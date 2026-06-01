Judiciales

Dejó la computadora en el auto mientras hacía las compras en el supermercado y se la robaron: deberán indemnizarlo

El vehículo estaba en el estacionamiento y, según la sentencia, bajo la custodia del lugar. También le sustrajeron un cargador, un par de anteojos y otros elementos. La Justicia ordenó el pago de una compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Justicia bonaerense ordena al supermercado indemnizar con 4.500.000 pesos a un cliente tras un robo en el estacionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Justicia bonaerense ordenó indemnizar a un hombre que había sufrido el robo de objetos de valor en la playa de estacionamiento de un supermercado. El fallo dispuso que la empresa propietaria del establecimiento deberá abonar una suma total de 4.500.000 pesos por daños y perjuicios, además de intereses y costas, como resultado de la sustracción ocurrida en abril de 2021.

El hecho ocurrió cuando el reclamante estacionó su vehículo, un Honda CRV, en el estacionamiento de una sucursal ubicada en San Justo. Según consta en la resolución, el automóvil quedó asegurado, con puertas y ventanas cerradas y la alarma activada, mientras su dueño realizaba compras en el local.

PUBLICIDAD

Al regresar, el demandante notó que la alarma del vehículo se encontraba desactivada y que una de las puertas traseras había sido forzada. Al revisar el interior, advirtió el faltante de una notebook, una batería portátil, un cargador, guantes, una mochila y un par de lentes de lectura. La consulta realizada al personal de seguridad del comercio no obtuvo respuestas satisfactorias y se le negó la posibilidad de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El fallo resalta la responsabilidad de la empresa por la sustracción de objetos de valor en la playa de estacionamiento de San Justo. (Foto de archivo)
El fallo resalta la responsabilidad de la empresa por la sustracción de objetos de valor en la playa de estacionamiento de San Justo. (Foto de archivo)

Ante la falta de solución, el afectado radicó una denuncia penal y, tras el cierre de la mediación prejudicial obligatoria sin acuerdo, inició la demanda civil por daños y perjuicios. El reclamo estuvo basado en la Ley de Defensa del Consumidor y en la normativa que regula la responsabilidad de los proveedores, argumentando que el servicio de estacionamiento gratuito ofrecido por el supermercado configuraba un contrato de depósito necesario y que existía un deber de seguridad por parte de la empresa.

PUBLICIDAD

La demanda, que se dirigió contra la sociedad propietaria del supermercado, reclamó una indemnización por el valor de los bienes sustraídos, el daño moral y una multa civil o daño punitivo, sumando inicialmente poco más de un millón de pesos. El expediente indica que la empresa demandada no contestó el traslado de ley, motivo por el cual se decretó su rebeldía.

El fallo, dictado por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 1 de La Matanza, analizó la normativa aplicable y destacó el principio de protección al consumidor consagrado en la Constitución Nacional y en la ley 24.240, de Defensa del Consumidor. Según la sentencia, la empresa tenía la carga de aportar los elementos de prueba que estuvieran en su poder, como parte de su obligación de colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

La sentencia aplica la Ley de Defensa del Consumidor y dispone el pago de daños directos, morales y punitivos al afectado. (Foto de archivo: Europa Press)
La sentencia aplica la Ley de Defensa del Consumidor y dispone el pago de daños directos, morales y punitivos al afectado. (Foto de archivo: Europa Press)

El tribunal consideró que la oferta de estacionamiento constituye un servicio accesorio destinado a atraer clientes y que, al hacerlo, la empresa asume una obligación de custodia y seguridad, no solo en el área de compras, sino en todo el predio, incluyendo la playa de estacionamiento. El incumplimiento de esa obligación, según el fallo, activa la responsabilidad del proveedor frente a los hechos ilícitos que ocurran dentro de sus instalaciones.

La resolución judicial citó antecedentes jurisprudenciales que avalan la responsabilidad de los comercios por los hechos que afectan a los bienes de sus clientes en estacionamientos ofrecidos como parte de la experiencia de compra. Se argumentó que la falta de respuesta de la empresa demandada y la documentación aportada por el reclamante resultaron suficientes para dar por acreditados los hechos denunciados.

En cuanto a la indemnización, el tribunal estableció un resarcimiento actualizado a valores actuales, teniendo en cuenta la depreciación del dinero por la inflación. El monto otorgado como daño directo, correspondiente al valor de los objetos sustraídos, fue fijado en 2.500.000 pesos. Por daño moral, se reconoció una suma de 1.000.000 de pesos, en atención a la afectación emocional sufrida y el impacto espiritual derivado del hecho.

Múltiples clientes en un supermercado moderno, navegando por estantes llenos de paquetes de quinoa, mijo y trigo espelta en la sección de productos saludables. El ambiente es luminoso.
El expediente subraya que la falta de contestación de la empresa demandada facilitó la acreditación de los hechos denunciados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jueza consideró procedente la aplicación de un daño punitivo, previsto en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, destinado a sancionar conductas graves y a prevenir situaciones similares en el futuro. Este concepto, que excede la mera reparación, fue valorado en 1.000.000 de pesos adicionales.

El fallo también determinó la forma de cálculo de los intereses sobre el monto indemnizatorio, aplicando una tasa del 6% anual desde la fecha del hecho hasta la sentencia, y a partir de ese momento, la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el pago efectivo.

La sentencia dispuso que las costas del proceso sean soportadas íntegramente por la parte demandada, conforme al criterio objetivo de la derrota, y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.

Exhibición escalonada de frutas y verduras frescas en cestas de mimbre, incluyendo manzanas, naranjas, uvas y lechugas, en la entrada de un supermercado bajo un cartel de "Bienvenido".
La jueza enfatiza que el servicio de estacionamiento gratuito constituye una obligación de custodia y seguridad para el consumidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expediente detalla que la causa penal relacionada con el robo fue archivada, por lo que no existía un impedimento para avanzar con la acción civil. También se señaló que la falta de contestación por parte de la empresa demandada generó una situación procesal que favoreció la postura del reclamante en cuanto a la acreditación de los hechos.

El fallo hace referencia al principio de buena fe contractual y a la obligación de brindar un entorno seguro para los consumidores que acuden a realizar compras, en línea con los estándares de protección previstos en la legislación vigente.

La jueza subrayó que la prestación del servicio de estacionamiento no resulta gratuita ni desinteresada, ya que representa un valor agregado para captar clientela frente a la competencia. Según la resolución, la empresa debe responder cuando ese servicio no se brinda de manera segura.

Parking (Freepik)
El proceso judicial destaca la importancia de la buena fe contractual en la prestación de servicios accesorios como el estacionamiento. (Foto de archivo: Freepik)

El documento señala que el reclamo inicial se sustentó en pruebas documentales y en las constancias de la denuncia penal, que fueron valoradas de manera suficiente para dar por acreditada la sustracción y la falta de respuesta o compensación por parte de la empresa.

En la resolución se hace hincapié en las funciones de reparación, prevención y sanción que deben cumplir los fallos en materia de defensa del consumidor, en particular cuando se verifica una conducta desaprensiva o una ausencia de colaboración por parte del proveedor.

Temas Relacionados

Responsabilidad civilDeber de custodiaRobo en estacionamientos públicosLey de Defensa del ConsumidorDaños y perjuiciosDaño punitivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desde que es presidido por la Corte, el Consejo de la Magistratura desplazó a tres jueces y envió a juicio a otros dos

Hubo un incremento en las acciones disciplinarias contra los magistrados denunciados. También hubo cambios en la cúpula administrativa del organismo

Desde que es presidido por la Corte, el Consejo de la Magistratura desplazó a tres jueces y envió a juicio a otros dos

La jueza Capuchetti define si abre una nueva investigación contra Adorni por la custodia oficial de su esposa

Es por una denuncia que hizo el diputado Rodolfo Tailhade. El legislador kirchnerista también es investigado por presunto espionaje, tras relatar en el Congreso movimientos y reuniones personales de Bettina Angeletti

La jueza Capuchetti define si abre una nueva investigación contra Adorni por la custodia oficial de su esposa

Tuvo una urgencia cardíaca en Miami, el seguro de viaje no quiso pagar y la Justicia revisó la “letra chica” del contrato

La empresa de asistencia se negó a cubrir los gastos alegando que el pasajero no avisó previamente sobre su atención. Un tribunal federal analizó los tecnicismos del contrato que para la compañía obstaculizaban el reembolso

Tuvo una urgencia cardíaca en Miami, el seguro de viaje no quiso pagar y la Justicia revisó la “letra chica” del contrato

Cayó en una vereda, tuvo que pasar por dos cirugías y demandó al municipio: perdió el juicio

El accidente ocurrió en 2019 y dejó a la mujer con secuelas permanentes. Sin embargo, un juzgado desestimó el pedido de indemnización

Cayó en una vereda, tuvo que pasar por dos cirugías y demandó al municipio: perdió el juicio

Juicio a Cristina Kirchner: un ex ministro de Economía y un financista arrepentido declararán en el caso Cuadernos

Se trata de Roberto Lavagna y Leonardo Fariña, quienes ya dieron testimonio años atrás, en el juicio Vialidad, el caso que le valió a la ex presidenta una condena a seis años de prisión

Juicio a Cristina Kirchner: un ex ministro de Economía y un financista arrepentido declararán en el caso Cuadernos

DEPORTES

Los archivos completos de la pesadilla de Argentina en el Mundial 2018: “En Rusia pasó de todo”

Los archivos completos de la pesadilla de Argentina en el Mundial 2018: “En Rusia pasó de todo”

Quiénes son los ganadores y los perdedores de la lista de la selección argentina para el Mundial

El baile de Marta Kostyuk en pleno partido ante Iga Swiatek que desató un debate en Roland Garros

Messi llegó a Kansas y se sumó a la delegación de Argentina de cara al Mundial: cómo está de su molestia física

El fastidio del DT de Argelia cuando le preguntaron sobre la selección argentina tras presentar la lista para el Mundial

TELESHOW

Emanuel en Gran Hermano rompió en llanto al ver el mensaje que le dejó su hija: “Te amo, papá”

Emanuel en Gran Hermano rompió en llanto al ver el mensaje que le dejó su hija: “Te amo, papá”

El vestido rosa de Gimena Accardi se robó la noche en su cumpleaños 41: las imágenes de su celebración

Gladys La Bomba Tucumana abandonó la casa de Gran Hermano: la polémica participante que entró en su lugar

El cambio de vida de Walas de Massacre tras internarse en la clínica de Cormillot: “Bajé 18 kilos”

Zaira Nara habló del reencuentro privado con Paula Chaves y su reconciliación: “Vino a casa y charlamos”

INFOBAE AMÉRICA

La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de EEUU en Kuwait tras los bombardeos de Washington a instalaciones en el país

La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de EEUU en Kuwait tras los bombardeos de Washington a instalaciones en el país

Estados Unidos realizó ataques de “autodefensa” contra radares y sitios de control de drones del régimen iraní durante el fin de semana

Más de 1,5 millones de salvadoreños usan DoctorSV para atención médica digital gratuita

Recuperar la libertad y terminar el crimen organizado en la política no es con medias tintas

Colegio Médico de Honduras convoca asamblea nacional obligatoria en medio de crisis por atrasos y despidos en salud pública