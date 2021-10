Nace Infobae LatinPower: el medio de los gamers, streamers, freestylers, traperos y creadores de contenido

Infobae Latin Power nace para ser el registro de un cambio de época y que, a partir de la llegada de este medio, se produzca un antes y un después. No por nosotros, sino por el talento existente en la nueva cultura del streaming en Latinoamérica, la cual se eleva un peldaño día a día. Los esports y el gaming parecen una categoría de nicho, aunque hoy mueven más dinero y casi la misma cantidad de fans que la industria del cine y las series a nivel mundial. Por eso, si los que participan de esta escena entienden que el éxito del otro es parte del éxito propio, ganan todos. Como medio, nuestro rol es darle la mayor visibilidad posible a este fenómeno creciente.

En abril de 2021, 9Z Team -liderado por Frankkaster- daba el batacazo en la Blast que se jugó en Serbia y dejaba fuera del torneo a Team Vitality, el 8vo equipo del mundo. Este 12 al 17 de octubre competirán nuevamente en Europa (Cortesía 9zTeam)

Competir para conquistar el mundo con verdadero espíritu de equipo. Justamente de eso se trata el Latin Power to the World. Furious pionero de pioneros. Cuando Isurus clasificó a la ESL Pro-League. 9Z Team a la Blast dos veces en el 2021. Globant Emerald en apenas un año asciende a la LLA. Ahora que KRÜ -el equipo del Kun Agüero- quedó posicionado como uno de los 8 más importantes del mundo luego de llegar a cuartos de final del Masters de Valorant en Berlín. Cuando INFINITY, con sede en Costa Rica, logró la clasificación al Worlds 2021 (la final mundial de League of Legends a disputarse desde este 5 de octubre en Islandia). Cada vez que eso sucede ganan todos. Los que consiguieron el resultado y los que van en busca de lo mismo en un futuro cercano.

Nicki Nicole cantando en el “Tonight Show” de Jimmy Fallon, Bizarrap consolidándose como uno de los productores más relevantes del mundo de habla hispana con sus Music Sessions y el Duki rompiendo récords y prejuicios, son la punta del iceberg (Cortesía Dale Play Records)

Además de la versión online, Infobae Latin Power tendrá una versión en formato revista mensual digital, para que equipos, jugadores, entrenadores, streamers, creadores de contenido, casters, se sumen a estrellas del trap o del freestyle que mueven masas de chicos que ven en ellos un futuro posible. El Latin Power viene siendo liderado por figuras como PapoMC, Wos, Trueno, Lit Killah, L-Gante, quienes se sumaron a los iBai, The Grefg, Auronplay desde España, haciendo un puente con figuras locales como Coscu, Momo, Lukitas Rodríguez, Frankkaster, K1nG, el chico de apenas 15 años que es una estrella mundial del Fortnite. Los esports y el entertainment digital van tan de la mano, que unos ven cómo juegan los otros y éstos escuchan lo que producen sus ídolos. Si le sumamos la cultura cómic y las series en las plataformas online, la oferta es imparable. Hablamos de contenidos los 365 días del año.

KRÜ Esports, el equipo del Kun Agüero, llegó a cuartos de final en el Valorant Masters de Berlín tras ser derrotado 2-0 por el gigante G2. Logró una actuación histórica para Latinoamérica y ahora se enfocará en el Valorant Champions del 2 al 12 de Diciembre (Twitter @KRUesports)

La audiencia que logra esta generación jugando torneos locales, regionales o mundiales desde improvisados estudios en sus casas, desde las Gaming Houses de los equipos o las habitaciones de los streamers, es la envidia de los medios tradicionales que no pueden frenar este tsunami. El creador de contenido español The Grefg alcanzó el pico máximo de audiencia en la historia de Twitch, cuando presentó su skin en Fortnite ante 2.4 millones de personas en vivo y en simultáneo alrededor del mundo. Auronplay es el streamer más visto del planeta. iBai logró los derechos de la Copa América y entrevistó a Messi el día de su presentación ante el PSG. Bizarrap es el artista argentino más escuchado en Spotify con más de 13 millones de oyentes mensuales. Nicki Nicole se presentó en el programa de Jimmy Fallon en vivo y si a esto se le suman fenómenos como la Red Bull Batalla, la FMS o “Caja negra” de Julio Leiva, la lista es interminable.

Por la casa de iBai desfilan en procesión, las nuevas figuras del deporte electrónico, músicos, streamers, creadores de contenido, hasta deportistas como el Kun Agüero, Gerard Piqué o Paulo Dybala, al punto de crear un conflicto generacional entre los periodistas de la vieja guardia (Captura de Twitch /Ibai)

Infobae le suma la palabra Latin Power a este nuevo medio, porque el desafío es empoderar a la cultura latina al mismo nivel que la europea, la estadounidense y la asiática. Parece un tanto ambicioso, pero no. Es una cuestión de orgullo. El orgullo de ser argentino, brasilero, colombiano, chileno, uruguayo, peruano, mexicano, hispano en los estados unidos o español y saber que está todo dado para conquistar lo que se propongan. De esto se trata Infobae Latin Power: del fenómeno bautizado “Latin Power to the World”.

Pues allá vamos.