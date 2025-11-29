Judiciales

Condenaron a una peluquera que vendía dólares falsos en el sur bonaerense

La investigación comprobó su participación como intermediaria en la circulación de billetes apócrifos, utilizando transferencias y envíos para concretar las operaciones ilícitas. La Cámara de Casación confirmó la unificación de la pena

Guardar
El Tribunal Oral Federal de
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a una peluquera por expendio de moneda extranjera apócrifa tras comprobar su participación en la entrega de dólares falsos (Archivo: REUTERS/Athit Perawongmetha)

Una mujer de 48 años, peluquera de profesión y residente en Bahía Blanca, fue condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad por expendio de moneda extranjera apócrifa. El fallo establece además el pago de los gastos del proceso y la remisión de bienes incautados, según la resolución judicial analizada por Infobae.

La acusación inicial apuntó a la entrega de dólares estadounidenses falsificados a distintas personas, lo que llevó a la judicialización del caso bajo la figura penal de expendio de moneda extranjera apócrifa, contemplada en los artículos 282 y 285 del Código Penal.

De acuerdo con el documento consultado por Infobae, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2020. En uno de los episodios, la imputada actuó como intermediaria entre personas dedicadas a la falsificación de moneda y un tercero, a quien le hizo llegar varios billetes, utilizando servicios de encomienda y transferencias bancarias como parte del pago por las operaciones. El caso involucró el uso de pagos digitales y cuentas a nombre de familiares.

La acusada utilizó servicios de
La acusada utilizó servicios de encomienda y transferencias bancarias a nombre de familiares para distribuir billetes falsificados entre 2019 y 2020

El segundo caso, registrado en la localidad de Puán, provincia de Buenos Aires, consistió en la provisión de cuatrocientos billetes de cincuenta dólares estadounidenses a otra persona, con la intención de que estos fueran revendidos como auténticos. El dinero en efectivo producto de esta operación se repartió entre los involucrados, según surge del fallo. La secuencia fue detectada tras la denuncia de una de las personas que recibió los billetes falsificados.

Durante el proceso penal, la acusada accedió a un juicio abreviado, mecanismo previsto en la ley argentina que permite acortar el proceso cuando las partes acuerdan hechos, calificación jurídica y monto de la pena. Según el expediente judicial, la mujer reconoció los hechos y comprendió el alcance y las consecuencias del acuerdo, lo que fue ratificado en audiencia.

Luego, la defensa se presentó ante la Cámara Federal de Casación Penal, cuestionando la unificación de penas y la modalidad de cumplimiento efectivo. El máximo tribunal penal ratificó la metodología utilizada para la unificación de condenas previas y concluyó que la pena de tres años y seis meses se ubicaba razonablemente cerca del mínimo legal.

La mujer accedió a un
La mujer accedió a un juicio abreviado, reconoció los hechos y aceptó la pena, lo que fue ratificado en audiencia judicial (REUTERS)

El tribunal oral analizó múltiples pruebas antes de dictar sentencia. Entre las evidencias consideradas se incluyeron peritajes sobre los billetes secuestrados, informes de compañías de telecomunicaciones que corroboraron las comunicaciones entre la acusada y sus contactos, registros de transferencias bancarias, y testimonios de las personas que participaron directa o indirectamente en las operaciones investigadas.

Mensajes encriptados

La sentencia subraya que la acusada utilizó códigos y lenguaje encriptado en sus conversaciones con otros implicados para referirse a los billetes falsificados, intercambiando mensajes y comprobantes de pago que resultaron claves durante la instrucción de la causa. Las pruebas digitales aportadas establecieron la correspondencia entre números telefónicos y movimientos físicos de los responsables.

El tribunal consideró, en términos jurídicos, que las conductas acreditadas tipifican el delito de expendio de moneda falsa, castigado con penas de prisión de entre tres y quince años. El fallo explica que el tipo penal exige que el autor conozca el carácter apócrifo de los billetes y actúe voluntariamente con ese conocimiento. La actuación reiterada en diferentes lugares y momentos fue considerada como concurso real de delitos.

El tribunal destacó el uso
El tribunal destacó el uso de códigos y lenguaje encriptado en las comunicaciones de la acusada para referirse a los billetes falsificados (Imagen ilustrativa Infobae)

Según el análisis realizado para la individualización de la pena, el tribunal ponderó como atenuantes la colaboración de la acusada durante el proceso, sus características personales, su historia familiar y su disposición a resolver el caso mediante un acuerdo abreviado. Al mismo tiempo, incidió el carácter económico del delito y la reiteración de conductas.

La resolución, que también abordó la unificación de condenas debido a antecedentes judiciales de la imputada, señala que la suma de penas se realizó bajo el criterio legal más benigno por tratarse de hechos ocurridos antes de los cambios normativos introducidos en 2025. El cómputo final estableció la pena única de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, con accesorias legales y costas procesales.

El fallo indica en sus fundamentos que el monto de la sanción impuesta resulta proporcional a la gravedad de los hechos, la extensión del daño causado y la trayectoria procesal de la encausada.

Temas Relacionados

Dólares falsosCondenaJuicio abreviadoMoneda falsificadaUnificación de penasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Condenaron a PBA y una empresa de mantenimiento por un ascensor que cayó cuatro pisos en un hospital público

Una Cámara de Apelaciones elevó los montos de la indemnización por incapacidad física, daño moral y psicológico, así como gastos médicos y tratamientos futuros

Condenaron a PBA y una

La Justicia ordenó que se vuelva a investigar el crimen de Diego Fernández

La Sala IV de la Cámara de apelaciones anuló el sobreseimiento de Cristian Graf y declaró nula su indagatoria

La Justicia ordenó que se

Presentaron en Misiones los ejes del nuevo Código Penal: modernización, nuevos delitos y penas más altas

En una jornada encabezada por el camarista Mariano Borinsky, la provincia reunió a ministros del Superior Tribunal, legisladores y operadores judiciales para revisar las novedades del proyecto penal y su impacto en el sistema de justicia

Presentaron en Misiones los ejes

Importación de GNL: los detalles de la maniobra que derivó en las condenas para De Vido, Baratta y Nicolás Dromi

El Tribunal Oral Federal Nº7 reconstruyó las contrataciones del Programa Energía Total y concluyó que hubo comisiones irregulares, intervenciones sin sustento técnico y un perjuicio millonario al Estado durante 2008 y 2009

Importación de GNL: los detalles

Adelanto de “La utopía del estándar”, el nuevo libro de Juan Félix Marteau

El miembro consejero y director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional y Terrorismo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) presentó un minucioso análisis de las políticas implementadas en Argentina para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Adelanto de “La utopía del
DEPORTES
El silbato de la discordia:

El silbato de la discordia: la mano que Nimo no vio e Independiente campeón pese al árbitro

Efecto Colapinto: los mecánicos que dejaron un equipo de Fórmula 1 para armar uno de F4 y ayudar a los pilotos argentinos

Faustino Oro volvió a ganar y ahora es líder absoluto del Campeonato Argentino de ajedrez

River Plate oficializó las salidas de cinco jugadores históricos de la era Gallardo: “Eternamente gracias”

La selección argentina de talla baja goleó 9-0 a Bolivia, se clasificó a la final de la Copa América y sueña con el bicampeonato

TELESHOW
Un año de amor entre

Un año de amor entre la China Suárez y Mauro Icardi entre marcas de lujo, la guerra eterna con Wanda y mucha pasión

Juli Puente en Mis Virales: “No tengo filtro, pero aprendí a cuidarme por amor”

Alejandro Lerner, entre el reconocimiento a su carrera y su extenso camino recorrido: “Viví un tsunami de amor”

Rosalía confesó que usa los stickers de Lionel Messi en Whatsapp y contó cuál es su favorito

Así fue la visita de Rosalía a La Bombonera: de la compañía de Trueno a la recorrida por el vestuario

INFOBAE AMÉRICA

Día Mundial del Oso Hormiguero:

Día Mundial del Oso Hormiguero: el curioso papel de la cola en la vida del gigante sudamericano

El ecosistema sobrenatural “Stranger Things”, entre la nostalgia pop y la ambición de un cierre coherente

Cómo el arte pop brasileño desafió a una dictadura y redefinió la cultura de masas

“Te velamos el 21 de junio”: el conmovedor prólogo de la hija de Juan Forn a un libro de su padre

La Fiscalía de Bolivia pidió seis meses de prisión preventiva para uno de los hijos del ex presidente Luis Arce