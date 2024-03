Ricardo Gil Lavedra hizo un balance de su gestión al frente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal

Ricardo Gil Lavedra

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra encabezó un acto en el que trazó un balance de los 640 días que lleva al frente de la institución que nuclea a los profesionales del Derecho. El encuentro se llevó a cabo en el reinaugurado restaurante del primer piso de la sede de Corrientes 1441 ante una concurrencia que superó las cuatrocientas personas.

El ex camarista que enjuició a los comandantes de la última dictadura agradeció en primer lugar a todos sus compañeros de la lista Unidad, y tuvo un especial párrafo de reconocimiento para el numeroso personal de la institución que acompañó el acto. Gil Lavedra recordó que se trató de su primera experiencia al frente del Colegio. “Cuando nos hicimos cargo, estaba cerrado, abandonado, sin organización, sin estructura, con superposición de funciones”, relató.

“Hemos atravesado, y estamos atravesando una crisis económica fenomenal, y que hayamos podido realizar todas estas obras en este lapso demuestra una administración súper eficiente de los recursos”, subrayó. Tras destacar que “falta mucho más por hacer”, indicó que “estamos viviendo tiempos complejos. El país tiene una tasa de pobreza inmoral. Cada día se deteriora más el nivel de ingreso de los asalariados, y esto impacta no solamente en todo el pueblo, sino obviamente también en la profesión”.

Dentro del terreno de lo estrictamente jurídico, Gil Lavedra señaló que “hay una palabra que resume todo esto: Incertidumbre. Incertidumbre sobre lo que nos va a ocurrir el día de mañana, y también incertidumbre acerca de cuál es el régimen jurídico aplicable”.

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal hizo un balance de su gestión

“El gobierno nacional está impulsando cambios profundos votados por gran parte del pueblo, pero -hasta ahora- no encontró los instrumentos jurídicos adecuados para plasmarlo”, indicó. “Esto lleva a que al día de hoy -en muchos casos- no se sepa qué está vigente y qué no. Las discusiones de todos los días, qué pasa con las normas del DNU, (algunas están, otras no están, hay cautelares, etc). Proyectos que no sabemos si van a plasmar o no. En estas circunstancias tan difíciles, las controversias tampoco ayudan a establecer previsibilidad”, alertó.

Frente al escenario planteado, reiteró que “es muy importante la tarea de los jueces y de los abogados”. “Este es un momento en la Argentina, en que -como nunca antes- hay que fortalecer la independencia de la justicia, para que pueda convalidar lo que hay que convalidar o que invalide lo que haya que invalidar”, subrayó.

En este sentido, añadió que “el abogado, que es por lo más un auxiliar de la justicia, cumple una tarea central. Nuestra herramienta de trabajo es la ley, es nuestro instrumento de tarea diariamente”. “Y los abogados y las abogadas somos los primeros defensores del Estado de Derecho y de la garantía de todos los habitantes”, agregó.

Gil Lavedra sostuvo que “nos corresponde a nosotros también garantizar la vigencia de todos estos grandes principios”. “Lo que le da integridad, lo que le da estabilidad a una sociedad es la vigencia de la Constitución y las leyes, porque esas son las que marcan los límites, las que trazan el rumbo, las que ponen el camino dentro del cual se debe desenvolver cualquier política de gobierno”, puntualizó.

Por otra parte, y tras haber dejado en manos de sus compañeros del Consejo Directivo, la exposición de las principales obras y transformaciones realizadas en estos casi dos años, destacó la oferta de capacitación que ofrece el Colegio, y se comprometió a trabajar en “los desafíos de la inteligencia artificial para el ejercicio profesional”.

Garavano y Gil Lavedra

Por último, Gil Lavedra aseguró que “el Colegio que viene tiene que ser un Colegio serio, profesional, prestigioso, que defienda las incumbencias como lo hemos hecho nosotros, y que defienda también la Constitución y la ley”. Asimismo subrayó que “no es tiempo para aventuras personalistas de poca monta o regresar al pasado”. “Tenemos que continuar este sendero. Y el desafío sigue siendo enorme”, concluyó el ex camarista.

Entre el numeroso público, estuvieron la consejera de la Magistratura, Jimena de la Torre; el ministro del gabinete porteño, Roberto García Moritán; la titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Inés Weinberg, y sus colegas, Luis Lozano y Marcela de Langhe; y los consejeros de la Magistratura porteños, Rodolfo Ariza Clerici, Javier Concepción, y Lorena Clienti.

También asistieron al acto el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), José Luis Lassalle; el ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el ex secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas; el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Leandro Vergara; y el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky.