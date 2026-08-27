Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: declara un ex responsable de administración de SIDERAR en Venezuela

El juicio oral por los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este jueves con la declaración como testigo de un ex encargado de la administración de SIDERAR en Venezuela para el grupo Techint.

Hugo Cruz refirió ante el Tribunal Oral Federal 7 lo que pasó desde 2006 cuando el gobierno de Hugo Chávez resolvió nacionalizar la empresa. Había “niveles de agresividad muy grande”, refirió y crecía la “xenofobia” hacia los argentinos.

En el debate se juzga a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros 85 acusados, entre ex funcionarios de su gobierno, empresarios, financistas y choferes, entre ellos el remisero arrepentido y autor de los escritos que dieron origen al caso, Oscar Centeno.