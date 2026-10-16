Liliana Parodi fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña: “Aún queda mucho por recorrer”

Liliana Parodi al recibir el diploma en el Salón Dorado del Palacio Legislativo, junto al legislador Sergio Siciliano, quien firmó el proyecto de declaración (Gustavo Gavotti)

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Rodeada de familiares, amigos y referentes de los medios, Liliana Parodi fue declarada este jueves Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña, en un evento que repasó sus 40 años de carrera marcados por la producción y la dirección de contenidos en la televisión argentina. “Es un significado enorme. Estos son los primeros 40; vamos por los próximos 40″, expresó a Infobae, en medio de la celebración.

“Más allá de lo profesional, en lo personal, que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad que elegí para vivir cuando tenía apenas 18 años, me reconociera ya era enorme”, afirmó sobre el impacto personal del homenaje.

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Un emotivo recorrido por sus cuatro décadas en los medios

Liliana Parodi dijo que la distinción tiene un "significado enorme" en su vida (Gustavo Gavotti)

El Salón Dorado del Palacio Legislativo se llenó de música pasadas las 17:30 antes de que empezaran los discursos. Un cuarteto de cuerdas de la Fundación Zoisar acompañó el ingreso de Liliana Parodi, que llegó al escenario junto al legislador Sergio Siciliano, quien firmó el proyecto de declaración, y tres figuras que condensaron distintos tramos de su recorrido televisivo: Carmen Barbieri, Moria Casán y Pamela David.

Pamela David, Moria Casán, Liliana Parodi, Sergio Siciliano y Carmen Barbieri

Las tres ocuparon sus lugares en el escenario. La elección funcionó como un recorrido por distintos ciclos y momentos profesionales de Parodi. Sus intervenciones giraron alrededor del trabajo compartido con la productora y ejecutiva, con palabras de reconocimiento por los proyectos y las etapas profesionales que las unieron.

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Carmen Barbieri recordó el vínculo que comenzó cuando Parodi la convocó para conducir Movete

Carmen recordó el vínculo que comenzó cuando Parodi la convocó para conducir Movete, luego de la salida de Georgina Barbarossa hacia Canal 9. Moria quedó asociada a programas como Amor y Moria, Entre Moria y vos e Incorrectas. En tanto, con Pamela se evocó un camino que fue desde sus comienzos en El Bar hasta Desayuno americano y Pamela a la tarde.

El proyecto fundamentó el reconocimiento en el “aporte sostenido a la comunicación pública, la producción audiovisual y la construcción de agenda e identidad mediática” de Liliana Parodi

En diálogo con Infobae, Parodi las destacó como tres mujeres que representan las cuatro décadas de su historia. “Carmen fue parte de Movete después de Georgina. Moria estuvo en los 90, en los 2000, en tres de mis décadas. Y Pame, la más joven, la que aún está. En esas décadas de trabajo fueron llegando ellas a mi vida y yo estaba en América”, repasó.

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"Me tocó estar del otro lado. Y cuando ves todo lo que está sucediendo para vos, la verdad que me dio nervios", relató Parodi a Infobae

“Faltó Susana Roccasalvo, que no pudo llegar por la lluvia. Estudiamos juntas y estuvo en el primer programa. Imaginate que me faltó Mirtha Legrand, pero en realidad pasó todo el mundo por América. Esto era muy simbólico: queríamos hacer ese recorrido y creo que salió hermoso”, agregó.

Moria Casán y Liliana Parodi

Después de ese repaso, las pantallas proyectaron un video de cinco minutos que ordenó, paso a paso, los principales trabajos de la homenajeada. Las imágenes reconstruyeron su recorrido en los medios antes de dar paso a los discursos.

El periodista José Ignacio López

Parodi explicó que suele estar detrás de los homenajes y las conducciones de otros artistas, actores, actrices y periodistas. Esta vez ocupó el lugar central. “Cuando te hablan de tu propia historia, cuando te encontrás con vos misma... Yo siempre hice eventos o conduje cosas para otros: actores, actrices, periodistas, todos. Me tocó estar del otro lado. Y cuando ves todo lo que está sucediendo para vos, la verdad que me dio nervios”, reconoció.

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Los periodistas Franco Torchia y Luciana Arias

La presencia de Moria Casán, Carmen Barbieri, Pamela David, Daniel Vila y otros invitados le sumó emoción a la previa. “Al principio estaba muy estresada. Después, cuando todo sucedió, realmente son esos momentos de la vida en los que decís: ‘Bueno, valió la pena’”, señaló. También destacó el discurso de Siciliano sobre el vínculo entre los medios y la cultura y hasta dijo sonriente que pedirá una copia para conservarlo.

Angie Landaburu y el empresario Augusto Marini

Al tomar la palabra, Siciliano vinculó el reconocimiento con la dimensión cultural de la actividad televisiva. “Hacer TV es hacer cultura”, sostuvo el legislador ante Parodi y los invitados.

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Familiares, amigos y referentes de los medios fueron parte del acto que distinguió a Liliana Parodi

También se refirió al lugar que ocupaba la homenajeada en una ceremonia dedicada a su trayectoria. “Después de hacer protagonistas a tantas figuras y a tantos famosos, hoy te toca ser protagonista”, afirmó.

Eduardo Battaglia, periodista y conductor de América

Parodi consideró que la ceremonia le permitió tomar dimensión de un trayecto que, en la rutina de trabajo, transcurre sin demasiada pausa. “Me hizo caer la ficha de todo lo que hice durante esos años, porque, como es el trabajo cotidiano, uno va haciendo y sigue, y sigue, y sigue”, expresó.

Parodi reflexionó sobre las dificultades que enfrentan las mujeres en puestos de conducción y gestión dentro de los medios

En esa revisión incluyó el punto de partida de su historia personal y el lugar que tuvieron el estudio, el trabajo y las personas que la acompañaron. También reflexionó sobre las dificultades que enfrentan las mujeres en puestos de conducción y gestión dentro de los medios.

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El diseñador Claudio Cosano

“Reconocí esto que dice la gente: que es un medio bastante hostil para las mujeres en el caso de dirigir, de gestionar. Yo no lo tenía tan claro. Me parecía que había sido más fácil, pero en este momento entiendo que no, que es verdad. Ha sido bastante difícil tener que demostrar dos veces que sos capaz de hacerlo. Por eso elegí a las mujeres”, sostuvo, en relación a la elección de Moria, Carmén y Pamela para acompañarla sobre el escenario.

Gustavo Sofovich

Aporte sostenido a la comunicación, producción y construcción

Liliana Parodi junto a Daniel Vila

El proyecto de declaración firmado por Sergio Siciliano fundamentó el reconocimiento en el “aporte sostenido a la comunicación pública, la producción audiovisual y la construcción de agenda e identidad mediática” de Liliana Parodi.

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Horacio Embón, periodista

La iniciativa repasó cuatro décadas de trayectoria en la industria de los medios, donde ocupó puestos de conducción y gestión, entre ellos los de directora de noticias y directora de contenidos. También destacó su participación en la creación de canales de noticias y ciclos periodísticos, además de la coordinación de equipos audiovisuales.

Milo Lockett, artista plástico

“Ese recorrido la consolidó como una referente ineludible en la evolución del sistema de medios”, señaló el documento que atribuyó a su trabajo influencia en la radio, la televisión, la programación, los formatos y la profesionalización de las transmisiones en vivo.

El productor Alejandro Veroutis

La declaración además remarcó su vínculo con la Ciudad de Buenos Aires, donde cursó estudios superiores en la Universidad de Buenos Aires y desarrolló gran parte de su carrera. Destacó también su función como protesorera de la Fundación Konex, los dos Premios Konex que recibió y su actividad como asesora en comunicación y formadora de líderes.

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Carmen Barbieri, Moria Casán, Liliana Parodi, Sergio Siciliano y Pamela David

Por último, el proyecto ubicó su trabajo actual en debates sobre experiencia, liderazgo y la llamada “Generación Silver”, con foco en la edad, el trabajo, la autoridad y la presencia de mujeres en espacios de decisión.

Marta Buchanan, directiva del Grupo América

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió un saludo debido a que no pudo asistir. El mensaje incluyó un reconocimiento de parte de su esposa, María Belén Ludueña. Luego habló Daniel Vila, quien puso el foco en una de las decisiones profesionales que, según señaló, distinguieron a Parodi: la apuesta por la televisión en vivo en un tiempo en que ese formato no tenía la presencia actual en las grillas.

Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex

Vila la definió como una visionaria por esa elección y planteó que la programación en directo se convirtió con los años en una modalidad extendida entre los canales.

Carolina Losada y Liliana Parodi.

La ceremonia también incluyó un video con saludos de Santiago del Moro, Georgina Barbarossa, Natalia Oreiro y Jorge Rial. Algunos estaban fuera del país y otros no pudieron asistir por compromisos laborales.

Mariano Yezze, conductor y periodista de América

La homenajeada también recordó a su madre, sus hermanos, los productores y las figuras con quienes compartió proyectos. El diploma que formalizó la distinción llegó después de esas palabras, seguido por una foto grupal en el escenario que puso fin al acto.

Una foto grupal en el escenario puso fin al emotivo acto

La imagen final reunió a familiares, colegas y protagonistas de distintos ciclos de televisión que marcaron su recorrido. La distinción de la Legislatura puso en primer plano una carrera desarrollada entre la gestión, la producción de contenidos y la formación de equipos, mientras Parodi ya proyecta la etapa que sigue: “Queda mucho por recorrer. Estos son los primeros 40; vamos por los próximos 40″.

Fotos: Gustavo Gavotti