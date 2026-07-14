Juicio de los Cuadernos, en vivo: se reanudó el debate con la presencia de nuevos testigos

El Tribunal Oral Federal 7 reanudó este martes el debate oral en el juicio por los “cuadernos de la corrupción” que se sigue a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados.

Para esta jornada estaba prevista la declaración de cinco testigos: Ariel Trapani, Mario Moretti, Maximiliano Queirolo, Marcos González Cross y Ana Cecilia Palacio. Sin embargo al inicio de la audiencia la fiscalía desistió de tres de ellos: Moretti, Queirolo y González Cross, con lo cual sólo se escuchará a dos de los citados para este martes.

En el juicio se debate la existencia de una presunta red de corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, basada en el cobro de coimas pagadas por empresarios a los por entonces funcionarios, y en la que se juzga a CFK como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.

El tribunal integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero continúa con la recepción de declaraciones testimoniales en un tramo del juicio dedicado a reconstruir cómo se investigó a las empresas y empresarios ahora juzgados.