Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: declara el ex titular de la DGI Horacio Castagnola

El Tribunal Oral Federal 7 reanudó este jueves las audiencias del juicio oral en la causa por “los cuadernos de la corrupción” y comenzó a declarar como testigo el ex titular de la DGI Horacio Castagnola.

Para esta jornada estaba previsto también que declaren Jaime Mecikovsky, ex subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior en la entonces AFIP y Eliseo Devoto, quien fue jefe de Asuntos Jurídicos del organismo durante la gestión de Alberto Abad pero al inicio de la audiencia la fiscal Fabiana León anunció ante los jueces que desistió de convocarlos porque ya con anteriores testigos se produjo la prueba que podían aportar.

Ante ello los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero resolvieron que no declaren en el juicio.