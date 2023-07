“Terrorista” vs “nazi”: la insólita pelea por la foto del “Che” Guevara en una de las boletas presidenciales

La boleta con la imagen del Che Guevara que fue impugnada

La figura de Ernesto “Che” Guevara en una de las boletas de los candidatos a Presidente de la Nación que competirá en las elecciones PASO del 13 de agosto generó una disputa. Un postulante de la alianza “Liber.ar” la impugnó porque dijo que se trataba de un “delincuente terrorista” y el dirigente social Raúl Castells, quien lleva la imagen en la boleta, dijo que la acusación era de “nazi”.

Todo ocurrió ayer a la tarde durante la habitual audiencia de boletas que la justicia electoral realiza para todos los comicios. Se trata del momento en el que los candidatos y los apoderados de los partidos políticos que participan de la elección pueden objetar las boletas rivales.

En las PASO habrá 27 listas. Cada una de esas boletas fueron exhibidas en la audiencia que se realizó en una sala de la planta baja del Palacio de Tribunales y que fue encabezada por el juez Ariel Lijo, quien reemplazó a la magistrada electoral María Servini por un estudio médico previsto para el mismo horario.

Uno de los partidos que se presenta es el “Movimiento Izquierda Juventud Dignidad” (MIJD) que va a internas con dos listas para presidente. Una de esas listas la encabeza Castells y su boleta lleva la imagen del “Che” Guevara en la parte superior junto al nombre del MIJD y el número de lista. Ese tipo de imagen es un recurso habitual de los partidos y que la ley permite. Por ejemplo, la lista de Unión por la Patria tienen las imágenes de los ex presidentes Juan Perón y Néstor Kirchner. La ley avala la figura de personas fallecidas.

Cuando la boleta del MIJD se mostró, José Bonacci, apoderado de uno de los partidos de la alianza “Liber.ar”, pidió hablar para impugnarla. Dijo que la figura del “Che” Guevara no podía estar porque era un “asesino, delincuente terrorista”. No hizo referencia a ninguna norma o fallo judicial que lo impida.

Castells participó de la audiencia y respondió la impugnación. Dijo que la foto del “Che” Guevara fue autorizada por la justicia electoral y que su partido la usa ya desde varias elecciones. Agregó que con la impugnación lo único que se planteaba era una cuestión de odio y discriminación ideológico. La tensión que se vivía se matizó cuando Castells logró aplausos. Fue cuando dijo que Guevara era uno de los rosarinos más famosos como Leonel Messi. Castells también nació en esa ciudad.

El candidato a presidente terminó señalando que objetar la boleta del partido que representa a los más pobres es una actitud de nazi. Bonacci le quiso contestar, pero el juez Lijo se lo impidió. A pesar de eso, habló. “No soy nazi, soy fascista”, sostuvo, lo que generó un desconcierto porque nadie entendió la defensa. Lijo enojado le señaló que le había dicho que no podía hablar y que lo recuerde para la próxima vez.

No es la primera vez que se impugnan las imágenes que aparecen en las boletas. En las elecciones PASO del 2019, la jueza Servini resolvió que no se podía usar ningún símbolo sobre el debate que en ese momento se daba sobre la despenalización y legalización del aborto. Y le ordenó al Movimiento al Socialismo (MAS) que retire un triángulo verde, a una candidata del partido Demócrata Cristiano que esté en la foto sin el pañuelo celeste y que se quite de la boleta a un feto.

En la audiencia de hoy hubo otras impugnaciones, pero menores. Por ejemplo, se objetó que la boleta que lleva a Diego Bossio como candidato a diputado nacional vaya pegada con la presidencial de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba. Lo hizo el partido Demócrata Cristiano por el nombre de la lista.

Por otra parte, las boletas de Unión por la Patria, de Juntos por el Cambio y de la Libertad Avanza no recibieron ninguna objeción.

Todos los planteos ahora será analizados y resueltos por la jueza Servini. Debe hacerlo antes del viernes 14 de julio, que es el plazo que estableció la Cámara Nacional Electoral en el cronograma de las elecciones.

