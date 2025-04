Vacunación antigripal: una estrategia clave para prevenir complicaciones respiratorias

Las vacunas antigripales adaptadas por edad mejoran la respuesta inmunológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, cerca de 1.000 millones de personas contraen el virus de la influenza, causante de la gripe. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud estiman que esta enfermedad genera entre 3 y 5 millones de casos graves y hasta 650 mil muertes anuales.

Se trata de una infección común y altamente contagiosa. Puede causar cuadros respiratorios leves o moderados, pero también derivar en complicaciones graves que requieran hospitalización. En casos extremos, provoca la muerte.

La transmisión resulta difícil de contener. Puede producirse desde un día antes del inicio de los síntomas y extenderse hasta una semana después. La alta capacidad de contagio convierte a la gripe en un problema de salud pública.

En este marco, la compañía CSL Seqirus, presente en la Argentina desde 2017, se dedica exclusivamente al desarrollo de vacunas antigripales. Su nombre proviene del concepto “securing health for all of us” —garantizando la salud para todos— y representa el único laboratorio del mundo enfocado de forma exclusiva en la prevención de la gripe.

“Nuestro objetivo es que todas las personas puedan estar protegidas contra la gripe con la vacuna adecuada para cada etapa de su vida. Trabajamos incansablemente, investigamos y desarrollamos tecnologías innovadoras y estamos a la vanguardia de los últimos métodos de producción”, afirmó Gonzalo Pereira, gerente general de la compañía en la Argentina.

El Calendario Nacional contempla la vacunación gratuita para grupos prioritarios, como es el caso de las embarazadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soluciones adaptadas a cada edad

Existen distintas vacunas diseñadas para cubrir las necesidades específicas de cada etapa de la vida. Según informan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la inmunización reduce el riesgo de consulta médica por influenza entre un 40% y un 60%, en especial cuando los virus de la vacuna coinciden con los virus en circulación.

“Nuestro objetivo es proteger y cuidar la salud de las personas y es por esto que desarrollamos y contamos con vacunas específicas para cada etapa de la vida. Tanto a partir de los seis meses, cuando un bebé puede empezar a recibir la vacunación de forma directa, como a partir de los 50 años, cuando el sistema inmunológico debe generar una respuesta inmunitaria más fuerte a la vacunación”, afirmó el Dr. José Montes (MN 86.431), infectólogo y director médico de CSL Seqirus para Argentina y Latinoamérica.

La vacunación está indicada para todas las personas mayores de seis meses, siempre bajo la indicación médica correspondiente. De hecho, el Calendario Nacional contempla su aplicación obligatoria y gratuita para varios grupos.

En estos sectores están incluidos los mayores de 65 años, el personal de salud y las embarazadas, en cualquier trimestre. En el caso de las puérperas, se recomienda hasta diez días después del parto, si no fueron vacunadas durante la gestación.

Asimismo, la inoculación está indicada para niños de 6 a 24 meses. Aquellos que la reciben por primera vez deben aplicarse dos dosis, con un intervalo de cuatro semanas.

Personas con factores de riesgo también tienen acceso a la vacuna. Se consideran dentro de esta categoría quienes padecen obesidad, diabetes, complicaciones cardíacas o respiratorias, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, hayan recibido trasplantes o estén en tratamiento de diálisis.

El sistema inmunológico sufre variaciones con el paso del tiempo. En bebés y niños, se encuentra en fase de desarrollo. Alcanza su máxima funcionalidad en la adultez y comienza a declinar a partir de los 50 años.

Este fenómeno se conoce como inmunosenescencia. Se trata de una disminución gradual de la capacidad del sistema inmune para responder tanto a infecciones como a vacunas. En este grupo etario, el virus de la gripe puede generar más complicaciones. Por esta razón, las personas mayores de 50 años necesitan vacunas formuladas para generar una mejor respuesta inmunitaria.

La inmunización temprana ayuda a prevenir formas graves de gripe en la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación continua y producción global

El virus de la influenza presenta mutaciones cada año. Por eso, la inoculación debe actualizarse y aplicarse de forma anual. Se considera la mejor herramienta para evitar contagios y prevenir complicaciones.

CSL Seqirus cuenta con más de un siglo de experiencia en vacunas contra la influenza y utiliza diversas tecnologías para su desarrollo, incluyendo el método tradicional de producción en huevo y la producción en cultivo celular. Entre sus desarrollos se encuentra una trivalente adyuvantada, indicada para personas mayores de 50 años.

La empresa forma parte del Grupo CSL y tiene presencia en más de 30 países, ubicándose entre los principales productores a nivel global. Sus plantas industriales están en Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

En tal sentido, lidera investigaciones científicas en prevención de la influenza y mantiene un amplio portafolio de productos. Cada año, sus vacunas ofrecen protección a millones de personas en todo el mundo.