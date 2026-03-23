El Salón del Automóvil convirtió a Funes en el epicentro del mundo motor

Ciudad Industria fue el escenario de una increíble muestra de vehículos. Estos son los modelos más nuevos, los diseños más audaces y la tecnología de punta que marcarán el futuro de la movilidad.

El fenómeno de las exposiciones automotrices volvió a captar la atención del público argentino con propuestas que combinaron innovación, entretenimiento y desarrollo urbano. En ese escenario, el protagonismo lo asumió la ciudad santafesina de Funes, que durante cuatro días se transformó en el epicentro del mundo motor.

El Salón del Automóvil AutoVisión 2026 se realizó entre el 19 y el 22 de marzo en el predio Ciudad Industria. La convocatoria superó las expectativas iniciales y reunió a más de 300.000 visitantes, lo que consolidó su impacto en la región.

La exposición ocupó más de 15.000 metros cuadrados y reunió a más de 160 stands. Allí participaron empresas, concesionarias y marcas de primera línea que presentaron diferentes novedades vinculadas a la industria automotriz.

Cabe destacar que el evento se desarrolló con entrada libre y gratuita, lo que favoreció una amplia concurrencia. Familias, fanáticos y curiosos recorrieron el predio durante las cuatro jornadas.

Familias y fanáticos recorrieron la muestra con propuestas de innovación, tecnología y entretenimiento (Salón del Automóvil)

Tecnología, innovación y experiencias para todo público

Durante las jornadas en las que se llevó a cabo el evento, AutoVisión 2026 ofreció una propuesta diversa. Los asistentes conocieron autos eléctricos, vehículos importados y desarrollos tecnológicos de última generación.

Además, la muestra incluyó motos, lanchas y motorhomes, ampliando el universo expositivo. Esta variedad permitió atraer tanto a especialistas como a nuevos públicos.

Dentro del cronograma se destacaron instancias vinculadas al desarrollo empresarial. Un segmento estuvo dedicado a la expansión de las marcas Subaru y Suzuki, en la que se anunció la apertura de una nueva sucursal en Funes.

En ese marco, también tuvo lugar la presentación de la nueva RAM Dakota. El lanzamiento generó interés entre los asistentes y reforzó el perfil del evento como plataforma de novedades del sector.

Por otro lado, se desarrollaron actividades interactivas y espacios recreativos. Las propuestas para niños y adolescentes complementaron la experiencia general. También, el predio contó con sectores gastronómicos y áreas de descanso. Estas opciones contribuyeron a que la visita resultara cómoda y prolongada.

Los stands de marcas nacionales e internacionales fueron uno de los principales atractivos del evento (Salón del Automóvil)

Un impacto que trascendió el predio

A partir de la realización del Salón del Automóvil, desde la ciudad informaron un crecimiento en el movimiento en el sector turístico. Las consultas por alojamiento, gastronomía y servicios aumentaron considerablemente en los días previos.

Asimismo, el flujo de visitantes generó un efecto positivo en comercios y emprendimientos locales. La actividad económica mostró un crecimiento sostenido durante todo el evento, según afirmaron fuentes locales.

Incluso, localidades cercanas también se vieron beneficiadas por la llegada masiva de público. La región en su conjunto, que tiene a Rosario como el principal centro urbano, registró un incremento en la demanda de servicios.

Infraestructura y planificación como pilares

“Genera mucha emoción que, después de tanto tiempo, el Salón del Automóvil se realice por primera vez en el interior del país”, afirmó Roly Santacroce, intendente de Funes, quien recorrió los diferentes espacios del predio.

El intendente Roly Santacroce recorrió el predio y destacó el crecimiento de la ciudad (Salón del Automóvil)

Además, el mandatario hizo hincapié en el crecimiento en materia de infraestructura que viene mostrando la ciudad, lo cual facilitó la organización de una muestra de estas características.

“Estamos en el tercer parque industrial más grande de la Argentina y organizar acá este evento representa un orgullo para la provincia de Santa Fe y todo el interior productivo”, agregó.

Una ciudad que se posiciona en la agenda nacional

Así como en 2025 Funes fue sede de EXPOCON, la localidad recibió en 2026 a otro evento masivo como suelen ser las distintas ediciones del Salón del Automóvil. En ese sentido, Santacroce confirmó que AutoVisión “llegó para quedarse” y seguirá realizándose allí en los próximos años.

El intendente también destacó el nivel de innovación de los diferentes vehículos exhibidos, así como los diferentes debates y charlas que se realizaron en el predio. “Esta es la Argentina que nosotros pregonamos, y por eso tenemos más megamuestras que llevaremos adelante”, concluyó.