Judiciales

Juicio de los Cuadernos, en vivo: se reanudó el debate con la presencia de nuevos testigos

El juicio a CFK y a otros 85 acusados se retomó este martes con nuevas declaraciones ante el Tribunal Oral Federal 7

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El Tribunal Oral Federal 7 reanudó este martes el debate oral en el juicio por los “cuadernos de la corrupción” que se sigue a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados.

Para esta jornada estaba prevista la declaración de cinco testigos: Ariel Trapani, Mario Moretti, Maximiliano Queirolo, Marcos González Cross y Ana Cecilia Palacio. Sin embargo al inicio de la audiencia la fiscalía desistió de tres de ellos: Moretti, Queirolo y González Cross, con lo cual sólo se escuchará a dos de los citados para este martes.

En el juicio se debate la existencia de una presunta red de corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, basada en el cobro de coimas pagadas por empresarios a los por entonces funcionarios, y en la que se juzga a CFK como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.

El tribunal integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero continúa con la recepción de declaraciones testimoniales en un tramo del juicio dedicado a reconstruir cómo se investigó a las empresas y empresarios ahora juzgados.

13:12 hsHoy

Declara la segunda testigo del día, también funcionaria de la ex AFIP, actual ARCA

Ana Cecilia Palacio comenzó a declarar ante el Tribunal Oral Federal 7 convocada por la fiscalía. En 2019 era inspectora en la ex AFIP, detalló e intervino para responder un oficio sobre las empresas Esuco y Decavial. Su trabajo consistió en contestar puntos del oficio judicial vinculados a compras de dólares, en qué obras participaron como parte de uniones transitorias de empresas (UTES), entre otros aspectos.

12:41 hsHoy

Terminó la declaración del primer testigo y se dispuso un cuarto intermedio

Tras la breve declaración del contador Trapani, quien en la actualidad es jefe de departamento del sector financiero en la actual ARCA, se dispuso un cuarto intermedio a la espera de la llegada de la próxima testigo.

El primer testigo del día dio detalles sobre la fiscalización y análisis de actividades vinculadas al sector financiero y monitoreo de regímenes de información que hace su área. Respondió preguntas de la fiscalía y la querella de la Unidad de Información Financiera sobre el blanqueo al que adhirieron algunos de los empresarios ahora juzgados y sobre el cual pidió informes en 2018 el juzgado que llevaba la causa, a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio.

12:18 hsHoy

La audiencia se reanuda con el testigo Trapani

El contador Ariel Trapani comienza a responder preguntas de la fiscalía sobre su trabajo en la ex AFIP en 2018. Recordó al respecto haber intervenido en la respuesta a un oficio del juzgado instructor del caso Cuadernos, sobre “algunas personas y sus familiares”. Se refería a bienes en el país y en el exterior “que habían blanqueado”. “Había un detalle de personas y todo lo que habían incluido, sobre ellos y sus familiares”.

cuadernos
El primer testigo de la jornada es el contador de la actual ARCA Trapani
10:57 hsHoy

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