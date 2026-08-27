Judiciales

Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: declara un ex responsable de administración de SIDERAR en Venezuela

El testigo trabajaba en Venezuela para el grupo Techint y era el encargado de administración en SIDERAR. Desde 2006 había “niveles de agresividad muy grande” dijo

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El juicio oral por los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este jueves con la declaración como testigo de un ex encargado de la administración de SIDERAR en Venezuela para el grupo Techint.

Hugo Cruz refirió ante el Tribunal Oral Federal 7 lo que pasó desde 2006 cuando el gobierno de Hugo Chávez resolvió nacionalizar la empresa. Había “niveles de agresividad muy grande”, refirió y crecía la “xenofobia” hacia los argentinos.

En el debate se juzga a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros 85 acusados, entre ex funcionarios de su gobierno, empresarios, financistas y choferes, entre ellos el remisero arrepentido y autor de los escritos que dieron origen al caso, Oscar Centeno.

12:18 hsHoy

Declara otro empleado de Ternium

Hugo Cruz trabajó en Venezuela para la firma Ternium y estuvo a cargo de la administración de la empresa SIDOR que pertenecía por entonces al grupo Techint.

Recordó que cuando Hugo Chavez hacia 2006 “ hacía la cadena larga” por la televisión pública marcaba una creciente “xenofobia” hacia los argentinos y fue “una época compleja” para quienes estaban en la planta, como dotación argentina.

El testigo mencionó que trabajaba en Caracas e iba a la planta por cuestiones puntuales. “Era un predio de cuatro mil hectáreas” en el que estaba SIDOR. “Chavez empezó a mencionar al grupo de Techint” y hablaba de “los argentinos” y “comenzó a crecer continuamente la agresividad”. Había 300 familias cuando llegó Techint y la mayoría vivía en Puerto Ordaz, sede de la empresa. “Tenían problemas grandes para moverse, inclusive frente a los colegios de los hijos”, refirió.

Recordó que viajó en 2008 a organizar la salida de todos los empleados.

11:46 hsHoy

Cuadernos de la Corrupción: un ex directivo de Techint reconoció que pagó un millón de dólares en coimas a Roberto Baratta

“¿Qué iba a decir, que Baratta venía a tomar mate? Yo a Baratta le di dinero”, dijo Zabaleta al confirmar como testigo que entregó paquetes al ex funcionario kirchnerista en fechas coincidentes con las anotaciones del remisero Oscar Centeno

El ex gerente administrativo de Techint Héctor Zabaleta confirmó este martes al declarar como testigo en el juicio por los “cuadernos de la corrupción” que pagó un millón de dólares en coimas al ex subsecretario de Planificación Federal Roberto Baratta y que las entregas de dinero en paquetes coincidieron con fechas que anotó en sus cuadernos el remisero arrepentido Oscar Centeno.

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