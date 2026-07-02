Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: declara el ex titular de la DGI Horacio Castagnola

El Tribunal Oral Federal 7 reanudó este jueves las audiencias del juicio oral en la causa por “los cuadernos de la corrupción” y comenzó a declarar como testigo el ex titular de la DGI Horacio Castagnola.
Para esta jornada estaba previsto también que declaren Jaime Mecikovsky, ex subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior en la entonces AFIP y Eliseo Devoto, quien fue jefe de Asuntos Jurídicos del organismo durante la gestión de Alberto Abad pero al inicio de la audiencia la fiscal Fabiana León anunció ante los jueces que desistió de convocarlos porque ya con anteriores testigos se produjo la prueba que podían aportar.
Ante ello los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero resolvieron que no declaren en el juicio.
Castagnola respondió preguntas del abogado de CFK Carlos Beraldi
El defensor de la ex presidenta Kirchner preguntó al testigo por el oficio de Bonadio donde se pidió buscar “financiamientos espurios”.
“No era habitual en estos términos” recibir oficios explicó Castagnola pero puntualizó que se buscaban facturas apócrifas porque “ implícitamente generan salidas de dinero donde uno pierde la trazabilidad, porque si se pagó algo y el que lo recibió no prestó el servicio o no existe, ese dinero se evaporiza para el seguimiento”.
En esta investigación “sí hubo facturas apócrifas o salidas no documentadas” precisó.
A pedido de Beraldi habló del sistema de registro de personas de trascendencia pública que luego se llamó “Memento”.
“Se hizo porque hay determinadas personas notorias o conocidas donde los ataques informáticos a la base de datos para acceder a información son muy frecuentes”. Se trata de funcionarios, artistas, políticos. Era una “especie de segunda barrera de control para evitar ataques” y se creó en principio durante la gestión de Carlos Silvani en AFIP. Después se hizo un sistema llamado Memento: “cuando un funcionario accedía a una determinada persona de ese universo se hacía una especie de advertencia” y se le pedían los motivos.
El ex titular de la DGI Castagnola habló de su separación del organismo y de los pedidos de información judicial por el caso Cuadernos
El testigo recordó la llegada del oficio del juzgado de Claudio Bonadio en agosto de 2018 con pedidos de información sobre la causa.
“¿Podemos afirmar que no se direccionó la investigación?“, le preguntó la fiscal de juicio Fabiana León. A lo cual el ex funcionario respondió que se cumplió con la manda judicial como era de rutina en todos los casos. También mencionó que el oficio llegó en agosto de ese año y fue separado del cargo en octubre por lo cual su intervención fue ”acotada".
“No tengo idea”, dijo sobre por qué lo separaron del cargo. “Me dijeron que era un cambio generacional, que había un cambio de perfiles”. Su sucesor fue Marcelo Costa.
Castagnola dijo que nunca supo “el detalle del caso” pero que sí recordaba de manera puntual a las empresas IECSA e Isolux. En esta última “estaba Lascurain, que era conocido” y en IECSA porque todos sabían que Calcaterra era primo hermano de Macri. Son los dos casos que más me acuerdo”.
“En ningún momento se me dijo nada al respecto”, agregó en respuesta a si su retiro del cargo fue por esta investigación.
Declara el ex titular de la DGI Horacio Castagnola
La audiencia se reanudó este jueves con la declaración como testigo del ex titular de la DGI Castagnola.
Poco antes se resolvió que no declaren otros testigos convocados para esta jornada, entre ellos el ex titular de Asuntos Jurídicos de la ex AFIP Eliseo Devoto. Sus testimonios habían sido pedidos por la fiscalía, que desistió de escucharlos.