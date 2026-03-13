La clave del éxito empresarial: formación continua y crecimiento dentro de la organización

Aeropuertos Argentina impulsa la formación continua y la movilidad interna como claves del desarrollo profesional en el sector aeroportuario (Jaime Olivos)

En un escenario empresarial cada vez más dinámico, las compañías enfrentan el desafío de construir culturas organizacionales sólidas que permitan atraer, desarrollar y retener talento. La formación continua, el bienestar laboral y las oportunidades de crecimiento se consolidan como factores decisivos para el desarrollo de equipos comprometidos.

En ese marco, Aeropuertos Argentina fue reconocida en el ranking nacional de Great Place to Work, una distinción que identifica a las empresas con mejor cultura laboral del país. La firma quedó en el puesto número 10.

Este logro cobra especial relevancia en una compañía que gestiona 35 aeropuertos distribuidos en 21 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. A través de esa red, administra cerca del 90% del tráfico aerocomercial argentino, conectando a más de 45 millones de pasajeros cada año.

La empresa impulsa un modelo de trabajo basado en aprendizaje continuo, desarrollo profesional y movilidad interna. La estrategia busca fortalecer el talento y consolidar equipos capaces de enfrentar los desafíos de una industria en constante transformación.

Los programas educativos y de impacto social impulsan la innovación y la sostenibilidad en el ámbito aeroportuario (Jaime Olivos)

Una cultura laboral centrada en las personas

Actualmente, Aeropuertos Argentina cuenta con 2.914 colaboradores distribuidos en distintos puntos del país. La magnitud de la operación requiere una estructura organizacional que priorice la coordinación, la capacitación y el desarrollo de habilidades.

En este sentido, los resultados de la última encuesta de clima laboral muestran indicadores positivos. Según el relevamiento, el 88% del equipo afirma que desea continuar trabajando en la empresa durante mucho tiempo. Además, el 90% asegura sentirse orgulloso de formar parte de la organización.

Por otra parte, el reconocimiento internacional también destaca la forma en que la compañía promueve espacios de trabajo colaborativos y oportunidades de crecimiento profesional.

Formación continua para impulsar el desarrollo profesional

Uno de los pilares centrales de la estrategia corporativa es la formación permanente de los equipos. Durante 2025, más del 90% de los colaboradores participó en distintas iniciativas de este tipo.

En total, se registraron más de 41.700 horas de capacitación, distribuidas en programas internos y herramientas educativas orientadas al fortalecimiento de competencias.

Verónica Rodríguez Bargiella, directora de Recursos Humanos y Estrategia de Aeropuertos Argentina (Jaime Olivos)

Entre las principales iniciativas se encuentra Mi Aprendizaje, la plataforma interna que ofrece contenidos vinculados con el negocio aeroportuario y con el desarrollo de habilidades profesionales.

Además, la organización impulsa la Academia de Datos, un programa destinado a fortalecer capacidades vinculadas al análisis de información y a la toma de decisiones basada en datos. A su vez, el programa de Becas Aeropuertos Argentina promueve la formación académica avanzada de los colaboradores.

Durante el último año se otorgaron más de 190 becas para estudios de posgrado, maestrías y programas ejecutivos, una iniciativa orientada a ampliar oportunidades de crecimiento profesional.

Desarrollo de talento joven y oportunidades de crecimiento

La compañía también impulsa programas orientados al desarrollo de jóvenes profesionales que comienzan su trayectoria dentro del sector. A través de la iniciativa Incubadora de Talento, la organización acompaña a quienes dan sus primeros pasos en el negocio aeroportuario.

Desde su lanzamiento, el programa contó con la participación de 80 profesionales jóvenes, quienes tuvieron la oportunidad de adquirir experiencia en distintas áreas de la compañía.

La estrategia de bienestar laboral y crecimiento interno fortalece la cultura organizacional en empresas líderes del país (Jaime Olivos)

En paralelo, la política de movilidad interna constituye otro rasgo distintivo de la cultura organizacional. Durante 2025, el 80% de las vacantes abiertas dentro de la empresa fue cubierto con talento interno, lo que refleja una apuesta clara por el desarrollo de carrera dentro de la organización.

Además, más del 83% de los puestos de liderazgo fueron ocupados por colaboradores que crecieron profesionalmente dentro de la compañía.

Diversidad, liderazgo femenino e impacto social

Asimismo, la organización promueve iniciativas destinadas a fortalecer la diversidad y la inclusión dentro de la industria aeroportuaria. Entre ellas se destaca el programa Women in Aviation, Travel & Tourism (WIATT), que desde 2019 impulsa oportunidades de formación y desarrollo para mujeres del sector y ya lleva otorgadas más de 500 becas. Durante el evento de Great Place to Work, esta iniciativa recibió una mención especial, reconociendo su aporte al crecimiento del liderazgo femenino.

Los programas de diversidad, inclusión y liderazgo femenino de Aeropuertos Argentina fortalecen la cultura organizacional y el crecimiento interno (Jaime Olivos)

Por otra parte, la estrategia corporativa también integra proyectos vinculados con sostenibilidad, innovación e impacto social. Durante 2025, las iniciativas comunitarias impulsadas por la compañía generaron un impacto positivo en más de 950 personas a través de programas educativos y sociales.

En paralelo, la organización avanzó en proyectos destinados a la reducción de emisiones de carbono y a la obtención de certificaciones ambientales en distintos aeropuertos del país.

Un reconocimiento que refleja una estrategia de largo plazo

El reconocimiento obtenido por Aeropuertos Argentina en Great Place to Work refleja una estrategia corporativa que prioriza el desarrollo de las personas y la construcción de entornos laborales positivos.

La combinación de programas de capacitación, oportunidades de crecimiento interno y políticas de diversidad fortalece la cultura organizacional de la compañía. De esta manera, la empresa consolida su posicionamiento como referente en gestión del talento, innovación y liderazgo dentro de la industria aeroportuaria argentina.