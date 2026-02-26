Cuadernos: la querella de la UIF pidió rechazar las nulidades que plantearon las defensas

El Tribunal Oral Federal 7 comenzó a escuchar desde hoy las respuestas a los planteos de nulidades del juicio Cuadernos, objeciones a la forma en que se obtuvieron las confesiones de los imputados colaboradores durante la investigación y demás cuestiones que introdujeron las defensas durante casi un mes de planteos preliminares.
La querella de la Unidad de Información Financiera, a cargo del abogado Mariano Galpern advirtió que " no existe ninguna nulidad que invalide este proceso".
Los jueces Enrique Mendez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero deberán resolver una vez que escuchen a la UIF y a la fiscal de juicio Fabiana León en el juicio que se sigue a la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y empresarios, además de al remisero y autor de los manuscritos, Oscar Centeno.
Son juzgados la expresidenta, 19 exfuncionarios, dos de sus choferes, entre ellos Centeno, y 65 empresarios, por presuntamente liderar, organizar o conformar -de acuerdo a cada caso- una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales.
A lo largo de cinco audiencias virtuales las defensas objetaron, entre otros aspectos, la legitimidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para intervenir como querella en el proceso, la constitucionalidad y aplicación del régimen del imputado colaborador y postularon la nulidad de distintos actos procesales, en reclamo del sobreseimiento de los acusados.
La querella de la Unidad de Información Financiera comenzó a responder los planteos de las defensas y postuló el rechazo a los pedidos.
“Lo que aquí se ha pedido es la nulidad absoluta de toda la causa y eso requiere algo más que afirmaciones enfáticas”, dijo el abogado Mariano Galpern.
La querella afirmó además que “la mayoría de las cuestiones ya fueron tratadas y rechazadas” en otras etapas de la investigación.
“Aquí no existe ninguna nulidad que invalide este proceso. Ninguna de las defensas ha logrado demostrar la existencia de un acto concreto afectado”, argumentó y remarcó: “Este proceso superó todas las instancias de control”.
La UIF refuta planteos destinados a cuestionar la legitimidad de la causa. “Afirmar que el proceso nació viciado es una afirmación grave pero no se sostiene en lo más mínimo”
“No hay acto concreto viciado”, sostuvo el abogado del organismo querellante. “La defensa de Cristina Fernández habló de matriz pero la nulidad no se declara por matriz, se declara por perjuicio concreto y acá no se probó ninguno”.
Sobre los cuestionamientos al fiscal federal Carlos Stornelli, mencionó que fue sobreseído en diferentes causas abiertas a raíz del caso D’Alessio, donde se condenó al falso abogado Marcelo D’Alessio por espionaje ilegal. “No hay decisión que anule” el caso Cuadernos, remarcó.
“Se trae como novedosa la sentencia D’Alessio para invalidar este proceso”, pero muchos abogados que actúan ahora en Cuadernos intervinieron en ese juicio como querellantes. “Quienes estuvieron en ese juicio saben perfectamente que lo ocurrido allí no tiene injerencia jurídica en ese proceso”, agregó la querella.
La UIF pide rechazar los cuestionamientos y planteos de nulidad estructural del juicio basados en la supuesta adulteración de los cuadernos de Centeno. “Para que exista nulidad debe demostrarse perjuicio concreto”.
“Las detenciones no fueron consecuencia de los cuadernos, fueron consecuencia de una investigación que corroboró lo que allí se consignaba”.
Para la querella “existe abundante prueba en el expediente que no se reduce a cuadernos, es una simplificación que no refleja la realidad probatoria”.
“La causa paralela vinculada a la supuesta adulteración no convierte en automáticamente nulo el proceso principal” y en todo caso, acotó, el lugar para discutir la validez de una prueba “es el juicio oral”.
El Decreto presidencial que retira a la UIF como querella en causas penales en “ningún pasaje ordena desistir de las querellas ya iniciadas.
En ese decreto ”siempre se habló a futuro”, afirmó el abogado del organismo al rechazar planteos de las defensas para que sea apartado de ese rol.
La presencia de la UIF como querella en el caso Cuadernos “ya se resolvió” y esa decisión quedó firme en la Corte Suprema, remarcó. “La estabilidad de las decisiones forma parte del debido proceso y esta causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la querella de la UIF”.
“Los informes técnicos aportados por la UIF” en el caso fueron utilizados, destacó al refutar argumentos de diferentes defensas contra su participación como acusadora en el juicio.
El Decreto 274 “no ordenó el apartamiento” en causas por corrupción o lavado de activos en trámite sino que “impide actuar a futuro”, interpretó la querella. “La decisión que mantiene a la UIF está consolidada” en este proceso penal con un control jurisdiccional que ya se ejerció, concluyó.