís con esta vuelta?

A mi me encanta todo lo que sea relacionado con el freestyle, rap y cultura del hip hop, en una etapa tocó representar como freestyler, ahora como caster y si el día de mañana toca como jurado, host o competidor de nuevo, ahí estaremos representando.

¿Cómo crees que debe enfocar su labor un comentarista de freestyle?

Yo le tengo mucho respeto a todos los competidores, hay muchos con los que compartí grandes cosas como con Tata, con quien compartimos años el programa de radio y en mi caso, no tengo ningún favoritismo por nadie, entonces lo que yo voy a opinar es desde el lado fanatico extremo del freestyle, del punchline, de los flows, etc. Como MC también disfruto de esas técnicas, skills y demás que me vuelven loco. Mi opinión es respecto a lo que suceda, no me importa quien es, sino como lo hizo.

Teniendo en cuenta el crecimiento que han tenido los medios de comunicación, periodistas de la disciplina. ¿Ves en un buen momento el sector de la comunicación del freestyle?

Lo veo en un momento buenísimo, tengo la fortuna de poder compartir este casteo con Tatu Franchi que es alguien que sabe mucho, es una excelente persona. Me encanta que haya periodismo más especializado, más datas, lo que busco desde mi punto de vista en el periodismo es eso, ser un MC “Bajando datas”. Yo soy un maestro de ceremonia que baja data.

¿Me dejarías un podio para la Final Nacional de Argentina?

El recambio generacional este año es muy notorio, en mi opinión puede ganar cualquiera, se puede hablar mucho de algunos favoritos como MP o Mecha, pero también hay muchos que no los vimos en esta situación. Mejor no adelantemos nada, que los pibes y las pibas la rompan y den lo mejor.

MP: “Voy más allá de ganar o perder, quiero inmortalizar una frase”

MP, uno de los competidores (Crédito: Valen Tripicchio / @InfoFreestyle2)

¿Cómo estás viviendo la experiencia Red Bull?

La verdad es que la estoy pasando increíble, siempre nos reciben excelente. Realmente estoy muy contento y con ganas de que llegue el día del evento, estoy pasando algo similar a la concentración de la selección Argentina.

¿Cuáles son tus expectativas para esta Final Nacional?

Siempre tengo ese pensamiento de inmortalizar una frase, una barra, una rima, algo que trascienda más allá de ganar o perder. Tengo claro que la gente deposita mucha confianza en mí, y yo también la tengo. Sé que puedo campeonar al igual que los otros 15.

Si tuvieras la posibilidad de representar a Argentina en la Final Internacional de Chile, ¿a quién te gustaría elegir como rival?

Más allá de los nombres que son los MCs élite del freestyle como Gazir, Aczino o Skone, me gustaría enfrentarme a algún talento nuevo, algún flow como Éxodo Lirical de República Dominicana. Quiero medirme para que sepan que en Argentina también tenemos flows y mostrarlo juntos.

¿Te animas a dejar un podio para la Final Nacional de Argentina?

Los puestos pueden variar pero mis candidatos son: Mecha, Wolf y Klan, pero también puede haber sorpresas, seguro.

Brasita: “Cambié mi seguridad a la hora de batallar”

Brasita también está en la final (Crédito: Valen Tripicchio / @InfoFreestyle2)

Es tu segunda nacional consecutiva, en la anterior te enfrentaste a Nacho que venía en buen momento. ¿Cómo te sentís para esta nueva edición?

La diferencia, y lo que creo que cambié un poco, es la seguridad de entrar a batallar, la anterior edición fue más experimental y de ir a ver qué onda. Ahora que ya sé como es, vengo con un poco más de cancha y voy por todo.

¿Qué le dirías a las chicas que todavía no se animan a competir o entrar en la disciplina?

Les diría justamente que se animen y que tienen que empezar a mandarle, si no quieren ir a una plaza no es necesario, que se queden en sus casas o vayan a la casa de una amiga, prima, etc. En mi caso yo empecé sola, me acostumbré de esa manera y es una de las formas en las que aprendí.

Si tuvieras la posibilidad de representar a Argentina en la Final Internacional de Chil, ¿a quién te gustaría elegir como rival?

Lo que siempre trato de hacer es pisar el terreno e ir decidiendo en el momento, me daría igual cualquiera de los enfrentamientos pero me gustaría enfrentarme con alguien que sea muy grande, si es necesario que me llene de acotes. No me importaría porque sé que me va a dar experiencia y eso me motiva a competir contra cualquiera, con el más picante en lo posible.

¿Me dejarías un podio para la Final Nacional de Argentina?

Te pondría a Sony, Mecha y Wolf o MP, todo podría variar dependiendo las llaves o el día de cada uno.

Mecha: “Tengo muchas más herramientas para poner nervioso al rival, me siento preparado”

Mecha, otro de los finalista (Crédito: Valen Tripicchio / @InfoFreestyle2)

Tercera nacional consecutiva para vos. ¿Qué sentís que cambió del Mecha que empezó al que está hoy parado acá?

La experiencia, el rodaje, las ganas y las intenciones son las mismas, dar un buen papel. Tengo más viveza, menos nervios, más herramientas para poner nervioso al rival y mucha más presión también por el nombre pero no me afecta. Full bilardismo.

Venís de una gira de God Level en México con muchos eventos. ¿Sentís que te beneficia venir activo en el circuito?

Yo creo que sí, que me viene mejor que haber estado inactivo. Ninguno de los 2 es el mejor caso, ni venir tan sobrecargado ni tan inactivo, pero prefiero venir en ritmo.

¿Cuáles son tus expectativas para esta Final Nacional?

Quiero ganarla. Si voy a Chile, quiero ganar también. Considero que la gente me tiene bien posicionado, fuera de egos, yo me considero una persona capacitada para representar internacionalmente y siento que lo demostré varias veces. Me gustaría que vaya el que más se lo merece, el que se lo gana ese día. Quisiera una final con Gazir, quizás repetir con Aczino que siempre es divertido pero hay una persona a la que le tengo fé y es Éxodo Lirical, me gustaría que le vaya bien.

Por un momento, Mecha se alejó poquito del freestyle y se animó a dar sus candidatos para ganar la NBA del 2021: “en la NBA estoy muy enojado con Irving que no se quiere vacunar, me gustan los Nets pero banco más a los Suns, me enamoré de Devin Booker. Si me tengo que mojar, te digo que si los Lakers agarran química pueden salir campeones y si no, le tengo mucha fe a los Bulls”.

Sony: " Cambié mi vida para llegar a este momento como un hombre nuevo”

Sony también participará

Vamos a situarnos en el año 2014, lograste un sueño saliendo campeón nacional. ¿Qué cambios hay del Sony de ese año al que se encuentra hoy acá?

Mi vida cambió demasiado, considero que he cambiado mucho, que pude tomarme el tiempo para conocerme a mí mismo, hacer una introspección sobre mi música, el freestyle y sobre todo mi persona. Cambiar las cosas que no estaba haciendo muy bien y que afectaban en todas las facetas de mi vida. Tratar de mejorar para llegar a este momento a dejar todo.

¿Vas en búsqueda del bicampeonato o tenes otro tipo de expectativas?

Si bien el bicampeonato sería hermosamente recibido, estoy más en la onda de disfrutar todo, pasarla bien. Quiero ir más distendido y que, a causa de eso, las cosas lleguen solas. En este momento de mi vida no estoy como para pasar nervios, ansiedad o cosas que me hagan mal. Quiero vivir el momento y también disfrutar a los chicos que rapean.

¿Tenes alguna cuenta pendiente en el freestyle?

Quiero ganar una Final Internacional. Nunca lo pude lograr, quizás por no ir tan decidido, por alejarme un tiempo del mundo competitivo, pero considero que tengo el nivel y la capacidad para hacerlo y es mi mayor cuenta pendiente. No prometo nada pero me gustaría intentarlo en un futuro cercano.

Si tuvieras la posibilidad de representar a Argentina en la Final Internacional de Chile, ¿a quién te gustaría tener como rival?

Marithea, sin dudarlo un segundo. Es muy represent, se paró contra Aczino y le dio una batalla espectacular, me llamaría mucho la atención poder batallar contra ella y sería un enfrentamiento tremendo. Para mí, lo que hizo es historia del freestyle.

¿Me dejarías un podio para la Final Nacional de Argentina?

Se me complica mucho darte un orden exacto pero me voy a incluir dentro del podio y siento que lo voy a compartir con Mecha y MP, luego veremos en qué lugar queda cada uno.

