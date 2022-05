MSI 2022: los cuatro mejores equipos van a buscar su lugar en la final

@lolesports

En busca de un nuevo campeón, la instancia final del MSI 2022 dará lugar a las semifinales de playoffs. Con dos representantes de Occidente y dos de Oriente, los cuatro mejores del Rumble Stage irán en busca del primer lugar.

RNG y T1 buscarán levantar el gran trofeo por tercera vez, mientras que G2 Esports intentará repetir la hazaña por segunda vez. En cuanto a Evil Geniuses, el primer lugar eludió a la región norteamericana en sus siete ediciones con dos subcampeonatos, uno de parte de Cunter Logic Gaming (2016) y otro de Team Liquid (2019).

El 27 de mayo, Evil Geniuses y RNG van a protagonizar la primera semifinal . RNG, el campeón chino, llega como el favorito del Rumble Stage, con ocho victorias y sólo dos derrotas. En cambio, el norteamericano se posicionó a mitad de tabla y no pudo superar a RNG en dos oportunidades. Aún así, EG logró sumar puntos frente a PSG Talon, ORDER, Saigon Buffalo y uno de los favoritos, T1.

Del otro lado de la llave, el 28 de mayo se dará el encuentro entre T1 y G2 Esports. T1 sorprendió con inesperados momentos de flaqueza durante la instancia anterior, con derrotas frente a EG, G2 y RNG, los tres semifinalistas que lo acompañan. Aún así, también obtuvo victorias contra los mismos. Además, es importante destacar que el Rumble Stage se desarrolló a través de encuentros Bo1 (mejor de uno), mientras que las semifinales se disputarán en series Bo5, favoreciendo a los equipos más completos.

El desempeño de T1 como invicto de la fase regular del Apertura de la LCK -que sólo cayo un game en la gran final frente a Gen.G- generó muchas expectativas sobre el regreso de Faker en toda regla a lo más alto de la escena competitiva .

Aún así, el MSI 2022 demostró un nivel equiparable de otras regiones con grandes papeles de G2 Esports y Evil Geniuses. Luego de una racha de victorias intacta que continuó en la gase de grupos, T1 finalmente fue derribado de manera temprana en el Rumble Stage. Aún así, T1 logró siete victorias y sufrió tres derrotas, a un resultado favorable del logrado por RNG.

En cuanto a Royal Never Give Up, se trató de una clasificación más ajustada: llegó a playoffs de la LPL en el top 2 y tuvo victorias reñidas ante JD Gaming y Top Esports por 3-2 . También entró en juego el factor del formato online, una medida resolutiva para contar con la participación del representante de China, que no puso asistir en forma presencial. Esta medida generó críticas porque forzó al resto de los participantes a adaptarse, puso en duda la integridad de la competencia y generó cambios no previstos en el meta por el nuevo factor implicado, la latencia en un presencial. Sin embargo, el desempeño de RNG resulta innegable con un resultado 6-0 en fase de grupos y su 8-2 durante el Rumble Stage.

Los aficionados comenzaron a comparar a las semifinales del MSI con la edición de 2019, donde Norteamérica superó al representante chino -Invictus Gaming- y G2 Esports derrotó a T1 en semifinales. El torneo que tuvo lugar hace tres años concluyó con la victoria de G2 por 3-0 ante Team Liquid en la final. Una vez más nos encontramos en la puerta del desenlace del máximo evento competitivo de mitad de temporada de League of Legends y el trofeo lo podría levantar cualquiera.

¿Podrán Faker y T1 convertirse en los primeros en lograr tres campeonatos MSI o será RNG quién escriba nueva historia en el esport? La posibilidad queda abierta para Occidente, donde G2 quiere empatar a los más grandes del hemisferio opuesto e Evil Geniuses podría darle la mayor alegría a los hinchas de la región por primera vez. Tanto el 27 como el 28 de mayo, las semifinales se jugarán a partir de las 03 MX/CO; 04 CL; 05 AR.

