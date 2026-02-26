Cuadernos: la querella de la UIF pidió rechazar las nulidades que plantearon las defensas

El Tribunal Oral Federal 7 comenzó a escuchar desde hoy las respuestas a los planteos de nulidades del juicio Cuadernos, objeciones a la forma en que se obtuvieron las confesiones de los imputados colaboradores durante la investigación y demás cuestiones que introdujeron las defensas durante casi un mes de planteos preliminares.

La querella de la Unidad de Información Financiera, a cargo del abogado Mariano Galpern advirtió que " no existe ninguna nulidad que invalide este proceso".

Los jueces Enrique Mendez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero deberán resolver una vez que escuchen a la UIF y a la fiscal de juicio Fabiana León en el juicio que se sigue a la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y empresarios, además de al remisero y autor de los manuscritos, Oscar Centeno.

Son juzgados la expresidenta, 19 exfuncionarios, dos de sus choferes, entre ellos Centeno, y 65 empresarios, por presuntamente liderar, organizar o conformar -de acuerdo a cada caso- una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales.

A lo largo de cinco audiencias virtuales las defensas objetaron, entre otros aspectos, la legitimidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para intervenir como querella en el proceso, la constitucionalidad y aplicación del régimen del imputado colaborador y postularon la nulidad de distintos actos procesales, en reclamo del sobreseimiento de los acusados.