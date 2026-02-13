Piden al Consejo de la Magistratura fijar audiencias contra el juez Maraniello por acoso y maltrato

El juez Patricio Maraniello enfrenta denuncias por acoso y maltrato.

La tensión en torno a la figura del juez federal Patricio Maraniello escaló un nuevo peldaño en el Consejo de la Magistratura. La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEFPJN) presentó un escrito formal ante la Comisión de Acusación para exigir que se fijen “con urgencia” las fechas de las audiencias testimoniales en el expediente que investiga al magistrado. La solicitud busca reactivar una causa que acumula denuncias de gravedad institucional, que van desde presunto acoso sexual y violencia de género hasta supuesto maltrato laboral y censura judicial.

El planteo sindical pone el foco en una demora que consideran injustificada. En diciembre de 2025, la Comisión de Acusación había resuelto por unanimidad convocar a catorce testigos clave —entre empleados actuales, ex colaboradores y presuntas víctimas— para esclarecer los hechos denunciados. Pese a que se había habilitado la feria judicial para avanzar en la producción de la prueba, las citaciones aún no se han concretado.

En su presentación, el gremio advirtió a los consejeros que esta dilación “puede comprometer la eficacia de la reconstrucción de los hechos”, argumentando que el paso del tiempo atenta contra la precisión de los testimonios. Además, señalaron que la celeridad es un requisito indispensable no solo para garantizar una investigación transparente, sino también para resguardar el derecho de defensa del propio magistrado, “evitando prolongar innecesariamente la incertidumbre” sobre su futuro en el cargo.

Un juzgado en crisis: 12 expedientes y denuncias de acoso

La situación de Maraniello, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 5, es crítica en términos administrativos. Actualmente tiene 12 expedientes abiertos en la Comisión de Acusación —la encargada de dictaminar un eventual juicio político— y otras dos denuncias que tramitan en la Comisión de Disciplina por faltas de menor cuantía.

Patricio Maraniello, juez federal en lo Civil y Comercial.

Las acusaciones más sensibles surgieron desde el interior de su propio tribunal. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) formalizó imputaciones por acoso sexual, violencia de género y hostigamiento laboral. A este cuadro se sumó el testimonio de una persona de identidad reservada, quien relató ante el Consejo episodios que podrían constituir delitos contra la integridad sexual.

Los denunciantes describieron un “ambiente de trabajo hostil”, caracterizado por amenazas constantes y un manejo discrecional de los recursos. Según los testimonios, hubo un uso irregular de los fondos destinados a gastos corrientes, lo que provocó durante meses la falta de insumos básicos para el funcionamiento del juzgado. Las acusaciones también apuntan a una secretaria letrada, señalada por mantener un vínculo cercano con el juez y por replicar sus conductas abusivas hacia los subordinados.

Colchones y el caso PAMI

El expediente contra Maraniello se nutre de denuncias por supuesto mal desempeño y arbitrariedad en sus fallos.

Desidia en Salud: Un abogado denunció que el juez demoró más de ocho meses sin resolución un amparo urgente para la provisión de un colchón antiescaras para una persona enferma.

Litigios a medida: La Asociación Civil Red de Defensa al Consumidor lo acusó de aceptar un planteo de competencia forzado para quitarle una causa al Juzgado Federal de Mendoza y radicarla en su propio tribunal, presuntamente para favorecer al PAMI con una sentencia contraria a la ley.

Nombramientos: Una escribiente auxiliar denunció que Maraniello finalizó su interinato de manera “caprichosa” para liberar cargos y nombrar a personas vinculadas a la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, una entidad privada que el mismo juez preside.

La estrategia de la defensa

Frente al avance de la investigación, la defensa de Maraniello ha desplegado una estrategia procesal destinada a ganar tiempo. El magistrado presentó una serie de recursos que incluyen pedidos de prórroga, planteos de nulidad, pases de expedientes y solicitudes de archivo.

Su argumento central es que las denuncias de abuso de poder y maltrato ya fueron desestimadas en otras instancias. Según su descargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10 declaró “abstracta” una causa conexa en julio del año pasado, y sostiene que el tema también fue analizado y descartado en sede penal.

No obstante, el Consejo de la Magistratura aguarda el descargo formal e integral que el juez debe presentar para defenderse de todas las acusaciones acumuladas. Según pudo saber Infobae, Maraniello solicitó recientemente una nueva ampliación de los plazos, alegando que se trata de un “legajo de extrema complejidad” con acusaciones “heterogéneas” que impiden un análisis rápido. Mientras la Comisión de Acusación evalúa este pedido, el reclamo gremial exige que los testigos empiecen a hablar de inmediato.